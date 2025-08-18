L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto prevede delle difficoltà per i Gemelli, all'ultimo posto a causa di una settimana che sarà molto complessa.

Al contrario, la Vergine si prepara ad assaporare un periodo eccellente. Di seguito tutti i dettagli.

Classifica e oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025: Gemelli ultimo, Vergine in testa

1️⃣2️⃣ - Gemelli – La settimana non inizierà con il piede giusto: i single sentono di aver perso occasioni importanti, durante l’estate avete inseguito qualcuno che non vi ha ricambiato o avete subito un rifiuto che brucia ancora.

Non abbattetevi, perché è il momento di concentrare le energie su ciò che davvero conta: la vostra crescita personale, il lavoro e le persone che vi vogliono bene. Attenzione alla salute: il corpo vi sta mandando segnali chiari che non potete continuare a ignorare. Evitate di strafare e riprendete le vostre attività con gradualità, perché la fretta rischia solo di peggiorare le cose. Qualche piccolo imprevisto o rallentamento nel traffico vi metterà alla prova, ma con pazienza supererete tutti gli intoppi. Il weekend vi regalerà un’atmosfera più serena, portandovi nuovamente il sorriso.

1️⃣1️⃣- Ariete – Avrete una settimana intensa e ricca di impegni, con la possibilità di ottenere risultati concreti soprattutto sul lavoro.

Saprete gestire situazioni complicate con fermezza, mantenendo il controllo anche nei rapporti con chi vi circonda. Uscite e incontri con gli amici vi permetteranno di ricaricarvi, ma attenzione a non lasciarvi trascinare da emozioni troppo forti: rischiate di diventare impulsivi o di dire parole che feriscono. In amore si apriranno spiragli interessanti: con il partner di sempre riuscirete ad affrontare questioni irrisolte e a rafforzare la complicità. Sul fronte professionale, entro la fine della settimana potrebbe arrivare una bella gratificazione che ricompenserà i vostri sforzi.

1️⃣0️⃣- Bilancia – Sarà una settimana dinamica, costellata di nuove iniziative, ma al tempo stesso segnata da un po’ di fatica.

Vi sentirete sotto pressione, sia a lavoro che in famiglia, con la sensazione di non riuscire a riposare come vorreste. Il consiglio è quello di mantenere un atteggiamento positivo e di liberarvi del superfluo, oggetti o abitudini che non vi servono più e che vi appesantiscono. Sono giorni utili per mettere ordine, fare bilanci e prepararvi a nuovi progetti che prenderanno forma in autunno. Evitate di accelerare i tempi: ogni cosa va coltivata con calma. In amore non mancheranno momenti intensi, anche se sarà necessario dedicare più spazio al dialogo.

9️⃣- Acquario – La prossima settimana segnerà per molti di voi un vero rientro alla quotidianità. Avrete voglia di rinnovarvi, magari cambiando look o dedicandovi allo shopping per aggiornare il guardaroba.

Sarà un periodo di introspezione, in cui vi renderete conto che l’estate sta davvero finendo e che è tempo di riprendere in mano la vostra vita. Alcune notizie potrebbero sorprendervi e portarvi emozioni forti, ma non lasciate che vi destabilizzino troppo. La settimana si prospetta confortevole, con possibilità di incontri interessanti o piccoli colpi di fortuna. Attenzione però alle spese: non eccedete e controllate i conti per non ritrovarvi in difficoltà.

8️⃣- Leone – Avrete la tendenza a voler imporre le vostre idee, ma questa settimana sarà importante lasciare spazio anche agli altri: il confronto sarà più costruttivo del monologo. Sentirete il richiamo del dovere e sarete tentati di buttarvi a capofitto nello studio o nel lavoro.

Alcuni di voi dovranno affrontare problemi non da poco, ma grazie alla vostra determinazione riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Sarà anche il momento ideale per riscoprire vecchi interessi o per coltivare nuovi hobby che stimoleranno la vostra creatività. Chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere buone notizie entro poche settimane.

7️⃣- Toro – Vi aspetta una settimana molto movimentata. Avrete tante cose da gestire tra lavoro, casa e famiglia, ma saprete affrontare ogni situazione con energia e tenacia. Sul piano sentimentale, la vostra carica sensuale vi renderà magnetici e potreste finalmente conquistare la persona che vi interessa. Le serate saranno animate da passione e divertimento, con diversi momenti che vi lasceranno un segno positivo.

