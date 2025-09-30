L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 ammicca all'indirizzo dei Pesci che conquistano il massimo punteggio dalle stelle. L'Ariete, invece, ottiene solo due trifogli portafortuna, a causa di un periodo in un cui l'umore sarà altalenante. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Previsioni astrologiche della settimana al 12 ottobre: 2 trifogli all'Ariete e 6 al Pesci

☘️☘️Ariete – Settimana caratterizzata da sbalzi d’umore e da notti poco riposanti. I malanni stagionali potrebbero fare capolino, portandovi a sentirvi stanchi e con una certa sensazione di disagio diffuso.

Non lasciate che il malessere vi chiuda in casa: l’autunno offre colori e profumi che possono ridare energia e serenità. Passeggiate nella natura, respirate aria fresca e scegliete cibi leggeri e di stagione. Attenzione agli eccessi, perché il troppo rischia di diventare un peso. Un incontro inatteso potrebbe rivelarsi significativo, soprattutto per chi sta cercando un’occupazione o vuole dare forma a un progetto personale. Con i figli piccoli servirà tanta pazienza e calma. Non fatevi sopraffare dalla stanchezza, ma accogliete ogni giornata con spirito costruttivo.

☘️☘️☘️Gemelli – Vi attende una settimana segnata da conflitti interiori e da qualche discussione con gli altri. Da tempo lottate contro un peso che vi opprime, ma grazie al sostegno di persone care riuscirete a farcela.

Non mancheranno rinunce e sacrifici, ma al posto di privarvi di ciò che vi piace, cercate alternative per incrementare le vostre entrate. Nel corso dei giorni vi verrà chiesto di tendere la mano a qualcuno in difficoltà, e la vostra generosità non si tirerà indietro. Nel weekend vi sentirete più sereni e appagati. Attenzione ai social: evitate litigi e parole offensive, meglio dedicarsi a letture stimolanti. In amore potrebbero emergere discussioni delicate, affrontatele con calma e senza scelte affrettate.

☘️☘️☘️Toro – Nonostante i cali di energia tipici dell’autunno, riuscirete a compiere passi avanti importanti. È il momento giusto per apportare cambiamenti nella vostra vita: spostare i mobili di casa, rinnovare il guardaroba o cambiare look vi darà una carica positiva.

Chi desidera intraprendere una dieta o un percorso di benessere potrà ottenere buoni risultati. La settimana invita a prendersi cura di sé, a partire da piccoli gesti quotidiani. Sul piano sentimentale, però, potrebbero emergere rallentamenti: rapporti che parevano solidi avranno bisogno di chiarimenti e di nuove attenzioni. Non abbiate paura di mettervi in discussione: solo così troverete il modo giusto di andare avanti.

☘️☘️☘️Leone – Settimana vivace e intensa dal punto di vista economico. Entrate e uscite si alterneranno, e una pratica burocratica potrebbe crearvi stress. La vostra determinazione, però, vi permetterà di portare a termine ogni compito con tenacia. Avete tanti sogni da realizzare e vi servirà una buona organizzazione del tempo per non disperdere energie.

Ricordate che il caos confonde la mente: puntate su ordine e disciplina. Non abbiate paura di ridurre il carico di lavoro per dedicare più tempo a progetti personali che vi stanno a cuore. L’amore, in questa settimana, sarà un po’ in secondo piano, ma non mancheranno momenti teneri da condividere con chi vi è accanto.

☘️☘️☘️☘️Sagittario – L’inizio della settimana non sarà brillante: vi sentirete fiacchi, svogliati e con il morale basso. L’autunno vi rende più pigri e vi sottrae energie. Non abbattetevi: curate l’alimentazione, riposate a sufficienza e ritagliate momenti di svago. Verso venerdì ci sarà una ripresa e il weekend porterà occasioni più piacevoli. In amore, qualcuno che vi è vicino nutre un interesse nei vostri confronti e aspetta solo un vostro segnale.

Le coppie con figli potrebbero vivere tensioni dovute alle responsabilità quotidiane: servirà tanto dialogo e pazienza.

