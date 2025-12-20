Secondo l'oroscopo del 21 dicembre 2025 l'Ariete è molto dolce con la persona amata, il Toro può essere impertinente e il Sagittario ha delle discussioni accese con la famiglia.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è dolce con il partner. In modo trasparente e sincero è possibile dialogare con la famiglia. Per il campo lavorativo è una giornata abbastanza fortunata.

Toro: i cuori solitari sono più impertinenti del previsto. Chi ha una relazione può avere dei momenti di incertezza.

In questo momento è importante prestare più attenzione alla salute.

Gemelli: chi cerca l'amore ha tanti dubbi da risolvere. In questa giornata può migliorare velocemente la concentrazione. Una situazione di lavoro richiede molta pazienza.

Cancro: la mente di chi cerca l'amore è più attiva del previsto. Per la sfera amorosa è una giornata abbastanza complessa. In questo periodo, i pensieri sono tutti focalizzati sul lavoro.

Leone: è possibile avere più sicurezza pensando al futuro. I single possono essere irritati a causa di alcune questioni. Chi lavora in proprio può sfidare le proprie forze e completare in tempo alcuni progetti importanti.

Vergine: una giornata tranquilla può essere vissuta con dei vecchi amici.

Una semplice conoscenza può diventare davvero speciale. Il campo lavorativo è meno organizzato del solito.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: delle dolci promesse possono essere fatte al partner. I cuori solitari non riescono ad avere fiducia della famiglia. Con molto entusiasmo si può affrontare la sfera professionale.

Scorpione: chi ha una relazione è stranamente romantico con la dolce metà. Chi lavora nel commercio ha delle complicazioni da affrontare. Una leggera malinconia può comparire durante la giornata.

Sagittario: con la famiglia le discussioni sono molto accese. In questo momento, la gelosia per la persona amata è veramente fuori luogo. Chi lavora in proprio può cambiare idea all'improvviso.

Capricorno: nonostante l'energia, la giornata dei single procede a rilento. L'ambito lavorativo risulta essere originale e soprattutto creativo. Un sottile malessere può accompagnare la giornata.

Acquario: chi è solo da tempo può fare delle battute ironiche. Sulla relazione amorosa è presente tanta preoccupazione. Chi lavora nel commercio può avere un confronto con alcune persone.

Pesci: si possono fare delle chiacchiere allegre in compagnia della famiglia. Chi fa parte di una coppia può ritrovare la sintonia con la dolce metà. Sul lavoro sono probabili più tensioni del previsto.