Attenzione però alle finanze: qualche imprevisto economico potrebbe complicare i vostri piani e turbarvi. Non mancherà la voglia di fare shopping, ma sarà bene moderare le spese per non ritrovarvi a corto di risorse.

6️⃣- Scorpione – Lunedì e martedì saranno giornate perfette per avviare un nuovo stile di vita, magari iniziando quella dieta o quell’attività che rimandate da tempo. La settimana scorrerà tra piccole passioni quotidiane, come il piacere di seguire una serie tv o di dedicarvi ai vostri interessi. Tuttavia, non mancheranno tensioni in vista dei mesi successivi: alcune sfide potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Cercate di non cadere nel pessimismo, perché avrete tutte le carte in regola per affrontare con successo le difficoltà.

Non è mai troppo tardi per reinventarsi, e voi lo sapete bene.

5️⃣- Sagittario – Sarà una settimana dai toni altalenanti. Alcuni giorni vi sembreranno luminosi e pieni di entusiasmo, altri invece saranno più difficili da gestire, soprattutto se la qualità del vostro riposo non sarà buona. Potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi che destabilizzeranno i vostri piani, creando confusione. Possibili interruzioni o rotture, ma anche nuove conoscenze che vi regaleranno stimoli inaspettati. Non trascurate la salute: dedicate più attenzione all’alimentazione e all’attività fisica, perché il corpo ha bisogno di equilibrio. Un familiare potrebbe chiedervi aiuto: sarà un’occasione per dimostrare affetto e senso di responsabilità.

4️⃣- Capricorno – Nonostante le difficoltà vissute, questa settimana vi dimostrerà che siete più forti di quanto pensiate. Vi troverete a dover gestire incombenze domestiche, pulizie e questioni burocratiche, ma la vostra organizzazione vi permetterà di farcela. Evitate di strafare: affrontate ogni cosa con calma, senza pretendere troppo da voi stessi. Sul piano emotivo non si può dire che il peggio sia alle spalle, perché nuove sfide si affacciano all’orizzonte, ma la fine dell’anno vi porterà belle soddisfazioni. Intanto, dedicate tempo anche a ciò che vi fa stare bene e non soltanto ai doveri.

3️⃣- Cancro – La settimana sarà tranquilla, senza scossoni particolari. Questo vi permetterà di dedicarvi a ciò che avete trascurato e di pianificare con calma i prossimi impegni.

Sarà il momento giusto per aggiornare le vostre competenze, informarvi su nuove modalità di lavoro o riorganizzare lo studio. Alcuni di voi dovranno far fronte a piccoli debiti o ritardi da recuperare, quindi meglio muoversi con prudenza. In famiglia troverete serenità e in amore ci sarà voglia di condivisione. Anche i single potrebbero vivere qualche nuova avventura leggera e divertente per chiudere l’estate con il sorriso.

2️⃣- Pesci – Questa settimana sarà ricca di emozioni, tra partenze, ritorni e saluti che vi lasceranno il cuore pieno di nostalgia ma anche di entusiasmo. Le relazioni saranno tenere e romantiche, soprattutto per chi vive un legame stabile. Attenzione al lavoro: potreste imbattervi in un collega complicato o presuntuoso che metterà alla prova la vostra pazienza.

Non lasciatevi trascinare in discussioni sterili, ma mantenete la calma. Le serate saranno vivaci, tra incontri, cene o feste, e vi regaleranno momenti indimenticabili. Sarà anche l’occasione per chiudere in bellezza un’estate intensa, preparandovi con fiducia all’autunno.

1️⃣- Vergine – Finalmente le cose iniziano a girare per il verso giusto. Dopo un periodo altalenante, avrete l’impressione che tutto torni a funzionare meglio, soprattutto sul piano sentimentale. Per chi è in coppia, si accenderà una nuova fiamma di passione, con la possibilità di avviare progetti comuni e consolidare la vostra relazione. Chi è single, per ora, si sentirà a proprio agio così, senza la fretta di cercare qualcuno.

Sul lavoro non si intravedono problemi immediati, ma fate attenzione a possibili imprevisti che potrebbero presentarsi entro breve. Nel complesso, però, vivrete una settimana più serena e piena di prospettive positive.