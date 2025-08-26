L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 settembre vede al primo posto della graduatoria la Bilancia. Fase altalenante per il Toro che dovrà essere più paziente del solito.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: cercate di essere un po' più pazienti e meno intemperanti. In questa settimana potreste perdere facilmente la pazienza a causa di alcune situazioni che non sono di vostro gradimento.

11° Pesci: la convivenza con altre persone è una cosa non semplice, specie quando si hanno esigenze e modi di vedere differenti. In questo periodo siete un po' suscettibili, quindi, prestate attenzione alle vostre reazioni.

10° Leone: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 settembre vi invitano ad essere un po' più comprensivi in amore e lungimiranti nel lavoro. Non prendete decisioni affrettate.

9° Ariete: in amore vi potreste sentire un po' in bilico. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e ammettete gli errori nel caso in cui doveste commetterne. Nel lavoro ci vuole un pizzico di coraggio in più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le cose più belle sono sempre difficili da raggiungere, quindi, rimboccatevi le maniche e datevi da fare allo scopo di ottenere dei risultati interessanti.

7° Acquario: l'oroscopo della settimana dall'8 al 14 settembre vi invita ad essere più lucidi e comprensivi nei riguardi del partner.

Qualche piccola incomprensione potrebbe generare tensioni, ma nulla di irrisolvibile.

6° Sagittario: ci sono degli importanti cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di essere pronti a gettarvi a capofitto in un nuovo progetto, a patto che ne valga la pena.

5° Scorpione: pesate un po' di più le parole e i toni che adopererete nei confronti delle persone che vi circondano. Nel lavoro c'è bisogno di una ventata di novità e di aria fresca. Apritevi a nuovi orizzonti.

Oroscopo segni fortunati dall'8 al 14 settembre

4° in classifica Cancro: non perdetevi d'animo e cercate di essere sempre propositivi. Dal punto di vista professionale sono in ballo delle novità a cui dovreste prestare attenzione.

3° Capricorno: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. In amore è tempo di osare e di mettere in tavola le vostre carte migliori. Dal punto di vista professionale sono in arrivo delle soddisfazioni.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 14 settembre vi invitano ad essere un po' più positivi. Questo è un ottimo momento per voi, quindi, cercate di essere audaci e intraprendenti.

1° Bilancia: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se siete single, allargate i vostri orizzonti in quanto questo è un ottimo momento anche per fare nuove conoscenze.