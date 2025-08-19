La fortuna busserà alla casa dell'Acquario nel weekend 23 e 24 agosto, secondo l'oroscopo questo segno zodiacale conquista il massimo punteggio astrologico. Al contrario, per l'Ariete la settimana non sembra terminare in ottimo modo, con problematiche legate alle questioni sentimentali.

Previsioni astrologiche e classifica del weekend 23 e 24 agosto

☘️☘️☘️Ariete – Il fine settimana potrebbe rivelarsi piuttosto complicato sul fronte sentimentale. Alcune tensioni covate da tempo emergeranno con più forza e vi troverete a dover affrontare un partner sospettoso, desideroso di chiarimenti e spiegazioni.

La difficoltà maggiore sarà trovare le parole giuste: ogni tentativo di giustificazione rischierà di essere frainteso, generando ulteriore nervosismo. Vi sembrerà quasi impossibile far comprendere le vostre reali intenzioni e la buona fede che vi ha guidati. Questo non significa che tutto sia perduto, ma sarà fondamentale rimandare le discussioni più delicate a un momento in cui la mente sarà più lucida e le emozioni meno accese. Cercate di non chiudervi in voi stessi: la comunicazione, anche se difficile, resta l’unica via per superare questo piccolo scossone di coppia.

☘️☘️☘️Toro – Mentre la giornata di sabato scorrerà piuttosto tranquilla e senza grandi scossoni, sarà la domenica a mettere alla prova la vostra pazienza.

Potreste percepire un’atmosfera più pesante e sentirvi poco compresi, soprattutto nella vita di coppia. Un clima gelido rischierà di alimentare litigi e fraintendimenti, rendendo le ore meno piacevoli del previsto. Sarete inclini a chiudervi in un silenzio ostinato oppure a reagire con impulsività, ma nessuna delle due strade vi porterà a una vera soluzione. Provate invece a mettere da parte l’orgoglio e a usare un pizzico di diplomazia: vi aiuterà a limitare i danni e a non compromettere rapporti a cui tenete.

☘️☘️☘️ Scorpione – Il weekend non sarà dei più semplici, soprattutto nelle relazioni personali. Alcune tensioni sopite torneranno a galla e vi sentirete messi sotto osservazione, quasi costretti a spiegare le scelte passate.

Potreste avvertire il bisogno di difendere le vostre posizioni, ma occhio a non farlo con troppa rigidità: il rischio è di sembrare chiusi e poco disposti al dialogo. A livello lavorativo o familiare potrebbero emergere incomprensioni che richiederanno diplomazia e sangue freddo. Anche se la tentazione sarà quella di reagire con forza, meglio mantenere la calma e lasciare che sia il tempo a dimostrare la validità delle vostre decisioni.

☘️☘️☘️Pesci – Questo fine settimana vi spingerà a fare i conti con alcuni pesi che portate dentro da troppo tempo. Vecchi rancori, piccole ferite emotive e tensioni familiari o amicali rischiano di appesantire le vostre giornate e di prosciugare la vostra energia.

Sarà il momento ideale per lasciar andare ciò che non serve più e che vi impedisce di guardare avanti con leggerezza. La frase di Charles J. Givens “per costruire il tuo futuro devi prima lasciar andare il passato” sarà un buon mantra per voi. Dedicatevi ad attività che vi rilassano, magari in solitudine, e datevi la possibilità di voltare pagina. Un piccolo passo verso la libertà interiore vi farà sentire subito più sereni.

☘️☘️☘️☘️ Cancro – Le giornate vi porteranno a fare riflessioni profonde sul percorso che state seguendo, sia in campo sentimentale che lavorativo. Chi ha intrapreso una nuova storia d’amore o ha iniziato un nuovo lavoro potrebbe trovarsi a chiedersi se quella intrapresa sia davvero la strada giusta.

Non si tratta di una crisi definitiva, ma di una fase di incertezza che può anche avere aspetti positivi: vi costringerà infatti a guardarvi dentro e a valutare meglio le vostre scelte. Cercate di non farvi travolgere dall’ansia e prendetevi il tempo necessario per comprendere cosa desiderate davvero.