☘️☘️☘️☘️Cancro – Le difficoltà passate vi hanno reso più forti e adesso siete pronti a mostrarvi sotto una nuova luce. Spesso vi sottovalutate, nonostante abbiate enormi risorse interiori. Questa settimana vi invita a valorizzare le vostre idee e a non lasciarvi frenare dalla timidezza. Potreste dover affrontare una persona che vi condiziona troppo: se desiderate crescere, è arrivato il momento di tagliare certi legami. Non mancheranno occasioni interessanti e inviti a fare nuove esperienze. Il cuore si aprirà a nuove emozioni e chi è in coppia potrà rafforzare il legame.

☘️☘️☘️☘️Capricorno – La salute migliorerà e vi sentirete finalmente più forti e scattanti.

Dopo settimane di stanchezza e malesseri, ritroverete energia e voglia di fare. In amore ci sarà passione, e i single potrebbero provare emozioni nuove per una persona già conosciuta. Sul lavoro la situazione sarà scorrevole, anche se dovrete ignorare l’atteggiamento di un collega che non vi piace. La settimana si rivelerà fertile anche per chi desidera allargare la famiglia. Non mancheranno imprevisti legati agli spostamenti, ma saprete gestirli. Una notizia inattesa vi sorprenderà, invitandovi a rivedere alcune priorità.

☘️☘️☘️☘️Acquario – Settimana che porta novità e cambiamenti. Potreste rivedere una persona del passato, scoprendo quanto sia mutata. Avrete questioni burocratiche ed economiche da affrontare, ma con impegno riuscirete a superarle.

Qualcuno sarà alle prese con un colloquio o con un passaggio di vita importante, e le probabilità di riuscita saranno buone se ci metterete cuore e concentrazione. In amore ci sarà spazio per nuove frequentazioni, ma fate attenzione a discussioni legate a soldi o famiglia. Non trascurate voi stessi: curate il corpo e dedicate tempo a ciò che vi fa stare bene.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine – Settimana luminosa e piena di energia creativa. Dopo un periodo pesante, tornerete a sorridere e a sentirvi protagonisti della vostra vita. Vi dedicherete con entusiasmo alla casa, agli amici e alle persone positive che vi spronano a dare il meglio. Qualche uscita vi ricaricherà, anche se dovrete fare i conti con piccoli fastidi come ritardi nei trasporti.

State desiderando un cambiamento e l’occasione giusta potrebbe arrivare presto. Attenzione, però, all’alimentazione: cibi leggeri, tanta frutta, verdura e acqua saranno i vostri alleati per depurarvi. In amore non mancheranno emozioni, purché evitiate litigi inutili.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia – Vi attende una settimana ricca di energia e di entusiasmo. Sarete sostenuti da giornate particolarmente favorevoli che vi daranno la spinta per portare avanti i progetti più importanti. Vi sentirete vitali e desiderosi di mettervi in gioco, senza più rimandare ciò che conta davvero. Attenzione ai malanni stagionali, ma nulla di serio: basterà prendervi cura di voi stessi. L’amore sarà appassionato e ricco di sorprese: la passione riscalderà le vostre serate e vi farà sentire vivi.

Una settimana da cogliere con coraggio e con la certezza di avere tutte le carte in regola per brillare.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – Venere vi regala una settimana intensa sul piano dei sentimenti. Chi è single inizierà a provare interesse per qualcuno, mentre chi è in coppia riscoprirà passione e complicità. È tempo di lasciarsi alle spalle le ferite del passato e dare spazio a nuove possibilità. Il lavoro, al contrario, sembra un po’ fermo, ma non disperate: apritevi a nuovi orizzonti e cercate strade alternative. Nella vita nulla arriva per caso, e con impegno riuscirete a far fruttare le vostre idee. I pensionati potrebbero sentirsi annoiati, ma presto ci saranno occasioni stimolanti.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – Una settimana che vi premierà dopo tanta pazienza.

L’attesa sta per finire e i vostri sforzi saranno ricompensati. L’autunno vi dona serenità e vi stimola a dedicarvi a piccoli piaceri quotidiani: una passeggiata, un libro, una bevanda calda. I più romantici inizieranno a pensare alle prossime festività, progettando viaggi o momenti speciali con i propri cari. Trascorrerete ore piacevoli con figli o nipoti, riscoprendo la bellezza delle piccole cose. Attenzione a non lasciarvi andare alla pigrizia: un po’ di movimento fisico vi farà bene. Giornate appaganti e sonni tranquilli vi accompagneranno verso nuove soddisfazioni.