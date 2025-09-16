L'oroscopo di ottobre 2025 assegna voto 9,5 allo Scorpione, che avrà una forza magnetica, 9 alla Bilancia e 6,5 all'Ariete, alle prese con tensioni sotterranee nei rapporti con chi lo circonda.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – sentirete la mancanza del fuoco che di solito vi anima. Ottobre vi invita a rallentare, a riflettere prima di agire. Marte in Scorpione potrebbe provocare tensioni sotterranee con chi vi circonda: cercate di incanalare questa energia in progetti concreti invece che in scontri. Voto: 6,5

Leone – con Plutone in quadratura a Marte, rischiate di sentirvi messi sotto pressione da persone che non condividono il vostro punto di vista.

Venere in Bilancia nella seconda parte del mese vi regala però più armonia e charme: usateli per smussare gli angoli. Voto: 7

Sagittario – Urano e Nettuno vi danno la spinta per reinventare un progetto. Nonostante il fuoco sia debole, voi riuscite comunque a immaginare nuove prospettive. Attenzione a non strafare a livello finanziario, specie dopo il 13. Giudizio: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Marte in Scorpione accentua l’attenzione sulle relazioni: le relazioni sono messe alla prova e richiedono fermezza. Siate diplomatici, senza perdere di vista i vostri interessi. Buone prospettive sul lavoro grazie a Giove in Cancro. Voto: 7,5

Vergine – Venere nel vostro segno fino al 13 vi sostiene in amore, rendendovi più coraggiosi e disponibili a mostrare i sentimenti.

Poi, con il passaggio in Bilancia, arriva il momento di scegliere con equilibrio cosa conta davvero per voi. Voto: 8

Capricorno – mese molto favorevole. Saturno e Nettuno in buon aspetto vi aiutano a consolidare progetti di lungo termine, mentre Marte in Scorpione vi rende concreti e instancabili. Sarebbe utile dare più spazio alla vita affettiva. Votazione: 8,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Urano nel vostro segno fino al 19 porta lampi di intuizione e sorprese positive. La comunicazione è il vostro asso nella manica, soprattutto fino al 6 con Mercurio in Bilancia. Dopo, attenzione alle parole: possono colpire troppo duramente. Voto: 8

Bilancia – con il Sole nel vostro segno fino al 23 e Venere dalla metà del mese, sarete i veri protagonisti dell’autunno.

Amore, bellezza e charme vi accompagnano, ma non trascurate questioni economiche che potrebbero emergere in maniera imprevista. Voto: 9

Acquario – Plutone nel vostro segno solleva sfide, soprattutto nei rapporti con figure autorevoli. Cercate di non reagire con rigidità. Il supporto del Sole in Bilancia vi aiuta a ristabilire equilibrio. Giudizio: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Giove offrirà un’influenza favorevole per tutto il mese: famiglia, progetti e amore ricevono una ventata positiva. Con Marte in Scorpione la passione si accende, ma occhio a non diventare troppo possessivi. Giudizio: 8,5

Scorpione – siete i protagonisti assoluti del mese! Marte, Sole (dal 24) e Mercurio vi donano una forza magnetica irresistibile.

Ottobre è favorevole per avviare progetti e affrontare nuove sfide con determinazione. Solo un consiglio: non esagerate con il controllo. Votazione: 9,5

Pesci – Nettuno e Saturno vi offrono una bussola spirituale e pratica insieme. Potreste sentirvi più stabili, con il desiderio di dare concretezza ai vostri sogni. Ottobre è favorevole per studi, viaggi interiori e relazioni sincere. Voto: 8,5