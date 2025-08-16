Secondo l'oroscopo del 18 agosto 2025 l'Ariete avrà l'animo sensibile, i Gemelli saranno piuttosto insoddisfatti e il Capricorno potrà ricevere delle risposte positive sul lavoro. Di seguito approfondiamo con attenzione i dettagli per tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia ha l'animo piuttosto sensibile. I single sono molto più avventurosi del passato. Una questione di lavoro è molto difficile da risolvere.

Toro: chi ha una relazione può affrontare un argomento delicato con il partner. La tenerezza e l'allegria sono le protagoniste della giornata.

Possono comparire dei leggeri malesseri causati dal troppo caldo.

Gemelli: chi ha iniziato da poco un nuovo flirt è insoddisfatto. Insieme la dolce metà è il momento giusto per iniziare una nuova avventura. Chi lavora in proprio può affrontare una giornata faticosa.

Cancro: la sfera sentimentale può vivere un momento altalenante. Chi è solo da tempo è più aperto del solito al dialogo. Delle innovazioni sul lavoro possono regalare molte soddisfazioni.

Leone: chi cerca l'amore può avere dei momenti di nostalgia improvvisi. Chi lavora nel turismo può affrontare una giornata impegnativa. Lo stress può portare una serie di malesseri passeggeri.

Vergine: chi ha una relazione può decidere di fare un viaggio tranquillo con la dolce metà.

Il carattere dei single è abbastanza timido. Delle iniziative importanti possono regalare molto successo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono trascorrere una giornata serena. Lo sguardo di chi ha un relazione è molto malinconico e questo può fare preoccupare il partner. Chi deve andare al lavoro è di malumore perché le ferie sono ancora lontane.

Scorpione: l'amore può compiere dei veri miracoli. I single possono iniziare un'esperienza molto bella con gli amici. Il troppo caldo può sottrarre buona parte delle energie.

Sagittario: un filo di possessività può rovinare il rapporto con la persona amata. Per il momento le finanze risultano essere al sicuro. L'umore può essere rovinato da una questione di lavoro.

Capricorno: chi ha una relazione è affettuoso, ma anche troppo possessivo. Dall'ambito professionale sono in arrivo delle risposte positive. Finalmente il benessere e la bellezza sono entrambi presenti.

Acquario: dei momenti di disagio sono possibili con la famiglia. I single sono felici di avere conosciuto delle persone interessanti. Sul piano fisico ci sono alcuni problemi da risolvere.

Pesci: nei confronti della dolce metà è presente una buona armonia. I cuori solitari possono iniziare delle conversazioni molto noiose. Per la sfera lavorativa è un momento ricco di soddisfazioni.