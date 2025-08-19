L'oroscopo del 20 agosto 2025 è pronto a illustrare le proprie pagelle: ci sarà un voto 8 al Cancro che avrà emozioni intense e 7,5 allo Scorpione, la cui sensibilità sarà al massimo, mentre va un 6,5 al Leone che avrà conflitti familiari e alla Bilancia che si sentirà vulnerabile.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: 7/10. Sentite una spinta interna molto forte, ma la quadratura tra Luna e Marte può generare tensioni. Sarete invitati a fidarvi del vostro istinto, ma a non agire d’impulso. È una giornata per riflettere prima di parlare o muovervi, così da trasformare eventuali frustrazioni in opportunità di crescita.

Leone: 6,5/10. La Luna in Cancro vi rende più sensibili alle critiche o ai conflitti familiari. Qualcosa vi ricorda di bilanciare forza e ascolto: la vostra capacità di mediazione vale più del carisma. Non forzate le situazioni, concentratevi su ciò che potete realmente influenzare.

Sagittario: 7,5/10. La voglia di libertà si scontra con la necessità di diplomazia. Sarete aiutati a mantenere positività e flessibilità: affrontate eventuali frizioni come sfide da superare con spirito avventuroso e strategico.

Simboli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: 7/10. La Luna e Marte vi chiedono pazienza di fronte a ritardi o ostacoli. Sarete sostenuti: la parola chiave è organizzazione. Non forzate nulla, ma pianificate con attenzione per non accumulare stress inutile.

Vergine: 6,5/10. Le emozioni possono creare piccoli contrasti. Qualcosa vi suggerisce flessibilità: i compromessi non sono sconfitte, ma strumenti per avanzare. Riflettete bene prima di prendere decisioni.

Capricorno: 7/10. Determinazione al massimo, ma attenzione alle tensioni. Qualcosa vi ricorda di bilanciare ambizione e cuore: agire con equilibrio vi permetterà di superare le difficoltà senza stress.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: 7/10. Il bisogno di comunicare è forte, ma la Luna e Marte possono creare fraintendimenti. Sarete vi invita a usare le parole con saggezza: attenzione alle emozioni degli altri e alla diplomazia.

Bilancia: 6,5/10. Marte nel vostro segno porta energia, ma la Luna opposta può farvi sentire vulnerabili.

Sarete incoraggiati a trovare il giusto equilibrio tra assertività e comprensione: la pazienza paga più della forza bruta.

Acquario: 7/10. Creatività e intuito al massimo: la quadratura Luna–Marte stimola soluzioni alternative. Sarete guidati a scegliere con consapevolezza e responsabilità, trasformando eventuali conflitti in opportunità di innovazione.

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: 8/10. La Luna nel segno e Marte in Bilancia rendono le emozioni intense. Sarete invitati a canalizzare l’energia emotiva in modo costruttivo. Potete chiarire malintesi e rafforzare legami importanti.

Scorpione: 7,5/10. Intuito e sensibilità al massimo. Sarete guidati a scegliere con equilibrio: reagire impulsivamente non aiuta, ma strategie ponderate portano risultati concreti.

Pesci: 7/10. La sensibilità è accentuata, ma qualcosa vi incoraggia a fidarvi del vostro intuito. La quadratura Luna–Marte può causare frustrazione, ma anche insegnarvi a gestire meglio le emozioni e trovare soluzioni creative.