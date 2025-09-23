L'oroscopo dei tarocchi per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 assegna la carta dell'Imperatore al Toro e quella della Torre allo Scorpione, mentre al Capricorno va la carta del Mondo.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Carta: Il Carro. Marte in Scorpione vi rende intensi e determinati, ma Nettuno nel vostro segno rischia di offuscare la chiarezza. Il Carro vi ricorda che la vittoria arriva con disciplina e autocontrollo: dirigete le energie senza lasciarvi travolgere dalle emozioni.

Leone – Carta: Il Sole. Venere in Vergine porta ordine nei sentimenti, mentre Marte in Scorpione spinge a chiarire ciò che non funziona.

Con il Sole, siete invitati a ritrovare fiducia e leggerezza, valorizzando ciò che vi illumina davvero.

Sagittario – Carta: la Temperanza. Giove in Cancro vi invita a rallentare e rivedere i vostri progetti con calma. La Temperanza vi ricorda che l’equilibrio è la chiave: unite intuizione e logica, senza correre più del necessario.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – tarocco: l’Imperatore. Venere in Vergine e Giove in Cancro vi sostengono in ambito pratico e relazionale. L’Imperatore vi spinge a consolidare le vostre basi: è il momento di costruire con solidità, evitando compromessi poco chiari.

Vergine – Carta dei tarocchi: la Papessa. Venere nel vostro segno illumina i sentimenti, mentre Marte in Scorpione intensifica la comunicazione.

La Papessa vi invita a fidarvi dell’intuito: non tutto va detto subito, alcune verità vanno coltivate in silenzio.

Capricorno – Carta: il Mondo. Marte in Scorpione vi dà energia per completare ciò che avete lasciato in sospeso. Con il Mondo siete pronti a chiudere un ciclo con successo e aprirne un altro: una fase di compimento e maturazione.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Carta: la Ruota della Fortuna. Nettuno vi confonde, ma Venere in Vergine vi richiama a praticità e concretezza. La Ruota della Fortuna indica cambiamenti improvvisi: accettate il movimento senza paura, lasciando che la vita vi sorprenda.

Bilancia – Carta: la Giustizia. Il Sole nel vostro segno vi rende centrati, ma Marte in Scorpione vi spinge a decisioni nette.

La Giustizia vi invita ad agire con lucidità e imparzialità, senza lasciarvi influenzare troppo dalle emozioni altrui.

Acquario – Carta: l’Eremita. Plutone in Acquario dialoga con Marte in Scorpione: siete in una fase di profonda introspezione. L’Eremita vi spinge a cercare risposte dentro di voi, non fuori. La solitudine creativa diventa la vostra forza.

Simboli d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Tarocchi: la Luna. Giove nel vostro segno vi sostiene, ma le emozioni potrebbero essere forti e altalenanti. La Luna vi ricorda di fidarvi delle vostre sensazioni, ma anche di non cadere in illusioni o paure ingigantite.

Scorpione – Carta: la Torre. Marte nel vostro segno vi dà una forza immensa, ma anche rischi di conflitti e rotture.

La Torre vi mostra che un crollo può essere liberatorio: distruggere ciò che non regge più è l’inizio di una vera rinascita.

Pesci – Carta: l’Appeso. Nettuno in Ariete vi spinge a guardare oltre i confini abituali. L’Appeso vi invita ad accettare una fase di attesa e sacrificio: non forzate le cose, osservate e lasciate che nuove prospettive si rivelino.