☘️☘️☘️☘️Gemelli – La settimana vi porterà a capire che la leggerezza non basta più. Alcune situazioni professionali vi costringeranno a mettere in campo più tenacia e spirito di sacrificio, perché qualcuno vicino a voi potrebbe cercare di copiarvi o di approfittarsi delle vostre idee. Non abbiate paura di mostrare la determinazione e di far valere il talento. Sul fronte personale, piccoli contrattempi vi inviteranno a essere più pazienti.

La capacità di adattamento sarà comunque un alleato prezioso e vi permetterà di chiudere la settimana con maggiore consapevolezza delle vostre risorse.

☘️☘️☘️☘️Bilancia – Dopo un periodo piuttosto teso, potrete finalmente concedervi un po’ di respiro. Vi sentirete più leggeri, pronti ad affrontare le giornate con maggiore serenità e a sorridere con più spontaneità. Questo spirito scanzonato vi aiuterà a vivere al meglio i momenti liberi e a godere della compagnia delle persone care. I single del segno, in particolare, avranno più intraprendenza e voglia di fare nuove conoscenze. Approfittate di questo slancio per riaprire il cuore e lasciare entrare nuove opportunità.

☘️☘️☘️☘️Capricorno – Il fine settimana vi offrirà la possibilità di trovare risposte inaspettate a questioni pratiche che vi hanno dato pensiero negli ultimi tempi.

Potreste avere veri e propri lampi di genio, capaci di alleggerirvi il lavoro, evitarvi problemi futuri e persino farvi risparmiare del denaro. Sarà un’occasione per dimostrare a voi stessi quanto siete abili a gestire le difficoltà con concretezza e visione strategica. La sensazione sarà quella di avere di nuovo il controllo e di poter contare sulle vostre capacità.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine – Il weekend metterà in risalto le vostre doti comunicative, rendendovi particolarmente convincenti e persuasivi. Chi lavora nel commercio o a contatto con il pubblico potrà sfruttare queste capacità per ottenere risultati superiori alla media. L’unico aspetto un po’ meno brillante riguarderà la sfera artistica: chi si occupa di creatività potrebbe sentirsi meno ispirato e dover fare uno sforzo maggiore per trovare nuove idee.

In generale, però, la settimana vi darà la possibilità di esprimervi con efficacia e di farvi apprezzare dagli altri.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario – Il fronte professionale sarà protagonista in positivo. Avrete la possibilità di ottenere piccoli ma significativi riconoscimenti, magari riuscendo a togliervi qualche sassolino dalla scarpa con colleghi che non vi stimano abbastanza. Anche una richiesta di aumento o di nuove responsabilità potrà trovare terreno fertile, con buone prospettive di essere accolta nei prossimi mesi. Nel privato potreste sentirvi un po’ stanchi, ma la soddisfazione derivante dal lavoro compenserà il resto.

☘️☘️☘️☘️☘️ Leone – Vi troverete di fronte a un bivio che non potrà più essere rimandato.

In amore sarà tempo di prendere una posizione chiara: dentro o fuori. Una questione rimasta sospesa dalla fine di luglio tornerà a bussare alla porta, e questa volta non potrete fare finta di nulla. Venere favorevole vi aiuterà a trovare il coraggio di affrontare il discorso e di mettere le carte in tavola. Non abbiate paura della verità: solo con scelte nette potrete costruire un futuro sentimentale solido e sincero.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario – La settimana vi metterà davanti al tema degli obiettivi personali e professionali. Sarà il momento ideale per rifinire gli ultimi dettagli di un progetto che avete iniziato a delineare negli scorsi mesi. La chiarezza mentale vi permetterà di individuare meglio il vostro pubblico di riferimento o il settore in cui muovervi, costruendo basi solide per i prossimi passi.

Non tutto sarà immediato: il percorso potrebbe richiedere tempo, forse più di un mese, ma con costanza e metodo riuscirete a trasformare le idee in realtà concreta. La chiave sarà la pazienza: non abbiate fretta di vedere subito i risultati, ma continuate a lavorare con dedizione.