L'oroscopo del 29 giugno vedrà i nati sotto il segno dello Scorpione, particolarmente impetuosi, posizionarsi tra i primi posti nella classifica giornaliera. La Bilancia si sentirà scombussolata, vivendo un sabato così così. Le stelle hanno molto da offrire e da togliere riguardo all'amore, al lavoro, alle relazioni sociali, alla famiglia. Approfondiamo le previsioni astrologiche di questa giornata e la classifica disposta in ordine decrescente.

Gli ultimi classificati di sabato 29 giugno

Ariete - 12° - Prendete le cose con cautela durante questa giornata.

Se non volete rischiare di complicare il resto della settimana, dovrete assicurarvi che sia tutto sotto controllo. Ascoltate le persone a voi care e non trascuratele, perché non sono eterne e un domani potreste avere dei rimpianti. Sarete di corsa per tutta la giornata e soltanto nel tardo pomeriggio potrete frenare. Con il partner la connessione risulterà elevata rispetto al solito. Forse siete stati poco bene nei giorni scorsi e quel dolorino fisico, con cui combattete da sempre, potrebbe tornare a disturbarvi.

Acquario - 11° - State lavorando duramente per riuscire a sbarcare il lunario e per non far mancare nulla ai figli e/o a voi stessi. L'estate porterà respiro, quindi non preoccupatevi troppo.

Sarà possibile realizzare i vostri sogni, a patto che non li lasciate nel cassetto. Mettete in pausa ogni progetto, almeno per l'estate. Preparatevi a trascorrere un luglio e un agosto divertente e avventuroso. A fine giornata, spegnete la connessione e silenziate il cellulare, perché avete diritto a ritagliarvi del tempo esclusivamente per voi stessi.

Cercate di mangiare più frutta e verdura di stagione, inoltre, in questo periodo caldissimo sarà un bene incrementare l'assunzione di acqua.

Vergine - 10° - Sabato parte con il freno a mano. Sarete rallentati e rischierete di trovarvi imbottigliati nel traffico cittadino. I vostri livelli di stress saranno molto elevati e ciò potrebbe causarvi dei giramenti di testa o problemi di pressione.

All'interno dell'ambiente di lavoro o in casa c'è qualcosa che vi sta stretto, tuttavia, cercate di non discutere, altrimenti rischierete di sprecare tempo. Di tanto in tanto ritagliatevi dei minuti per meditare e scaricare la tensione. A fine giornata staccate la spina, spegnete i telefoni e premiatevi con delle coccole rinfrancanti. Presto giungeranno degli elogi per l'impegno profuso, non disperate! L'amore sta per sbocciare, i single sono avvisati!

Capricorno - 9° - Sarà un sabato estremamente impegnativo. Forse siete furiosi per una promessa non mantenuta e magari vi trovate a navigare in cattive acque finanziere ed economiche. Avete bisogno di un maggior flusso di denaro, perché avete troppe bollette e tasse da pagare.

Non fate in tempo a prendere la busta paga che subito dovete sborsare dei soldini. Cercate di mantenere la calma, se siete in coppia potrete trovare conforto tra le braccia dell'amato/a. Non tiratevi indietro davanti ad una difficoltà, ma imparate a lottare come un guerriero. Spese alimentari in vista, considerate l'idea di recarvi nel negozietto sotto casa anziché nel supermercato affollato.

I segni zodiacali con giornata nella media

Leone - 8° - Questa sarà una giornata indaffarata e dedita al lavoro o alle pulizie domestiche. Qualcuno sarà impegnato in certe commissioni al di fuori delle mura domestiche. Delle opportunità di miglioramento saranno dietro l'angolo, ma cercate di non farvele sfuggire.

Occhio ai messaggi o alle email, potreste ritrovarvi ad apprendere delle notizie di un certo spessore. Con l'inizio dell'estate, le famiglie potranno avere più tempo per se stessi. Sarete in attesa di un risultato o di una risposta, ma si consiglia di non pensarci troppo.

Toro - 7° - In giornata cercherete di fare le cose in fretta e furia, ma così facendo rischierete di sbagliare. Coloro che hanno un'attività commerciale o turistica, hanno lavorato sodo nel weekend ed in questo sabato potranno riposare. Programmate una vacanza, anche all'estero. Dopo dei mesi difficili e degradanti, avete un gran bisogno di tornare a fidarvi della vita. Chi lavora da remoto potrebbe ricevere una proposta intrigante.

