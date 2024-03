L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo 2024 è pronto a illustrare l'andamento astrologico dei primi sei segni dello zodiaco. A destare curiosità, oltre alle consuete previsioni, soprattutto la classifica stelline da lunedì a domenica. Emergono in particolare delle previsioni strabilianti per il segno dei Gemelli.

Transiti lunari della settimana

La settimana in esame si presenta come una melodiosa sinfonia lunare con quattro movimenti distinti. Lunedì 11 marzo, all' 1:19, la Luna farà il suo ingresso trionfale nel segno ardente dell'Ariete, dando il via a un tour settimanale attraverso il fuoco zodiacale.

Il secondo atto si svolgerà mercoledì 13 marzo, all'1:28, con la Luna che eleggerà il possente Toro come suo compagno di danza. La terza composizione si esibirà venerdì 15 marzo, alle 4:15, quando la Luna danzerà agilmente tra i gemelli zodiacali. Infine, l'epilogo si dipanerà con l'entrata della Luna nel tenero Cancro domenica 17 marzo.

Astrologia settimanale, stelle e pagelle

♈ Ariete: voto 9. Questa settimana avrà un inizio blando, seguito da un periodo veramente sereno e fortunato. Molti potranno finalmente recuperare qualcosa in sospeso, agendo durante le giornate valutate al massimo della positività. A partire da giovedì, potreste iniziare a guardare con occhi diversi una persona che finora avete in parte ignorato: c'è qualcosa di dolce nell'aria, quindi non reprimete questo istinto per nessun motivo al mondo.

Sul fronte lavorativo, sarete l'incarnazione dell'efficienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore, la passione camminerà di pari passo, regalando momenti indimenticabili.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno lunedì 11 marzo (Luna nel segno);

★★★★ giovedì 14 e sabato 16;

★★★ domenica 17 marzo.

♉ Toro: voto 8.

Questa settimana avrà un finale blando, preceduto però da un periodo spensierato e positivo. Molti potranno recuperare qualcosa in sospeso, altri invece guarderanno con occhi diversi una persona che conoscono da tempo ma a cui non avevano mai pensato. In ambito professionale sarete molto efficienti e i risultati non tarderanno ad arrivare.

In amore non mancheranno la passione e l'eros.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 13 marzo (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 11 marzo;

★★★ sabato 16 marzo;

★★ domenica 17 marzo.

♊ Gemelli: voto 10. Anche grazie all'influenza della Luna, nella settimana sarete capaci di delineare un quadro preciso della situazione e di agire di conseguenza. Inoltre, avrete al vostro fianco una persona cara pronta a offrire un aiuto prezioso nei momenti opportuni. Per quanto concerne il lavoro, risolverete con relativa facilità alcuni problemi. Nel campo amoroso, tutto si prospetta grandioso: riuscirete a smorzare eventuali tensioni con la dolcezza e la pazienza che vi contraddistinguono.

La presenza della Luna renderà la settimana allegra e positiva, portando anche qualcosa di inaspettato capace di aprire nuove porte: non lasciate sfuggire questa opportunità. Dopo un periodo in cui siete stati in secondo piano, è giunto il momento di tornare in prima linea. Potreste avere inizialmente molti dubbi, ma via via tutto diventerà più chiaro: non mollate, quindi.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno venerdì 15 marzo (Luna nel segno);

★★★★ martedì 12, giovedì 14 e domenica 17.

Oroscopo: analisi astrali e classifica delle stelle

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo prospetta un periodo eccezionale.

Non potrebbero esserci stelle più magiche di così, pertanto vi consigliamo di non rovinare tutto con il solito pessimismo o, magari, con un eventuale atteggiamento di sfiducia. La situazione personale sarà stimolata e molto più convincente, soprattutto domenica: la Luna nel vostro segno porterà in dono nuove emozioni. In ambito amoroso, questa settimana potrete godere di un momento di maggiore forza: comunque, entro la fine della settimana, molte emozioni del cuore saranno privilegiate. Uno stato di recupero è in vista anche in ambito familiare. Le relazioni di lavoro andranno forte: per chi lavora in proprio, piccoli guadagni sono previsti dopo il picco di metà mese. Per gli altri, piccole novità potrebbero manifestarsi, forse già da questo giovedì.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 17 marzo (Luna nel segno);

★★★★ mercoledì 13 marzo;

★★★ martedì 12 marzo;

★★ lunedì 11 marzo.

♌ Leone: voto 5. Pur ricevendo una valutazione insufficiente, la settimana porta con sé una buona notizia: la fine del tunnel è imminente. Nel frattempo, la parte centrale della settimana sarà ancora un susseguirsi di alti e bassi. Potrebbe essere che state trascurando i legami affettivi e, più in generale, la sfera della vostra vita privata. Cambiare il percorso e sforzarsi di ristabilire l'equilibrio è essenziale, prima che le conseguenze si manifestino in modo più evidente. Non dimenticate che la vita comprende anche affetti, leggerezza e divertimento.

Se riuscirete a distaccarvi mentalmente per un po', si potranno notare miglioramenti su tutti i fronti. Evitate di chiudervi in voi stessi, anzi cercate di mostrare una maggiore apertura e parlantina del solito: sarà il modo migliore per creare un'atmosfera favorevole.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ domenica 17 marzo;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e sabato 16;

★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★ giovedì 14 marzo.

♍ Vergine: voto 6. La settimana si preannuncia al limite della sufficienza, con poche o nessuna novità su cui concentrarsi. Il panorama astrale renderà alcune situazioni amorose piuttosto movimentate, forse anche eccessivamente: non mancheranno il pepe e un pizzico di intrigo, ma potrebbero emergere motivi di turbamento.

Per quanto riguarda il lavoro, il consiglio è di defilarsi per qualche giorno, se possibile anche per il resto della settimana. Evitate di prendere decisioni cruciali; concentratevi invece su di un quadro della situazione il più chiaro e definito possibile.

La classifica a stelline settimanale;

★★★★★ lunedì 11 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, venerdì 15 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 marzo;

★★ mercoledì 13 marzo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.