Secondo l'oroscopo del 1° ottobre 2025 il Toro è molto positivo, il Cancro può avere delle tensioni con il partner e i Pesci devono risolvere alcuni problemi.

Approfondiamo le previsioni zodiacali segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari possono discutere molto di più con la famiglia. Sulla sfera sentimentale possono emergere alcuni dubbi. Delle riflessioni profonde possono rallentare il lavoro.

Toro: i single sono molto più positivi del solito. Chi fa parte di una coppia è protettivo nei confronti della dolce metà. Chi lavora in proprio può accettare delle proposte davvero interessanti.

Gemelli: chi fa parte di una coppia giovane deve avere prudenza pensando al futuro. Chi è solo da tempo è attratto dalle trasgressioni. Una questione economica può portare molto nervosismo.

Cancro: in amore possono riaffiorare improvvisamente delle tensioni. In questo periodo è importante ascoltare attentamente la famiglia. Sul piano professionale è necessario essere molto diplomatici.

Leone: chi ha una relazione è irritato a causa di alcune questioni. Chi cerca l'amore ha il carisma ai massimi livelli. L'umore può avere degli sbalzi davvero bruschi.

Vergine: chi fa parte di una coppia non deve sottovalutare il comportamento del partner. Durante la giornata sono probabili dei leggeri cali di energia.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è il momento ideale per avere dei chiarimenti con la famiglia. La passione nei confronti della persona amata può accendersi improvvisamente. Il campo professionale va riorganizzato velocemente.

Scorpione: durante la giornata è fondamentale dare spazio alla leggerezza. Chi cerca l'amore può finalmente recuperare le energie. Sul lavoro sono probabili degli incontri interessanti per l'immediato futuro.

Sagittario: chi è impegnato in una relazione di vecchia data è più gentile del solito. La giornata lavorativa può essere produttiva e soprattutto può regalare soddisfazioni. Dei malesseri stagionali possono rovinare la giornata lavorativa.

Capricorno: è importante rispettare i tempi della dolce metà.

Chi è solo da troppo tempo è molto riservato. Chi lavora in proprio è particolarmente attento.

Acquario: sulla sfera sentimentale possono persistere dei malumori. Chi inizia una nuova attività sportiva è contento. Per affrontare una trattativa è meglio aspettare tempi migliori.

Pesci: sul fronte amoroso ci sono dei problemi da risolvere. L'animo di chi è solo da troppo tempo è molto forte. Chi deve gestire una situazione complessa è abbastanza nervoso.