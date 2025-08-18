L'oroscopo di mercoledì 20 agosto 2025 prevede una bella intraprendenza da parte del segno zodiacale del Cancro. I Gemelli avranno amicizie in più.

L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: le parole giocheranno un ruolo fondamentale per la vostra vita di coppia. La quotidianità sarà sempre più marcata. Lavoro: l'ambito professionale vi darà ottime soddisfazioni, nonché un po' di autostima. Fortuna: le sorprese arriveranno prima di quanto pensiate.

Toro ♉ Amore: i conflitti saranno completamente assenti, sia in amicizia che in ambito familiare.

L'amore sarà al top. Lavoro: al momento sarete molto più celeri lavorando per conto vostro. Fortuna: sarà facile risolvere alcune faccende di carattere burocratico importanti.

Gemelli ♊ Amore: l'amicizia sarà decisamente più forte dell'amore, in questo periodo. Godetevele al meglio. Lavoro: le questioni professionali saranno prese in considerazione con più cautela. Fortuna: potresti incorrere in un incontro che vi cambierà la giornata.

Cancro ♋ Amore: intraprendenti. La vostra relazione avrà dei risvolti decisamente audaci, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Lavoro: ci saranno sviluppi importanti per la tua carriera professionale. Fortuna: ora più che mai le energie vi saranno amiche.

Leone ♌ Amore: ci saranno sogni in comune con la vostra dolce metà che troveranno piena realizzazione.

Lavoro: l'entusiasmo del lavoro di squadra sarà ai massimi livelli. Fortuna: esprimere la vostra opinione avrà sempre un riscontro decisamente fortunato.

Vergine ♍ Amore: non rifiuterete coccole e abbracci da parte del partner, ma anche dalle persone che amate in famiglia. Lavoro: subito qualche mansione in più potrebbe essere stressante, ma anche formativo. Fortuna: sarete liberi di agire come vorrete, soprattutto in ambito economico.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

♎ Amore: con il partner avrete occasione di conoscervi Bilancia meglio e di dare alla vostra storia d'amore un più ampio respiro . Lavoro: troverete qualche iniziativa interessante della vostra squadra di lavoro.

Fortuna: le riserve economiche saranno in netto rialzo.

Scorpione ♏ Amore: il benessere di coppia vi permetterà di pensare in modo più lucido alla famiglia. Lavoro: arriveranno delle occasioni molto promettenti in ambito lavorativo, fate attenzione alle novità. Fortuna: la fortuna vi riserverà una serata gioiosa.

Sagittario ♐ Amore: avrete la tendenza a dare molto in ambito familiare, ma fate attenzione ad essere ricambiati. Lavoro: la creatività vi dà occasioni più uniche che rare. Ci saranno cambiamenti significativi. Fortuna: l'oroscopo segnala delle sorprese di carattere economico molto prolifiche.

Capricorno ♑ Amore: in ambito amoroso potreste giungere a conclusioni affrettate. Cercate innanzitutto il dialogo.

Lavoro: nelle situazioni difficili al momento non saprete cosa fare, avrete bisogno di un supporto decisamente forte. Fortuna: molte aspettative verranno deluse.

Acquario ♒ Amore: dalle vostre parti si respirerà una atmosfera molto calda, stando alle previsioni dell'oroscopo. Lavoro: la costanza e la determinazione vi daranno gli strumenti giusti per concludere alcuni progetti importanti. Fortuna: i guadagni saranno in salita.

Pesci ♓ Amore: l'oroscopo suggerisce un'intesa con il partner in costante miglioramento. Lavoro: sarà bene affrontare gli impegni professionali con quanta più serenità possibile. Cercate di dimenticare lo stress. Fortuna: nelle domande personali farete dei piccoli passi in avanti.