L’oroscopo di sabato è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° giugno. In analisi la sestina interessante la seconda metà dello zodiaco. Questo primo giorno di weekend si profila assai positivo per Pesci, favorito dalla Luna nel segno. Belle notizie in evoluzione anche per Bilancia e Capricorno, entrambi valutati con cinque stelle. In deciso calo invece il Sagittario.

Previsioni astrologiche del 1° giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrologiche annunciano un sabato splendido, molto positivo e con momenti fortunati.

Molti ostacoli verranno superati, rappresentando un importante passo avanti. In amore, sarà un giorno stupendo, con astri favorevoli per amare e farsi amare. Libererete i veri sentimenti e le passioni più nascoste senza timidezze. Chi avrà già le idee chiare su una scelta da fare, agirà con fermezza per il benessere della coppia. Le stelle sosterranno un vostro desiderio o progetto. Single, avrete porte aperte alle nuove amicizie, che potranno portare belle opportunità. Grazie a recenti frequentazioni, potrete trovare l'anima gemella o risolvere un problema particolare. Nel lavoro, la vostra comunicativa sarà inarrestabile e vi porterà numerosi vantaggi. Lungimiranza e determinazione saranno costanti, rivelandosi preziose per la vostra carriera.

Scorpione: ★★★★. L'Oroscopo del giorno per il Sagittario prevede un inizio di weekend nella consueta normalità. Le stelle saranno divise tra positivo e negativo, ma la seconda parte del periodo sarà migliore. In amore, potrete stare tranquilli, poiché la vostra vita affettiva andrà bene. Evitate di cercare difetti inutili. Single, smetterete di cercare la perfezione e diventerete più flessibili.

Nel lavoro, gli astri saranno favorevoli al vostro segno, offrendo un ottimo segnale d'incoraggiamento nei settori che vi interessano.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 1° giugno promette previsioni astrali del giorno indicano una settimana sottotono. In amore, dovrete chiarire eventuali malintesi con il partner al più presto per evitare peggioramenti.

Fate attenzione a non preoccupare inutilmente il vostro partner, che potrebbe essere possessivo. La voglia di fare sarà scarsa e il fascino in calo. Affidatevi alla vostra solita simpatia. In coppia, l'umore non sarà dei migliori a causa della Luna dispettosa, ma con un po' di tatto tutto si risolverà. Evitate inutili discussioni. Single, apprezzate le cose semplici della vita, gli affetti e gli amici. Tranquillità ed emozioni vi aiuteranno a ricaricare le batterie e a programmare meglio la giornata successiva. Nel lavoro, non forzerete le situazioni, ma imparerete a essere moderati ed elastici.

Oroscopo e stelle del 1° giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo prevede un sabato molto positivo.

Avrete l'opportunità di valorizzare le vostre capacità e di esprimere emozioni finora represse. Le previsioni vi invitano a dare il massimo. Il vostro innato senso di tranquillità creerà un'atmosfera di armonia, affascinando e rendendo serena la vostra famiglia. Sarà il momento giusto per coccolare il partner, rendendolo soddisfatto e pieno di gioia. La comunicazione sarà efficace e le vedute tra voi e il partner saranno molto simili. Single, avrete l'opportunità di conoscere una persona speciale. Sfruttate questa giornata allegra e piena di aspettative senza temere delusioni. Nel lavoro, l'entusiasmo e l'ottimismo vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più impegnative.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un periodo "sottotono".

Possibile, piccole crisi in ambito familiare o con il partner. Sarà necessario avere pazienza e mantenere la calma. In amore, vi sentirete fiacchi e cercherete di trovare sostegno nella persona amata, per rinvigorire la vostra grinta. Tuttavia, fate attenzione a non innescare discussioni che potrebbero portare a una crisi. Evitate le liti per questioni di poco conto. Single, avete bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Potrebbe essere la giornata giusta per incontrare una persona generosa che non vede l'ora di consolarvi. Nel lavoro, rispondete prontamente agli impegni per evitare un calo del morale. Le opportunità saranno poche e solo chi saprà gestire bene i propri impegni riuscirà a coglierle.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di sabato 1° giugno indica una partenza di weekend che regalerà grandi soddisfazioni in vari ambiti. Le cinque stelline della fortuna vi aiuteranno a risolvere piccoli problemi, soprattutto nella sfera interpersonale. Il vostro partner avrà bisogno di voi, desiderando coccole e comprensione. Gli astri vi renderanno più spigliati e disinvolti, permettendovi di trascorrere una splendida giornata e una serata ricca di sorprese. Single, il cielo vi regalerà una piccola ma significativa soddisfazione. Potrete distrarvi dai problemi personali e familiari, dedicando finalmente più tempo a voi stessi e alle cose che vi piacciono. Nel lavoro, vedrete sensibili miglioramenti. Troverete una porta aperta per le faccende in sospeso. Grazie a intuito e prontezza di riflessi, risolverete alcuni problemi.