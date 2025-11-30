I nomi dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 sono stati ufficialmente annunciati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti durante l'edizione delle ore 13:30 Tg1 di questa domenica 30 novembre. Spicca la partecipazione per la prima volta in assoluto di Tommaso Paradiso, mentre sarà l'undicesima volta sul palco della manifestazione canora per Patty Pravo.

L'elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo 2026

Inizialmente l'elenco dei partecipanti sarebbe dovuto essere comunicato la scorsa domenica 23 novembre, ma Carlo Conti aveva deciso di posticipare il tutto come forma di rispetto a causa della morte della cantante Ornella Vanoni.

Pertanto questa domenica 30 novembre il conduttore si è presentato negli studi del Tg1 per elencare uno a uno i nomi dei partecipanti alla prossima edizione del Festival della Canzone italiana.

I 30 Big in gara sono: Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga ed Eddie Brock, seguiti da Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Marco Masini e Francesco Renga. Parteciperanno anche Fulminacci, J-Ax, LDA & Aka7even, Leo Gassmann, Levante e Luchè.

Saranno poi in gara Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mara Sattei e Michele Bravi. Completano il gruppo Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

Le date del Festival di Sanremo 2026

Il prossimo Festival di Sanremo si terrà da martedì 24 fino a sabato 28 febbraio 2026.

Le date sono state scelte per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026 - in programma dal 6 al 22 febbraio - così da non concentrare su spettacolo e musica lo stesso periodo mediatico e di copertura televisiva.

I vincitori del passato nuovamente in gara a Sanremo 2026

Nell'elenco dei partecipanti del Festival di Sanremo 2026 ci sono anche diversi artisti che hanno già vinto un'edizione in passato. Si tratta di Arisa, vincitrice della kermesse nel 2014 (con il brano Controvento), di Ermal Meta (che vinse l'edizione del 2018 in coppia con Fabrizio Moro con la canzone Non mi avete fatto niente), di Marco Masini (che trionfò da solo nel 2004 con il brano L'uomo volante, mentre quest'anno è in gara insieme a Fedez) e infine di Francesco Renga (vincitore dell'edizione 2005 con la canzone Angelo).

Se poi consideriamo anche la vittoria nella manifestazione Sanremo Giovani va annoverato nell'elenco anche Leo Gassman (trionfatore nel 2020).