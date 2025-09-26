L'oroscopo del 28 settembre 2025 si concentra sui nativi Vergine che torneranno ad essere passionali. I Gemelli riusciranno ad avere una comunicazione chiara in famiglia. La giornata di domenica non sarà altrettanto benevola per i nati Ariete, che dovranno fare i conti con lo stress.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: i cuori solitari possono affrontare una giornata molto intensa e soprattutto impegnativa. Il troppo nervosismo può fare allontanare il partner. Con molta attenzione è necessario concludere un progetto di lavoro.
Toro: chi fa parte di una coppia può ricevere delle nuove conferme dalla dolce metà.
Chi cerca l'amore può vivere degli incontri davvero intensi. Per il campo lavorativo è un momento molto favorevole.
Gemelli: è possibile avere una comunicazione molto chiara con la famiglia. La relazione sentimentale può finalmente ritrovare la stabilità. Chi lavora in proprio deve incominciare a credere nelle proprie capacità.
Cancro: chi ha avuto tanti dubbi può essere più tranquillo. Degli incontri interessanti possono stravolgere l'intera giornata. Delle occasioni preziose possono arrivare dal lavoro.
Leone: chi fa parte di una coppia è pronto a vivere la giornata con più intensità. Un progetto personale può essere portato avanti con molta determinazione. Il campo lavorativo può regalare delle soddisfazioni concrete.
Vergine: nei confronti della dolce metà è presente molta più passione. In questo periodo i single sono poco affidabili. Chi lavora nella ristorazione può accumulare tanto stress.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: per essere felici, i cuori solitari devono frequentare nuove persone. Dei piccoli contrasti sono probabili con la persona amata. Con lucidità è possibile raggiungere un progetto ambizioso.
Scorpione: la lunga giornata può regalare tanta energia. Chi è impegnato in una relazione di vecchia data può avere un buon equilibrio con il partner. La sfera professionale può portare dei malumori.
Sagittario: delle emozioni speciali possono essere vissute con la dolce metà. Una sfida lavorativa va affrontata con determinazione.
Un malessere improvviso può fare saltare degli appuntamenti importanti.
Capricorno: questo è il momento più adatto per fare delle scelte importanti. I single possono avere un bel chiarimento con la famiglia. Sul campo lavorativo è necessario usare l'intraprendenza.
Acquario: nei confronti del partner può ritornare la serenità. La giornata dei cuori solitari è davvero molto positiva. Chi lavora in proprio deve avere sempre la mente lucida.
Pesci: una scelta decisiva può innervosire la persona amata. Chi fa parte di una coppia avrà un buona intesa con il partner. Sono in arrivo delle nuove opportunità lavorative.