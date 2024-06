L'oroscopo dell'estate preannuncia una stagione interessante, piena di movimenti, sentimenti e voglia di lasciarsi andare, con l'Ariete che manterrà un profilo basso e il Cancro che farà tante conquiste. Le stelle annunciano una riscoperta interiore per il segno del Pesci e mettono in guardia la Bilancia da un inaspettato cambio di programma. Approfondiamo le previsioni astrologiche estive e l'annessa classifica.

Previsioni astrali estive: i più favoriti dalle stelle

Cancro - 1° - L'estate porta finalmente una ripresa. La prima parte dell'anno è stata difficile, con spese e problemi professionali o di salute.

Si sono anche verificate delle discussioni familiari, ma con l'arrivo dell'estate inizierete a rilassarvi e ad apportare cambiamenti significativi. Sul lavoro avrete più energia e possibilità di guadagno. Luglio e agosto saranno mesi dedicati agli affetti e al relax. Guadagnerete terreno e punti preziosi, sentendovi protetti e apprezzati. Potreste fare delle nuove conoscenze e tante conquiste, destinate a rendere questa stagione memorabile. Passione e fascino senza eguali.

Pesci - 2° - Dopo una prima parte dell'anno difficile, in estate desidererete prendere le cose con maggior leggerezza. Evitate di strafare e rimandate le preoccupazioni finanziarie all'autunno. Godetevi le giornate calde, dedicandovi a letture e film romantici, ma anche a passeggiate in centro, sul lungomare o visitando mete insolite.

Superate le vostre paure e ponetevi delle sfide. Sarà una stagione di riscoperta interiore. Gli incontri e gli eventi memorabili non mancheranno, ma fate attenzione alle spese poiché l'autunno sarà impegnativo da affrontare.

Leone - 3° - Preparatevi a vivere un'estate ruggente e brillante. Brillerete in modo incredibile. Vi aspettano celebrazioni, incontri e vacanze.

Dopo un periodo di difficoltà, potrete aprirvi a nuovi orizzonti e rimodellare le vostre idee sull'amore e sulla professione. Ultimerete quel progetto che vi ha tenuto lontani dal vostro cuore. Le coppie e i single faranno innamorare qualcuno che non riuscirà a togliergli gli occhi di dosso. Sarete nel giusto mood per scuotere la quotidianità e proporre uscite.

L'affetto dei familiari triplicherà e riceverete sorprese emozionanti. Tornerete a sorridere come non facevate da tempo.

Vergine - 4° - L'estate sarà un periodo di recupero generale. Dopo un inizio d'anno difficile, la situazione migliorerà. Uscirete dal tunnel e vi rialzerete. L'amore di coppia sarà splendente e chi sogna di mettere su famiglia avrà mesi fertili. I single avranno maggiori chance di fare colpo e vivere una stagione di passione e rigenerazione. Se possibile, partite per le vacanze per iniziare un nuovo capitolo e allontanarvi dai tormenti. Non dimenticate mai la protezione solare.

I segni zodiacali con stagione stabile

Gemelli - 5° - Il periodo estivo sarà sereno, con qualche colpo di scena piacevole.

Chi vive in località turistiche dovrà fare attenzione alla salute, poiché l'autunno e l'inverno saranno particolari. Uscite nelle ore meno trafficate e affrontate eventuali problemi domestici. Chi lavorerà sarà premiato per l'impegno e potrà aumentare la produttività. Se valutate un mutuo o un investimento, siate lungimiranti. Non entrate nel panico leggendo notizie negative. Mangiate più frutta e verdura di stagione e non esponetevi troppo al sole: l'abbronzatura fa apparire più vecchi. Via libera alle passeggiate e alle lunghe chiacchierate in buona compagnia. Possibili eventi o inviti. Evitate i tradimenti estivi, rispettate il partner.

Bilancia - 6° - In questa stagione estiva la vostra vita potrebbe prendere una piega inaspettata.

L'amore potrebbe rilanciarsi, ma dipenderà da voi. Eventuali distanze potranno essere colmate e potrete realizzare quel progetto che avete in mente da tempo. Una persona del Cancro vi starà accanto. Professionalmente, tutto procederà come al solito, ma prendetevi del tempo per riposare. Sarete più loquaci, il che potrebbe aiutarvi a creare legami duraturi. Alcuni saranno in partenza, altri traslocheranno. Agosto sarà intenso, con serate lunghe e una pausa dal lavoro o dallo studio.

Scorpione - 7° - Preparativi per una stagione ricca di benedizioni, anche se alcune giornate saranno fiacche a causa del caldo. Ci saranno cambiamenti interessanti che potrebbero farvi vivere una nuova vita. Dopo un lungo periodo di stress, avrete modo di voltare pagina.

Rivedete le vostre finanze e gli affari. Potrebbe arrivare una bella entrata che ripianerà eventuali debiti. Partecipate a processioni, sagre, concerti. Una gita al mare vi ridonerà entusiasmo e sorriso. Non esagerate con i cibi fast food e industriali, ricordatevi sempre di bere più acqua possibile.

Acquario - 8° - I soldi scarseggiano e i problemi aumentano, quindi potreste dover fare delle rinunce. Andrà meglio a metà estate, anche se potreste avere ancora spese ingenti. Considerate una nuova attività lavorativa o soluzioni creative. Le faccende di cuore, sia per single che coppie, avranno alti e bassi. La distanza o una bugia svelata potrebbe far scoppiare un legame. Fate attenzione ai colpi di calore e dedicatevi a qualche hobby rigenerante.

Gli ultimi classificati dell'estate

Capricorno - 9° - Possibili discussioni con persone vicine durante un'estate caotica e soffocante. La parte più difficile sarà tra giugno e luglio, ma agosto porterà un recupero generale. L'amore di coppia avrà alti e bassi, ma chi è pronto per una convivenza o sta per allargare la famiglia vivrà mesi emozionanti e indimenticabili. Curate sempre l'alimentazione e siate selettivi con il cibo. La salute va preservata. Importante il tempo passato con la famiglia e le persone care. Pettegolezzi e novità in arrivo.

Toro - 10° - L'estate sarà il periodo migliore per fare un'introspezione. Rifletterete su eventi recenti e potreste sentirvi soffocare. Chi ha perso un punto di riferimento vorrà uscire spesso.

Chi dovrà lavorare accumulerà stress, ma potrebbe arrivare una promozione in autunno. Ritagliatevi momenti per voi stessi e non trascurate gli affetti. Sfruttate questa stagione per studiare nuove strategie e approcci. Non sottovalutatevi, anche se le situazioni si complicano.

Sagittario - 11° - Dopo una buona prima metà dell'anno, l'estate sarà piuttosto spenta. Tutto potrebbe andarvi storto, quindi fate attenzione. Potreste sentirvi poco in forma mentalmente e fisicamente, poiché il caldo non vi fa bene. Rimanete a casa il più possibile ed evitate di esporvi al sole nelle ore più calde. Prediligete i cibi di stagione. Coloro che soffrono di emicranie o dolori articolari avranno tregua con sane abitudini.

Fate attenzione al portafogli e alla guida.

Ariete - 12° - L'estate vi porterà a mantenere un profilo basso, poiché i problemi finanziari saranno molti. Vi attende un autunno pieno di cambiamenti, che dipenderanno da come vi comporterete in questa stagione. La voglia di lavorare sarà scarsa e l'amore di coppia potrebbe vivere conflitti. I single vivranno passioni occasionali senza impegnarsi, o preferiranno stare soli a leccarsi le ferite di una recente rottura.