L'oroscopo di sabato 27 settembre prevede che il Cancro e la Bilancia vivranno dei difficili momenti in amore. Non riusciranno a comunicare al meglio con il partner e le incomprensioni prenderanno il sopravvento.

L'Ariete e il Leone, invece, si dedicheranno completamente al loro lavoro. Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo di sabato 27 settembre, dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'autonomia sul posto di lavoro non vi farà paura. Al contrario, sarete pronti a dare il massimo per brillare ed emergere. Sarete anche piuttosto competitivi.

Toro: l'umore non sarà dei migliori.

Alcune situazioni vi metteranno a disagio, impedendovi di esprimere tutto il vostro potenziale. Avrete anche numerosi dubbi.

Gemelli: saprete perfettamente quale direzione intraprendere. La strada non sarà facile, ma sarete disposti anche a fare dei sacrifici per riuscirci. Questo vi farà onore.

Cancro: per il momento, non sarete disposti ad ascoltare le giustificazioni della persona amata. Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere ma sarete irremovibili.

Leone: vi sentirete fieri della vostra vita professionale. Avrete intenzione di continuare in questo modo e di non farvi distrarre da nessuno. Gli hobby verranno al secondo posto.

Vergine: avrete bisogno di ricevere il supporto della vostra famiglia.

Purtroppo, non tutti riusciranno a comprendere il vostro punto di vista. Vi sentirete un po' soli e ignorati.

Bilancia: andrete incontro ad un'inaspettata crisi di coppia. L'oroscopo del giorno vi consiglia di evitare di mettere il broncio e di provare ad instaurare un dialogo con il partner.

Scorpione: avrete intenzione di intraprendere diverse attività divertenti. Sarete stanchi di restare fermi mentre il mondo va avanti. Gli amici e il partner vi appoggeranno.

Sagittario: non vi piacerà stare al centro dell'attenzione. Preferirete mantenere un profilo basso, in modo da potervi muovere più liberamente. Questo varrà anche sul posto di lavoro.

Capricorno: non sarete molto aperti al dialogo. Deciderete infatti di circondarvi solo delle persone care, escludendo i conoscenti e i colleghi di lavoro.

Acquario: non vi sentirete tolleranti nei confronti delle ingiustizie. Vi batterete con forza, cercando di far vincere le vostre idee. Attenzione, però, a usare un atteggiamento pacifico.

Pesci: questa giornata sarà caratterizzata da diversi imprevisti. Non riuscirete a portare a termine tutti i vostri progetti, ciò nonostante non vi perderete mai d'animo.