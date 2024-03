L'oroscopo della giornata di domenica 10 marzo annuncia l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno dell'Ariete, che dimostrerà maggior lucidità nei propri progetti professionali, mentre Bilancia sarà più istintiva al lavoro. Un Acquario inossidabile continuerà a dare il meglio di sé, sia in amore che in campo professionale, mentre Leone potrebbe trovare valide alternative per risalire la china.

Previsioni oroscopo domenica 10 marzo 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vedrà l'arrivo di Mercurio nel vostro segno. Sarete più focalizzati sui vostri progetti professionali, dimostrando maggior lucidità e voglia di fare.

In ambito amoroso sarà una domenica tranquilla per voi, con dei momenti di puro piacere grazie alla Venere in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Toro: prestate maggiore attenzione ai vostri progetti professionali in questo periodo. Mercurio si troverà alle vostre spalle nel prossimo periodo, e dovrete essere capaci di gestire certi progetti in totale autonomia. Sul fronte amoroso la Luna in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, rendendovi più simpatici. In ogni caso, attenzione al pianeta Venere ancora in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale migliore per quanto riguarda il lavoro secondo l'Oroscopo della giornata di domenica. L'arrivo di Mercurio nella prima casa vi aiuterà a riordinare le idee e comprendere quale possa essere la direzione più adatta per i vostri progetti.

In amore potrete contare su Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe causare piccoli malintesi con il partner. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio in quadratura nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo, il vostro metodo di lavoro potrebbe non essere sempre così efficace.

Valutate bene ogni alternativa. In campo amoroso sarà una domenica tranquilla per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che finalmente potrebbe vedere un cambio di passo nel prossimo periodo. Il pianeta Mercurio arriverà nel vostro cielo, e vi aiuterà a trovare valide alternative ai vostri progetti per risalire la china.

In amore Venere sarà ancora in cattivo aspetto, anche se ancora per poco. Cercate dunque di essere pazienti. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica positiva per voi nativi del segno. Riuscirete a godervi questo fine settimana con la persona che amate senza troppi problemi nonostante la Luna non sia favorevole. Per quanto riguarda il lavoro salirà l'ottimismo in voi ora che Mercurio non sarà più negativo. Alcuni progetti potrebbero finalmente darvi delle soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: con Mercurio in opposizione dal segno dell'Ariete potreste assumere un atteggiamento più istintivo in campo professionale. In questo modo, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare.

Sul fronte amoroso ci sarà una fiducia reciproca tra voi e il partner, che non metterà in dubbio la vostra relazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale stabile nonostante il pianeta Mercurio non si trovi più in trigono. Avrete ancora buone frecce nel vostro arco per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. In campo amoroso la Luna vi aiuterà a comprendere meglio la vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura meglio non prendersi troppe libertà. Voto - 7️⃣

Sagittario: il lavoro potrebbe finalmente darvi qualche soddisfazione in più secondo l'oroscopo. L'arrivo di Mercurio nel segno amico dell'Ariete potrebbe dare inizio a nuove iniziative professionali, che potrebbero farvi crescere non poco.

In amore ci sarà una buona sintonia con il partner grazie a Venere in sestile. Fate in modo che possa essere così il più a lungo possibile. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di domenica. La Luna porterà maturità e romanticismo a sufficienza all'interno della vostra relazione di coppia. Anche voi single risulterete più attraenti. In campo professionale attenzione alle scelte che prenderete in questo periodo considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi vedrà inossidabili. Sul fronte amoroso sarete sempre nelle giuste condizioni per amare il partner al meglio grazie a Venere in congiunzione. Arriveranno miglioramenti anche in campo professionale grazie all'arrivo di Mercurio in sestile.

I vostri progetti infatti potrebbero raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo a partire da questa domenica. Fortunatamente, in ambito lavorativo sarete ancora capaci di dire la vostra e gestire in modo ottimale i vostri progetti. Sul fronte amoroso questa giornata si rivelerà tranquilla e soddisfacente grazie al sostegno della Luna, in congiunzione al vostro cielo. Voto - 8️⃣