Investite sulla vostra immagine, specie se lavorate a contatto con il pubblico. Nessuna novità sentimentale in vista, ma va bene così perché per il momento non ve la sentite di conoscere qualcuno.

Gemelli - 6° - Se volete raggiungere la cima del successo, dovete necessariamente lavorare sodo ed essere più testardi. Tuttavia, cercate di non trascurare ciò che vi rende felici e appagati. Nella vita gli ostacoli non mancheranno mai, ma solo chi avrà la forza di insistere e persistere riuscirà a fare centro. Non date per scontate le persone care, specie se ci sono sempre state per voi nel momento del bisogno. Le vere amicizie si contano sul dito di una sola mano. La giornata del 29/6 potrebbe rivelarsi emozionante, magari incontrerete una persona che conoscete da molto tempo o qualcuno che vi fa battere il cuore.

Preparatevi a vivere un luglio speciale.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche parlano di un sabato così così, poiché vi sentirete scombussolati. Non si finisce mai di imparare nella vita, quindi ponetevi sempre degli obiettivi stimolanti. Di tanto in tanto scivolate nella depressione o nello scoramento assoluto, ma poi vi rialzate e tornate più positivi che mai. La sera tendete a dormire male a causa del caldo o delle zanzare, dunque, informatevi bene sulle soluzioni che potete applicare per risolvere questi fastidiosi problemi. Se state programmando una vacanza, cercate di informarvi meglio sulla località prescelta. Non esponetevi inutilmente.

Classifica Oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° - Le previsioni del 29 giugno vi vedono in grande ripresa, sia a livello economico che psicofisico. Forse ultimamente avete perso la motivazione e vi siete lasciati un po' andare. Se volete chiudere giugno in ottima maniera, rimboccatevi le maniche. Chi insegue una carriera o ha tra le mani un progetto fruttuoso, non dovrà abbassare la guardia. Cercate di lavorare sul vostro focus e imparate qualcosa ogni giorno, perché il sapere è illimitato e vi renderà liberi e potenti. Siate più pratici e tenete d'occhio le finanze. Qualche nativo del Cancro sta riflettendo sull'amore.

Pesci - 3° - Le previsioni di domani vi vedono ben messi, anche se sarete un po' impegnati.

Forse vi ritroverete in coda in un luogo aperto al pubblico, magari in banca o in ufficio postale. Ci saranno diverse commissioni o lavori da sbrigare entro la fine di questo mese. Qualche nato dei Pesci sta pensando di comprare una casa più grande o di partire per una vacanza avventurosa. Cercate di non perdere tempo in cose futili. Tenetevi alla larga dalle questioni familiari e poco proficue. In questo periodo avete bisogno di rimanere focalizzati su voi stessi e sui vostri principali progetti. L'amore di coppia sta per vivere delle trasformazioni importanti.

Sagittario - 2° - Buon sabato. Potrebbe essere necessario rivolgersi ad un professionista. Evitate di intromettervi in affari di cui sapete poco e niente.

Questa sarà una settimana incentrata su spese e guadagni, forse dei conti non tornano ed avete deciso di fare piazza pulita del superfluo. Presto potrete prendervi una pausa dal solito tran-tran, intanto cercate di suddividere equamente i compiti casalinghi tra tutti i componenti del nucleo famigliare. Un'idea geniale vi verrà in mente e potrete svoltare. La serata potrebbe essere ricca di malizia e passione, dunque tuffatevi nella mischia! Non fate le ore piccole.

Scorpione - 1° - Giornata che parte con il turbo. Sarete impetuosi. Vi scoprirete sorridenti e vitali, niente e nessuno riuscirà ad ostacolarvi. Chi è in coppia da sempre ha in serbo una vacanza o un piccolo viaggio fuori porta, ed ecco che in queste 24 ore potrebbe spuntare l'offerta migliore!

Non affidatevi ai last minute, altrimenti rischierete di sciuparvi l'estate. In famiglia, con i genitori anziani o i figli piccoli potrebbero esserci delle incomprensioni, quindi cercate di comportarvi con maturità e trovate un compromesso per non perdere la serenità. In salute tutto regolare, anche se soffrite occasionalmente di mal di schiena o di testa.