L'oroscopo di lunedì 29 settembre si preannuncia ricco di sorprese. Il Toro e lo Scorpione avranno pochissima pazienza. Il Cancro e la Bilancia, invece, saranno molto più sentimentali del solito. La Bilancia, invece, trascorrerà la giornata con estrema spensieratezza.

Oroscopo di lunedì 29 settembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vostra determinazione non vacillerà neanche di fronte agli ostacoli più difficili da superare. Questo vi farà onore e vi renderà orgogliosi.

Toro: sarete irrequieti e poco disposti ad aspettare. Se non otterrete subito i risultati desiderati, tenderete a gettare la spugna e a lanciarvi in un altro progetto.

Gemelli: sarete un po' rigidi nel rapporto con gli altri. Avrete paura di mostrarvi vulnerabili e questo vi impedirà di far trapelare la vostra vera essenza. Attenzione a non fare sempre gli stessi errori.

Cancro: sarete pronti ad abbandonare tutte le vostre paure e a lanciarvi nell'amore di coppia. Il partner vi farà stare bene e non nasconderete nessuna delle emozioni provate.

Leone: deciderete di adottare delle nuove abitudini. Sentirete il bisogno di cambiare stile di vita, in modo da potervi mettervi nuovamente in gioco. La monotonia non farà per voi.

Vergine: non sarete affatto superficiali. Al contrario, analizzerete nel dettaglio tutti gli elementi della vostra vita. Ciò vi renderà sicuri e vi trasmetterà tanta tranquillità.

Bilancia: il sorriso sulle labbra non vi mancherà. Sarete gentili verso gli amici e disponibili nei confronti della famiglia. Metterete al primo posto le emozioni.

Scorpione: non avrete alcuna intenzione di aspettare. Cercherete di bruciare le tappe perché vorrete ottenere tutto nel minor tempo possibile. Non si rivelerà una mossa giusta.

Sagittario: metterete il lavoro al primo posto. Avrete bisogno di un riscontro professionale per sentirvi bene e continuare a essere fiduciosi. Trarrete forza dai complimenti.

Capricorno: avrete diverse occasioni da sfruttare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non restare fermi, ma di fare un passo avanti per prendere una decisione. Sarà questo a fare la differenza.

Acquario: vorrete solo vivere una giornata tranquilla. Vi occuperete delle vostre mansioni ma cercherete anche di dedicarvi agli hobby più cari. Non ve ne pentirete.

Pesci: non riuscirete a parlare in pubblico. Vi si seccherà la bocca, impedendovi di esprimere i concetti desiderati. Avrete anche paura di essere giudicati.