Le previsioni dell'oroscopo del fine settimana del 3 e 4 maggio invitano i nati sotto il segno del Leone a essere più temerari. Per quanto riguarda i Pesci, invece, potrebbero esserci interessanti incontri all'orizzonte. Scopriamo come sono posizionati in classifica tutti i segni in questi due giorni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Sagittario: questo non è il momento di intavolare discussioni né tantomeno di provare ad avere dei chiarimenti. Siete un po' tesi e suscettibili, quindi, è opportuno prestare attenzione.

11° Leone: le previsioni dell'oroscopo di questo fine settimana ci incitano a essere un po' più temerari. Se ci tenete realmente a raggiungere un traguardo importante, allora dovete darvi da fare e mettervi in gioco, anche se le circostanze vi sembreranno avverse.

10° Toro: queste due giornate saranno un po' provanti per molti dei nati sotto questo segno. Non fatevi prendere troppo dal panico dinanzi ad alcune difficoltà. Vedrete che poco alla volta riuscirete a ottenere i risultati sperati.

9° Vergine: ci sono stati momenti migliori, in ogni caso, cercate di non essere troppo polemici. In amore potrebbe arrivare qualche notizia sgradevole con cui fare i conti, ma non temete, verso domenica ci sarà una ripresa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le stelle vi invitano a essere più pazienti. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma è necessario fare attenzione e non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. In amore dovete essere più creativi.

7° Cancro: se nutrite un sentimento per qualcuno, questo è il momento di palesarlo. Cercate di essere un po' più dinamici e propositivi sul lavoro. Le occasioni propizie arriveranno per coloro in grado di aspettare il momento giusto.

6° Capricorno: secondo l'oroscopo del 3 e 4 maggio, dovreste cercare di essere un po' più risoluti. Spesso tendete a farvi troppi problemi, anche laddove non necessario. In amore è tempo di chiarire delle questioni in sospeso.

5° Scorpione: ci sono dei cambiamenti in vista. Dopo aver passato alcuni giorni un po' complessi, adesso potrete cominciare a rinascere poco alla volta. Ricominciate mettendo voi stessi al primo posto.

I segni fortunati del fine settimana del 3 e 4 maggio

4° in classifica Bilancia: in amore potrebbero esserci degli alti e bassi, ma non dovete temere, presto tutti i nodi verranno al pettine. Cercate di essere audaci e propositivi. In ambito professionale, fate attenzione a un nuovo importante progetto.

3° Ariete: interessanti novità dal punto di vista dei rapporti di coppia. I single, invece, dovrebbero cercare di uscire il più possibile per fare nuovi incontri e per mettersi in gioco. Nel lavoro dovete prestare attenzione a una nuova proposta.

2° Gemelli: buon momento per portare a compimento un traguardo importante. Ci sono delle sorprese in arrivo per voi, ma solamente se sarete audaci e pronti a tutto potrete giovarne.

1° Pesci: grandi possibilità di incontri in questo fine settimana secondo le previsioni dell'oroscopo del 3 e 4 maggio. Cercate di uscire il più possibile e di focalizzare le vostre attenzioni sui vostri obiettivi, senza dare troppo spazio ai ragionamenti.