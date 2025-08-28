L'oroscopo di giorno 1 settembre prevede che il Leone verrà assalito da una certa malinconia mentre lo Scorpione si colloca al primo posto della classifica, pronto a lanciarsi verso nuovi orizzonti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono delle faccende in sospeso da risolvere. Un po' di malinconia potrebbe rendere il vostro umore ballerino. Siete tristi perché l'estate sta per volgere al termine? Non temete, perché le previsioni dell'oroscopo del 1° settembre vi esortano ad essere speranzosi.

11° Pesci: l'oroscopo della giornata vi invita a mantenere la calma.

Siete un po' suscettibili, cosa che potrebbe generare qualche sgradevole malcontento in ambito professionale. I sentimenti sono in subbuglio, l'arrivo di una telefonata o direttamente di una persona proveniente dal vostro passato potrebbe aver rimescolato le carte in tavola.

10° Ariete: le faccende di cuore rimaste in sospeso dovrebbero essere risolte. Cercate di prendere il toro per le corna, onde evitare di trascinarvi situazioni logoranti che, a lungo andare, non faranno altro che rendervi inquieti e agitati. Nel lavoro è importante rivedere alcune decisioni prese prima delle vacanze estive.

9° Bilancia: cercate di non trascurare i rapporti a cui tenete particolarmente. Gli impegni quotidiani si faranno sentire, specie con l'inizio di settembre, ma cercate di trovare il tempo da dedicare a voi stessi e alle persone care.

In ambito sentimentale potrebbe essere giunto il momento di prendere una decisione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: se siete indecisi su alcune scelte che avete compiuto non abbiate timore, non è tardi per cambiare le cose. Specie per quanto riguarda le faccende di cuore potreste essere inquieti. Nel lavoro è necessario essere tenaci e non darsi per vinti.

7° Vergine: novità in arrivo sul fronte dei nuovi incontri. Potrebbero rivelarsi utili sia per quanto riguarda la sfera professionale, sia per quella sentimentale. Non siate troppo intransigenti e severi con voi stessi. Una conversazione con una persona inaspettata potrebbe aprirvi un mondo e proiettarvi verso nuove opportunità.

6° Sagittario: in amore potreste risentire del transito negativo della Luna, cosa che potrebbe generare marette e discussioni nei legami consolidati da anni. Se siete titubanti su una decisione da prendere sul lavoro, prendetevi altro tempo per riflettere. Le scelte affrettate non hanno mai portato a nulla di buono.

5° Capricorno: i rapporti familiari potrebbero essere messi in discussione dal vostro lavoro. La cosa saggia da fare è capire a cosa e a chi tenete di più. Soltanto facendo una scaletta delle priorità sarete in grado di agire in maniera consapevole e avveduta senza commettere scelleratezze.

Oroscopo segni fortunati di lunedì 1° settembre

4° in classifica Acquario: l'oroscopo del 1° settembre vi vede particolarmente impegnati e operativi sul fronte del lavoro.

Ci sono molte cose a cui pensare, pertanto, è opportuno mantenere la calma ed evitare che le emozioni prendano il sopravvento sulla ragione. In ambito sentimentale cercate comunque di lasciarvi andare.

3° Gemelli: nel lavoro potrebbero iniziare a sbloccarsi delle situazioni. In generale l'autunno vi sarà di grande aiuto per risolvere alcuni conflitti interiori che vi portate avanti da, ormai, troppo tempo. in ambito sentimentale è necessario adoperare una strategia differente se quella usata fino a questo momento non ha portato ai risultati sperati.

2° Cancro: guardate al futuro con maggiore ottimismo. Ci sono delle interessanti occasioni in vista per voi, ma dovete essere abili a non farvele scappare.

Ci sono delle novità che riguardano anche la sfera sentimentale. Non si esclude che lavoro e amore vadano di pari passo.

1°: Scorpione: siete pronti a guardare avanti con nuove consapevolezze e maggiori sicurezze. Il passato è da considerarsi alle spalle, specie se non vi ha portato a consolidare gli obiettivi che vi eravate prefissati di raggiungere entro la fine del mese di agosto. Questo settembre, invece, inizierà con una marcia in più e una carica che mai prima d'ora potreste aver avuto.