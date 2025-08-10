L'oroscopo del giorno lunedì 11 agosto 2025 porta in primo piano un cielo vibrante e ricco di intuizioni. Grazie agli aspetti astrali, con la Luna nei Pesci in trigono con Venere e Giove, e Mercurio che torna diretto in Leone, la giornata promette comunicazioni più chiare, emozioni rafforzate e slancio nei progetti.

Per lo Scorpione ci saranno momenti di forte attrazione in amore, mentre gli Acquario potrebbero essere un po’ troppo impulsivi. La Bilancia mostrerà gentilezza nei sentimenti, mentre i Gemelli saranno più spontanei sul lavoro. Per l’Ariete, la giornata porterà un forte bisogno di evasione e di staccare dalla routine.

Previsioni oroscopo lunedì 11 agosto 2025 segno per segno

Ariete: sentirete il bisogno di evadere in amore secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura dal segno del Cancro, non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti, dunque, meglio non essere troppo ossessivi nei confronti del partner. In quanto al lavoro, affari e contratti andranno avanti con la giusta organizzazione, e con risultati apprezzabili. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali solide dal punto di vista sentimentale. Sarà un lunedì riflessivo ma affettivo, ottimo per approfondire il legame con la vostra fiamma, vecchio o nuovo che sia. Sul fronte professionale concentrazione e ordine portano a buoni risultati. Cercate dunque di gestire in modo corretto le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale instabile durante questo periodo. La Luna in quadratura potrebbe causare spiacevoli discussioni, dettate per la maggior parte dal vostro carattere permaloso e impulsivo. Sul fronte professionale saprete prendere spesso l'iniziativa, trovando soluzioni efficaci che possono permettervi di progredire. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di lunedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Basteranno piccoli gesti per godere di una relazione appagante e soddisfacente, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, con idee che possono aiutarvi a fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Leone: la giornata promette comunicazioni efficaci sul piano professionale grazie a Mercurio in congiunzione.

Saprete gestire le vostre sfide con impegno e organizzazione, raggiungendo i risultati previsti. In quanto ai sentimenti un incontro inaspettato potrebbe finalmente portare una potenziale relazione a qualcosa di davvero speciale. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale, considerata la Luna in opposizione. Single oppure no, il rapporto con le persone che amate potrebbe rivelarsi poco soddisfacente. Attenzione al vostro atteggiamento. Sul fronte professionale vi sentirete abbastanza coinvolti nei vostri progetti, portando a casa risultati convincenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: la posizione della Luna vi permetterà di mostrare gentilezza nei confronti del partner secondo l'oroscopo.

Godrete di un rapporto maturo e piacevole. Se siete single avrete le vostre occasioni per dimostrare il vostro fascino. Sul fronte lavorativo la creatività non vi mancherà grazie a Mercurio in sestile. Sarete abbastanza ambiziosi da poter raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi attende un lunedì intenso dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La posizione della Luna e di Venere vi porteranno a vivere un rapporto intenso e ricco di emozioni. Se siete single la vostra sensibilità non passerà inosservata. In ambito professionale affrontate i progetti in corso con equilibrio, senza essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo in questa giornata di lunedì.

La Luna in quadratura potrebbe aprire a qualche incomprensione o discussione con il partner, abbastanza fastidiosa da risolvere. In ambito professionale alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi stimolanti, ma dovrete sapere dove state andando a mettere le mani. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dei Pesci renderà più matura e coinvolgente questo lunedì di agosto. Sarete comunicativi e attenti ai bisogni del partner, godendo di un rapporto più vivace. In ambito lavorativo affronterete questioni importanti con il giusto impegno, ma serviranno anche tempo e risorse per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: con Mercurio in opposizione dal segno del Leone potreste mostrare un'eccessiva impulsività secondo l'oroscopo.

Nel lavoro questo atteggiamento precipitoso potrebbe solo causare ulteriori problemi nelle vostre mansioni. In amore invece dovrete essere capaci di saper ascoltare la persona che amate, e risolvere con maturità eventuali conflitti. Voto - 6️⃣

Pesci: vita amorosa eccellente per voi nativi del segno in questa giornata di lunedì. Godrete di comunicazioni chiare e romantiche il giusto con la persona che amate. Se siete single questo sarà il vostro momento per farvi avanti. Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti, grazie a un'ottima concentrazione e buone idee. Voto - 9️⃣