Le previsioni dell'oroscopo di domenica 7 settembre invitano i nati sotto il segno dell'Acquario a prestare attenzione all'Amore. Per il Cancro, invece, è in arrivo una ventata di cambiamento e di novità, ragion per cui è alto in classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: in Amore sono previsti alti e bassi secondo le previsioni dell'oroscopo di domenica 7 settembre. Vi sentite un po' sopraffatti dal vostro ego, cosa che non gioverà né nei rapporti di coppia stabili, né in quelli nati da poco.

Lavoro, buon momento per mettere da parte qualche soldino da investire in qualcosa di più grande in futuro.

Fortuna, non fidatevi troppo del vostro istinto.

11° Capricorno: la giornata potrebbe cominciare con una notizia inattesa che riguarda la sfera sentimentale.

Il Lavoro vi sta dando qualche tormento, specie perché non vi trovate sulla stessa lunghezza d'onda delle persone che vi circondano.

Fortuna, meglio aspettare tempi migliori prima di osare troppo.

10° Acquario: l'Amore è un po' in discesa, specie per quanto riguarda le relazioni durature. Forse c'è bisogno di un pizzico di brio e di novità nelle relazioni.

Lavoro, seguite il vostro istinto e mostratevi spavaldi e coraggiosi, anche se dentro di voi non vi sentite esattamente così.

La Fortuna gioca brutti scherzi, quindi, meglio non prenderla in giro.

9° Bilancia: si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera, e questo vale soprattutto per l'Amore. Cercate di mettervi in gioco e di non risparmiarvi per paura di soffrire.

Nel Lavoro siete un po' troppo testardi e a tratti irritabili, meglio evitare le discussioni con i colleghi o, peggio ancora, con i vostri superiori.

La Fortuna aiuta gli audaci, mai frase fu più appropriata per descrivere il momento che state affrontando.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 settembre, l'Amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa, anche inaspettata. Se siete in attesa che le cose cambino, fate attivamente zioni che vi portino nella direzione sperata.

Il Lavoro necessita di una piccola spinta, forse da parte di una persona di cui vi fidate. Non siate troppo esigenti, soprattutto da voi stessi, date tempo al tempo.

Fortuna, meglio non stuzzicare il can che dorme. Approfittate di questo momento di quiete e di tranquillità, senza strafare.

7° Gemelli: in Amore avete vissuto giorni migliori, ma non potete lamentarvi. I single dovrebbero mettersi in gioco un po' di più prima di arrivare a prendere delle decisioni drastiche.

Nel Lavoro c'è un bel miglioramento, che potrebbe portarvi ad un cambiamento interessante.

La Fortuna non va sfidata, accontentatevi di quello che vi ha dato fino a questo momento. Ci sarà tempo per osare.

6° Ariete: bene l'Amore, anche se molti di voi vorrebbero vivere il tutto con maggiore passione.

Ebbene, se credete che il vostro rapporto sia un po' spento, fate qualcosa per risollevare la situazione.

Lavoro, guardatevi bene dai nemici, ma ancor di più dagli amici, non tutti sono sinceri.

La Fortuna è dalla vostra parte, quindi, se state pensando a qualche investimento, questo potrebbe essere il momento adatto, ma siate sempre attenti e oculati.

5° Toro: Amore, bene per le coppie, anche se potrebbe essere necessario dare qualche dimostrazione.

Lavoro, il coraggio vi sarà di grande aiuto per affrontare e superare una difficoltà.

Dal punto di vista della Fortuna, invece, sappiate cogliere al volo le occasioni propizie.

Oroscopo segni fortunati di domenica 7 settembre

4° in classifica Cancro: l'Amore potrebbe vivere un salto di qualità.

Chi sta pensando ad un matrimonio, una convivenza, oppure dei figli, dovrebbe darsi da fare in questo momento.

Il Lavoro è favorito per coloro che esercitano una libera professione, in quanto la voglia di creatività e di indipendenza la faranno da padrone.

Fortuna, siate audaci, ma al contempo non perdete mai il contatto con la terra sotto i piedi.

3° Vergine: momento favorevole per l'Amore. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma dovete essere intraprendenti.

Lavoro, se siete fermi per una qualunque ragione, adesso è il momento di ricominciare con nuovi progetti e iniziative in quanto è un momento molto propizio per i nuovi inizi.

Spesso sono gli uomini che si creano la loro Fortuna, e questo è proprio il vostro caso.

2° Leone: in Amore avete delle ottime intenzioni, ma spesso esse non si conciliano con le circostanze. Dovrete essere bravi a ricercarvi le occasioni giusti, ma in questo siete dei maestri.

Lavoro, cercate di conservare un po' di denaro, ma qualche sfizio di tanto in tanto potete togliervelo anche voi.

La Fortuna è ok, ma solo chi ha il coraggio di fare un salto nel buio potrà apprezzarne appieno i vantaggi.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 7 settembre vi invitano ad osare in Amore. Se fino a questo momento siete stati un po' incerti, adesso è il momento di rischiare il tutto per tutto.

Lavoro, tenetevi stretti gli obiettivi raggiunti senza strafare.

La Fortuna vi assiste, ma non crogiolatevi mai sugli allori, datevi sempre da fare.