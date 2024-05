Le previsioni zodiacali di martedì sono pronte a svelare l'oroscopo del giorno 21 maggio. In analisi in questa sede è la sestina riguardante la seconda tranche dello zodiaco. Al top questo martedì sarà lo Scorpione, segno sostenuto dalla Luna in arrivo nel segno. Poco efficace il periodo su diversi fronti, per la Bilancia, valutata in giornata da due stelle.

Previsioni astrologiche del 21 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano una giornata al di sotto delle aspettative, specialmente se con ascendente Toro o Cancro.

Sarete chiamati a chiarire questioni importanti con chi di dovere, affrontando temi legati alla famiglia o al denaro. In amore, i turbamenti sentimentali non mancheranno. Nelle coppie, si potrà verificare una momentanea disarmonia tra intenzioni e realtà. Single, dedicate del tempo agli amici per migliorare il vostro umore. Esaminare le situazioni da diverse prospettive favorirà scelte migliori. Mettete da parte le ripicche e coltivate il dialogo sincero, creando basi solide per i futuri rapporti. Nel lavoro, agite con prudenza. Gli astri non saranno particolarmente favorevoli e potrebbero accentuare momenti difficili.

Scorpione: 'top del giorno'. Si prevede una giornata sublime, soprattutto grazie all'ingresso della Luna nel vostro segno.

L'intera giornata sarà meravigliosa per quanto riguarda i sentimenti e gli interessi amorosi in generale. Tutto inizierà con dolcezza e il partner ne trarrà sicuramente grandi benefici. Per le coppie, lasciatevi trasportare dalla tenerezza, poiché la vostra storia d'amore diventerà ancora più bella. La relazione conoscerà una rinascita, riportandovi alle forti emozioni che vi hanno spinto a fare la scelta di stare insieme.

Per i single, sarà una giornata importante per capire la direzione del proprio cuore. In alcuni casi, potrebbero fare incontri favorevoli coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella. Sul fronte lavorativo, vi sentirete soddisfatti: finalmente avrete tra le mani ciò che vi permetterà di realizzare un ambizioso progetto.

Sagittario: ★★★★★. L'Oroscopo promette soddisfazioni e tanta calma interiore. È prevista una giornata positiva, degna quasi di una da cinque stelle. Tuttavia, nonostante la valutazione positiva, influenze negative da parte di qualcuno di vostra conoscenza potranno offuscare un po' il quadro generale. Per quanto riguarda i sentimenti, l'Astrologia concede il suo benestare alle relazioni amorose, specialmente per le coppie. È importante gestire le emozioni negative e concentrarsi sulla positività. Imparate ad affrontare ogni incombenza con un sorriso sulle labbra. Per i single, le opportunità possono presentarsi all'improvviso, offrendo la possibilità di approfondire legami interessanti. Sul fronte lavorativo, sarete convincenti e persuasivi, in modo straordinario durante questa giornata.

Oroscopo e stelle del 21 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata si prospetta discreta, con qualche difficoltà in certi casi. Tuttavia, la partenza del periodo è valutata positivamente, nonostante alti e bassi indicati nelle odierne previsioni. Per quanto riguarda l'amore, le stelle promettono piccole passioni e la libertà di seguire i propri istinti, senza timori. È importante essere creativi per sfruttare al meglio le capacità innate del segno. Dedicarsi al benessere del partner, dei figli o delle persone care in generale sarà appagante. Per i single, la determinazione sarà un punto di forza per affrontare qualsiasi situazione. Anche se non è detto che si realizzi un importante successo amoroso, potrebbero nascere delle opportunità da cogliere al volo.

Nel lavoro, la volontà di non mollare porterà benefici.

Acquario: ★★★★. La giornata si prevede positiva, sebbene non raggiunga il livello di eccellenza rappresentato dal "top". In questo contesto, è importante mettere in evidenza le cose giuste al momento giusto, seguendo una logica ben ponderata. Per quanto riguarda l'amore, si prospetta un periodo di tranquillità: vi sentirete a vostro agio, con il buonumore e la vivacità che vi avvicineranno sempre di più a chi amate. Rilassatevi, specialmente voi che siete già in coppia, godetevi i bei momenti che le stelle vi riserveranno. Per i single, si prospetta un'avventura amorosa che potrebbe portare qualche momento di incertezza all'inizio: con il tempo apprezzerete i frutti di questa nuova storia.

Nel campo lavorativo, i progetti che vi frullano in testa offriranno ottime opportunità di realizzazione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 21 maggio annuncia un periodo complessivamente positivo, anche se soggetto a qualche qui pro quo dovuto a posizioni astrali disarmoniche. Per la maggior parte di voi, la giornata si svolgerà in modo abbastanza normale: potrebbero esserci momenti brillanti e ricchi di spunti interessanti, ma bisognerà aspettare la fine della giornata per valutarli appieno. Per quanto riguarda l'amore, coloro che godono di una relazione solida, potranno beneficiare delle influenze astrali per rafforzarla ulteriormente. L'unione avrà sviluppi positivi, il che costituirà solide basi per il futuro.

Ci vorrà tempo, ma se vi impegnerete per raggiungere gli obiettivi, avrete successo. I single non incontreranno situazioni insormontabili. Nel lavoro, la fortuna sarà dalla vostra: l'importante è non porre limiti alle ambizioni.