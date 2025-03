L'oroscopo della giornata di venerdì 21 marzo annuncia un Sagittario più maturo in amore grazie a queste stelle luminose, mentre l'Ariete si dimostrerà brillante, ma pigro al lavoro. Giove porterà un po’ di fortuna ai nativi Acquario, mentre i Gemelli non dovranno essere troppo impulsivi in amore.

Previsioni oroscopo venerdì 21 marzo 2025 e classifica

Ariete: inizierà la vostra stazione zodiacale secondo l'Oroscopo, anche se non in maniera così esaltante, soprattutto al lavoro. Con Mercurio in congiunzione sarete brillanti e pieni di idee, ma anche un po’ pigri a causa di Marte in quadratura.

Bene la sfera sentimentale, grazie a stelle come il Sole, nuovo arrivato nel vostro cielo, la Luna e Venere in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere sarà sempre più vicino a posizioni più interessanti per voi nativi del segno. Sarà un venerdì che potrebbe vedere nelle interessanti novità per voi e la persona che amate, aprendo a un periodo più emozionante. In campo lavorativo accoglierete nuove sfide con entusiasmo, ciò nonostante, sarà necessario prestazione attenzione anche ai più piccoli dettagli per evitare malintesi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che si sta lentamente annuvolando per voi nativi del segno. In questo venerdì di marzo, la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà, spingendovi a riconsiderare alcuni aspetti del vostro rapporto.

Sarà importante non agire d'impulso per evitare conflitti. In campo professionale sarà necessario darsi da fare in questo periodo, ultimando le vostre mansioni, mantenendo una certa qualità e rispettando le scadenze. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un cielo così favorevole quello di venerdì secondo l'oroscopo. Venere continua a mettervi in difficoltà, anche se ancora per poco tempo.

In ogni caso, entrare in empatia verso la persona che amate non sarà così semplice per voi. Sul posto di lavoro la determinazione non vi manca, ciò nonostante, attendete le occasioni giuste per farvi avanti e mostrare le vostre competenze. Voto - 6️⃣

Leone: l'arrivo del Sole in Ariete, insieme alla Luna in trigono, aumenteranno la vostra sensibilità in campo amoroso, soprattutto nei confronti del partner.

Se siete single potrebbe essere difficile per voi trattenere le vostre emozioni verso la vostra fiamma. In campo professionale dimostrerete grande impegno in quel che fate, ciò nonostante vi piacerebbe poter avere a che fare con opportunità più ambiziose. Voto - 8️⃣

Vergine: attenzione alla Luna in quadratura nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà discreto, ciò nonostante, dovrete dimostrarvi capaci di saper gestire eventuali malintesi o discussioni. In ambito professionale riflettete bene sulle conseguenze e sui risultati che i vostri progetti potrebbero garantirvi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Sagittario porterà un certo ottimismo in voi in questo venerdì di marzo.

Il rapporto con il partner continua a non essere così convincente, ciò nonostante, potreste riuscire a trovare le giuste parole per riavvicinarvi alla persona che amate. Sul fronte professionale non sarà un momento meraviglioso ma, con un pizzico di furbizia e di comprensione, potreste riuscire a cavarvela. Voto - 6️⃣

Scorpione: nella sfera sentimentale godrete di una situazione più che favorevole e non mancheranno belle occasioni. Single oppure no, prendete il rapporto con la vostra fiamma con calma: queste stelle avranno belle sorprese per voi. In quanto al lavoro state attraversando una fase produttiva e di riflessione, che vi porterà presto a raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: queste stelle saranno dalla vostra parte in questo venerdì di marzo.

La Luna si affaccerà al vostro segno zodiacale, così come il Sole sarà benefico dal segno amico dell'Ariete. Dimostrerete maturità e buoni sentimenti nei confronti della persona che amate, da vivere momenti davvero teneri e dolci. Sul posto di lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio per buttare giù idee proficue e stimolanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: purtroppo per voi, anche il Sole si è spento nei vostri confronti, spostandosi nel segno dell'Ariete. Single oppure no, faticherete molto a entrare in sintonia con amici o familiari. La buona notizia sarà che Venere non sarà contro di voi ancora per molto. In ambito lavorativo, anche se vi state dando da fare, ci saranno segnali di malcontento, che andranno risolti il prima possibile.

Voto - 5️⃣

Acquario: il pianeta Giove in trigono vi porterà un po’ di fortuna in campo professionale, aiutandovi a raggiungere risultati sopra le aspettative. Mercurio in sestile invece vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna e Venere in sestile per lasciarvi andare alle emozioni con la vostra anima gemella, ma anche per godere di un rapporto maturo. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto, ciò nonostante sarà meglio evitare di uscire discussioni che possono causare malintesi o litigi, almeno per il momento. Sul posto di lavoro è il momento in cui non bisogna aver paura delle proprie ambizioni, perché potranno essere realizzati se dimostrerete impegno. Voto - 7️⃣