L'oroscopo di venerdì 26 settembre 2025, invita a riflettere sulle scelte compiute fino ad ora. Con il cielo ricco di transiti planetari, alcune sfide potrebbero emergere, ma anche opportunità di crescita. Il segno del Cancro sarà travolgente in amore, pronto a fare importanti passi avanti, mentre l'Ariete affronterà i propri impegni professionali con un approccio più serio. Il Toro potrebbe sentirsi più introverso in amore, invece, il segno dei Pesci potrebbe dimostrarsi più aperto con il partner.

Previsioni oroscopo venerdì 26 settembre 2025 segno per segno

Ariete: questa giornata di venerdì vi vedrà più coraggiosi e seri dal punto di vista professionale. Avrete bisogno di raggiungere obiettivi più ambiziosi: per questo motivo, ci metterete più impegno in quel che fate. In amore queste stelle saranno abbastanza discrete nei vostri confronti, concedendovi momenti di piacevole intesa e serenità con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: questa Luna in opposizione dal segno dello Scorpione, oltre a un pò di nervosismo, potrebbe rendervi più introversi in amore. Nascondere le cose alla persona che amate non sarà di grande aiuto per vivere una relazione sana. Affidatevi a Venere per risolvere eventuali malintesi.

Nel lavoro sarà una giornata energica. Datevi da fare per completare tutti i vostri impegni. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali complicate dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Non c'è fretta di prendere decisioni importanti per il momento. Prendetevi il vostro tempo per risolvere prima alcuni problemi di coppia. In quanto al lavoro sta per avvicinarsi un periodo impegnativo ma stimolante. Cercate sempre di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale travolgente durante questo venerdì di settembre. Potreste vivere momenti di grande complicità con il partner. Se siete single, provate a essere più chiari e comunicativi con la vostra fiamma. In ambito professionale la creatività non sarà al massimo, ma con Marte in trigono avrete buone energie da investire nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: state attraversando una fase delicata in campo amoroso, soprattutto voi cuori solitari. Se il vostro cuore batte per qualcuno, dovrete trovare il metodo adeguato per approcciarvi bene. Nel lavoro sarete piuttosto creativi grazie a Mercurio in sestile, ma dovrete anche avere le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì che vedrà una bella Luna dalla vostra parte. Venere in congiunzione inoltre vi concederà momenti di grande intesa con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito professionale un piccolo investimento potrebbe rivelarsi utile per portare a termine con successo le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una giornata discreta per la vostra vita sentimentale. State attraversando una fase di benessere, dove apprezzerete anche le piccole cose del vostro rapporto. In ambito professionale Mercurio vi spinge a metterci impegno e creatività nei vostri progetti, ma attenzione alla posizione scomoda di Giove. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata da dedicare ai sentimenti. La Luna e Venere coccoleranno il vostro rapporto, aumentando la passione e la sensibilità tra voi e la persona che amate. Riguardo al lavoro, collaborazioni e amicizie proficue potrebbero dare una svolta ai vostri progetti professionali. Affidatevi all'energie di Marte e alla fortuna di Giove per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: le stelle vi consigliano di evitare discussioni in questo periodo, considerato la posizione di Venere in quadratura. Provate a essere più comprensivi nei confronti del partner. In ambito professionale sarete produttivi quanto basta per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo altalenante in ambito lavorativo. Il pianeta Marte vi renderà combattivi, ma con Giove e Mercurio contro di voi, non sarà sempre così semplice reagire a ogni situazione. In amore sarete più riflessivi, ma soprattutto attenti alle esigenze della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in quadratura non sarà un vostro alleato per la vostra vita sentimentale.

Calma e comprensione potrebbero aiutare a migliorare il legame con la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a riflettere per bene sulle vostre scelte lavorative, e trovare la soluzione più adeguata. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte in questo periodo. Sarete più aperti nei confronti del partner, ma non aspettatevi momenti di grande intesa. In quanto al lavoro avrete in mano soluzioni interessanti per i vostri progetti, utili per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