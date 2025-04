L'oroscopo del mese di maggio vedrà il pianeta Marte nel segno del Leone, che ci metterà maggiore grinta nei propri progetti lavorativi, mentre l'Acquario non dovrà esagerare con le proprie iniziative professionali. L'amore riprenderà vita nei nativi Ariete, mentre i nativi Pesci riusciranno a essere persuasivi.

Previsioni oroscopo maggio 2025 con classifica

Ariete: nel quinto mese dell'anno l'amore riprenderà vita, grazie al ritorno di Venere nel vostro cielo. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni, con tanti momenti per poter esaltare al meglio il vostro rapporto.

Se siete single dimostrerete sensibilità ed empatia con gli altri, in particolare con chi avrà un posto speciale nel vostro cuore. In quanto al lavoro Mercurio e Marte vi metteranno nelle condizioni giuste per gestire nel modo adatto anche i progetti più impegnativi. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale discreta in questo periodo. Le buone intuizioni non vi mancheranno al lavoro, ma con l'arrivo di Marte in quadratura dal segno del Leone, dovrete ridimensionare le vostre aspettative. Valutate bene dunque le vostre prossime mosse. In amore ci sarà un bel Sole a illuminare il vostro rapporto, ma dovrete anche dimostrarvi capaci di gestire eventuali imprevisti o incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single una bella storia potrebbe nascere anche nei momenti di difficoltà. Voto - 7️⃣

Gemelli: la primavera finalmente fiorirà per voi ora che Venere si metterà in una posizione migliore nei vostri confronti. Ritroverete sintonia con la vostra anima gemella, superando alcuni ostacoli e costruendo una buona sintonia. Se siete single potrebbero sbocciare nuove conoscenze che possono cambiare radicalmente la vostra vita. In quanto al lavoro le vostre ambizioni potrebbero salire, e con il sostegno di Marte e Mercurio, avrete i mezzi per poter raggiungere buoni successi. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo tenderà nuovamente a ingrigirsi nei vostri confronti, causando piccoli malesseri o ritardi nella vostra tabella di marcia.

Con il partner il romanticismo ci sarà, ma andrà rispolverato e interpretato nel modo giusto per costruire un bel legame. In ambito professionale prendere iniziative vi farà onore, ma se non saprete rispettare le scadenze, o se non sarete capaci in quel che fate, potrebbero esserci conseguenze negative. Voto - 6️⃣

Leone: con Marte nel vostro segno zodiacale ci metterete maggiore grinta nei vostri progetti professionali. Mercurio in trigono invece infonderà sicurezza in voi, molto utile per progredire e ambire più in alto. In amore sarete piuttosto attenti alle esigenze del partner grazie a Venere. Se siete single, potreste vivere alcuni importanti cambiamenti nella vostra vita amorosa, soprattutto voi nati nella prima e seconda decade.

Voto - 8️⃣

Vergine: questo mese di maggio vedrà un cielo più sereno nei vostri confronti. Vivrete una quotidianità più tranquilla, ciò nonostante ci saranno ancora alcune cose da sistemare affinché il vostro rapporto torni a essere magico. L'estate arriverà anche per voi. Sul posto di lavoro alcuni progetti sembreranno avere un impatto minore nelle vostre ambizioni. Forse cambiare direzione potrebbe spingervi un po’ più in alto. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo cielo tornerà a farsi cupo. Il pianeta Venere tornerà ad agire contro di voi. Sarà necessario non riaprire vecchie ferite per mantenere una buona stabilità tra voi e la persona che amate. I cuori solitari dovranno mettere al primo posto il benessere delle persone che amano per costruire un rapporto valido.

Nel lavoro Marte vi darà sostegno, così come Giove, ciò nonostante, con Mercurio in cattivo aspetto, il vostro percorso non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un mese di maggio tutto sommato stabile. Queste stelle saranno meno influenti nei vostri confronti, ma vi basterà guardare un po’ meglio per trovare la direzione giusta per una quotidianità appagante. In amore siate vicini alla vostra anima gemella, dimostrandovi presenti e attenti alle sue necessità. In campo lavorativo Marte potrebbe rallentare le vostre iniziative, ma il potenziale non vi mancherà per poter ambire in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: queste stelle torneranno ad indicarvi la via durante il mese di maggio. Venere, Mercurio e Marte formeranno un trittico di stelle che vi metterà a vostro agio e vi permetterà di costruire una quotidianità solida e appagante.

Il rapporto con il partner si rivelerà migliore, ma soprattutto più romantico se riuscirete a risolvere i problemi avuti in precedenza. Per quanto riguarda il lavoro, se avete rinunciato ad un progetto, forse potrebbe ripresentarsi l'occasione. Voto - 9️⃣

Capricorno: le stelle di maggio non saranno dalla vostra parte nel prossimo periodo. Venere e Mercurio torneranno ad agire contro di voi, rendendo complicata la vostra vita quotidiana. In amore dovrete essere più decisi nel vostro modo di amare. Le emozioni pure non basteranno: serviranno anche i fatti per dimostrare la vostra fedeltà al partner. In quanto al lavoro i vostri progetti saranno a buon punto, ma adesso, fare ulteriori passi avanti potrebbe rivelarsi complesso.

Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta Mercurio sarà nuovamente dalla vostra parte nel prossimo periodo. Nonostante le grandi potenzialità però, dovrete saper gestire al meglio le energie a disposizione, considerato Marte in opposizione, che spesso potrebbe lasciarvi senza forze. In amore il vostro rapporto tenderà a splendere a maggio, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per i single, l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere e Mercurio non saranno più nelle vostre corde, ciò nonostante, riuscirete comunque a essere piuttosto persuasivi. In amore godrete di una buona intesa, ma attenzione a non essere troppo diretti nei confronti della persona che amate. Sul posto di lavoro potreste essere convincenti nelle vostre idee, ma dovrete poi essere capaci di metterle in pratica. Voto - 7️⃣