L'oroscopo di lunedì 29 settembre preannuncia un’atmosfera di cambiamento. Il Cancro sarà protagonista con intuizione e sensibilità che lo guideranno in ogni scelta. Anche Gemelli, Leone e Vergine si troveranno di fronte a occasioni e riflessioni importanti che segneranno l’avvio della settimana. Lo Scorpione invece sentirà crescere una forza interiore che lo aiuterà a guardare avanti con maggiore fiducia.

L'oroscopo di lunedì 29 settembre: Acquario creativo, riflessioni per il Toro

♈ Ariete (Voto: 7) - La settimana partirà con energia ma anche con un po’ di impazienza.

Sul lavoro potreste reagire di istinto, rischiando discussioni. In amore meglio mantenere la calma, mentre per la salute un po’ di movimento all’aria aperta vi aiuterà a scaricare le tensioni.

♉ Toro (Voto: 6,5) - Giornata in cui la voglia di stabilità si scontrerà con piccoli imprevisti. In amore avrete bisogno di rassicurazioni, mentre nel lavoro vi sentirete rallentati. La salute chiede più attenzione al riposo.

♊ Gemelli (Voto: 8,5) - Le stelle vi daranno brillantezza e curiosità. Sul lavoro vi muoverete con disinvoltura e nelle relazioni sarete coinvolgenti. In amore tornerà la voglia di leggerezza, mentre la salute risponderà bene se non esagererete con i ritmi.

♋ Cancro (Voto: 9,5) - La giornata sarà ricca di emozioni positive.

In amore vivrete momenti intensi e pieni di affetto. Sul lavoro l’intuito vi guiderà a compiere scelte sagge e per la salute ritroverete equilibrio e benessere.

♌ Leone (Voto: 8) - Il carisma sarà la vostra forza, ma dovrete fare attenzione a non imporvi troppo. In amore sarete generosi e appassionati, mentre sul lavoro arriveranno segnali incoraggianti. La salute sarà stabile, ma evitate eccessi.

♍ Vergine (Voto: 7,5) - La settimana inizierà con riflessioni profonde. In amore avrete bisogno di conferme, mentre sul lavoro sarà utile fermarsi un attimo per riorganizzare. La salute richiederà qualche pausa per non sovraccaricarvi.

♎ Bilancia (Voto: 7) - La ricerca di armonia sarà costante ma non sempre facile da mantenere.

In amore potreste sentirvi indecisi, mentre nel lavoro emergeranno dubbi. Una passeggiata vi aiuterà a liberare la mente.

♏ Scorpione (Voto: 8,5) - Energia e determinazione vi accompagneranno in questo lunedì. Sul lavoro saprete come muovervi e in amore tornerà la passione. La salute beneficerà di un atteggiamento più positivo.

♐ Sagittario (Voto: 7,5) - Lunedì dinamico e pieno di voglia di novità. In amore avrete desiderio di avventura, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una proposta stimolante. La salute sarà buona, purché evitiate eccessi.

♑ Capricorno (Voto: 7) - L’ambizione non mancherà ma il ritmo sarà più lento del solito. In amore la comunicazione sarà importante, mentre sul lavoro sarete concreti ma poco flessibili.

La salute chiede attenzione a stanchezza e tensioni.

♒ Acquario (Voto: 7,5) - La creatività vi aiuterà a guardare le cose da un punto di vista nuovo. In amore vi sentirete liberi di esprimervi, mentre sul lavoro sarete originali nelle soluzioni. La salute richiederà equilibrio tra energia e riposo.

♓ Pesci (Voto: 6,5) - Giornata un po’ altalenante. In amore rischierete di idealizzare troppo, mentre sul lavoro vi sentirete poco concentrati. La salute chiederà di ascoltare di più le vostre emozioni.