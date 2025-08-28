Secondo l'oroscopo della settimana dall'8 al 14 settembre 2025 il Toro deve restare tranquillo, il Cancro è tenero con la dolce metà e lo Scorpione può essere molto geloso. Di seguito approfondiamo tutti i dettagli astrologici della settimana.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una telefonata inattesa può portare molta serenità. I single sono indifferenti di fronte ad alcune questioni. Gli affari di lavoro possono ottenere delle soddisfazioni.

Toro: i cuori solitari hanno un bel rapporto con gli amici. Finalmente chi fa parte di una coppia può divertirsi insieme al partner.

Chi lavora in proprio non deve pretendere troppo, ma restare tranquillo.

Gemelli: durante la settimana è possibile avere molta passione nei confronti della persona amata. Chi è solo da tempo è più disponibile del previsto. Sulla sfera professionale è necessario procedere con pazienza e soprattutto molta calma.

Cancro: è possibile essere molto teneri con il partner. Chi cerca l'amore può affrontare la settimana con il sorriso. I rapporti lavorativi risultano essere complicati.

Leone: dei momenti piacevoli possono essere vissuti con degli amici di vecchia data. Chi ha parte di una coppia ha molta più passione del solito. Chi lavora nel commercio può muoversi con disinvoltura.

Vergine: un appuntamento molto piacevole può cambiare il proseguimento della settimana.

Dei momenti simpatici possono essere vissuti con la persona amata. Sul campo lavorativo si possono sviluppare dei progetti interessanti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la dolce metà è sempre al centro dei pensieri. I single sono pronti ad aiutare la famiglia a superare alcune difficoltà. Un buon affare può portare degli ottimi guadagni.

Scorpione: è probabile essere molto gelosi nei confronti del partner. Chi è solo da tempo deve uscire e conoscere delle nuove persone. Chi lavora nel commercio può avere delle idee molto innovative.

Sagittario: uno strano senso di oppressione può arrivare all'improvviso. I cuori solitari possono vivere tante nuove avventure. Un semplice pensiero può regalare molta sicurezza.

Capricorno: è possibile ritrovare l'intesa con il partner. Chi lavora nel settore del turismo può ottenere delle soddisfazioni. Chi rientra dalle vacanze è più malinconico del previsto.

Acquario: chi fa parte di una coppia deve essere più sincero con la dolce metà. Chi è solo da tempo è abbastanza malizioso. Sul lavoro, le ispirazioni nascono continuamente.

Pesci: i single possono muoversi con molta più disinvoltura. Il rapporto con la dolce metà risulta essere intenso e soprattutto profondo. Per il campo lavorativo è un periodo veramente ottimo.