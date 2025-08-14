L’oroscopo del weekend 16 e 17 agosto 2025 annuncia per l’Ariete giornate all’insegna del relax, con tanto tempo libero e momenti di svago. Il Leone potrà dedicarsi pienamente alla vita di coppia, ritagliando preziosi attimi da condividere con il partner. Per il Toro, invece, sarà un fine settimana più leggero e spensierato del solito, ideale per lasciarsi alle spalle pensieri e tensioni.

L'oroscopo del weekend 16-17 agosto: dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete - Amore: relax e spensieratezza saranno i protagonisti del vostro weekend. La vostra relazione vivrà momenti di allegria e armonia, senza ombre di tensione.

Lavoro: nessun impegno gravoso vi terrà occupati: potrete finalmente godervi un po’ di meritato riposo, sia fisico che mentale. Fortuna: le stelle promettono conquiste e soddisfazioni inaspettate.

♉ Toro - Amore: il clima sentimentale sarà più sereno, con prospettive di vivere la vostra storia senza preoccupazioni inutili. Lavoro: dopo aver dato tanto alla vostra squadra, è tempo di rallentare e pensare alla vostra salute. Fortuna: possibile qualche spesa imprevista, ma nulla che possa davvero turbare i vostri piani.

♊ Gemelli - Amore: farete di tutto per rafforzare il legame con il partner, anche se qualche imprevisto potrebbe mettersi di traverso. Lavoro: la vostra capacità di adattamento sarà il vero punto di forza di questi giorni.

Fortuna: non crucciatevi per ciò che non riuscite a realizzare ora: il momento giusto arriverà.

♋ Cancro - Amore: una fase delicata vi spingerà a riflettere più a fondo sulla vostra relazione. Lavoro: pochi impegni e tanto tempo libero: sfruttatelo per dare il meglio e prepararvi a nuove sfide. Fortuna: in arrivo entrate economiche che vi strapperanno un sorriso.

♌ Leone - Amore: dolcezza e momenti di introspezione segneranno il weekend, con una rivalutazione del rapporto di coppia. Lavoro: alcuni compiti vi terranno occupati, togliendovi un po’ di relax. Fortuna: meglio contenere le spese per evitare sorprese.

♍ Vergine - Amore: desiderio di staccare da tutto e concentrarsi sugli affetti familiari.

Lavoro: le condizioni per un avanzamento di carriera ci sono tutte: giocate bene le vostre carte. Fortuna: un fine settimana ricco di energie positive e buone notizie.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

♎ Bilancia - Amore: saranno i piccoli gesti, quelli spontanei e sinceri, a rendere speciale il rapporto con il partner. Lavoro: liberi dagli impegni professionali, potrete riflettere con lucidità sulle prossime strategie da mettere in campo. Fortuna: entrate economiche stabili vi permetteranno qualche sfizio di shopping.

♏ Scorpione - Amore: il weekend sarà segnato da momenti intensi e passionali con la persona amata. Lavoro: nonostante i giorni di riposo, continuerete a dedicarvi con energia e costanza ai vostri impegni.

Fortuna: una piacevole sorpresa vi attende domenica.

♐ Sagittario - Amore: vi concentrerete di più sulla sfera familiare, lasciando temporaneamente in secondo piano il romanticismo. Lavoro: metterete in pausa le questioni professionali per ricaricare le energie. Fortuna: un progetto a cui tenete potrebbe prendere una piega inaspettata e positiva.

♑ Capricorno - Amore: possibili difficoltà di comunicazione con il partner richiederanno pazienza e ascolto. Lavoro: alcune scadenze urgenti richiederanno attenzione e precisione. Fortuna: potreste subire qualche perdita in ambiti rilevanti, meglio prestare cautela.

♒ Acquario - Amore: weekend di riscatto emotivo e sentimentale; un incontro speciale potrebbe accendere il vostro fascino.

Lavoro: la stanchezza si farà sentire, ma non vi fermerà. Fortuna: attenzione alla gestione delle spese, i conti potrebbero non tornare subito.

♓ Pesci - Amore: complicità e armonia saranno le parole chiave nelle interazioni con la persona amata. Lavoro: il lavoro di squadra rischia di stressarvi, meglio procedere autonomamente. Fortuna: potreste sentirvi fermi, ma in realtà piccoli progressi sono già in atto.