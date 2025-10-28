Secondo l'oroscopo dell'amore di novembre 2025, molti nati sotto il segno dello Scorpione si preparano a un periodo di grande energia e di realizzazioni. I nativi della Bilancia vivranno un forte slancio emotivo, ma l’incertezza professionale e il riaffiorare del passato li porteranno a mantenere un profilo basso e a non impegnarsi in nuove relazioni. Per i Sagittario, invece, l’atmosfera astrale sarà più serena: le recenti conoscenze si riveleranno costruttive e potrebbe essere un buon momento per pianificare un matrimonio o una convivenza.

Previsioni dell'oroscopo per il mese di novembre: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Nel campo delle relazioni, novembre vi offre un grande slancio emotivo, poiché l'influsso di Venere amplifica le vostre sensazioni da metà mese. Voi che avete celebrato un matrimonio nella prima parte dell'anno siete stati costretti ad affrontare diverse circostanze impegnative; solo un forte sentimento e una cooperazione ottimale tra i partner hanno scongiurato il peggio. Chi è solo da tempo o ha interrotto una relazione, non sarà probabilmente incline a impegnarsi in una storia fresca. Nonostante il sostegno di Venere, le rievocazioni passate e le incertezze accumulate sono predominanti. Non si può ancora parlare di configurazione astrale molto passionale, ma molti di voi manterranno un profilo basso, aspettando gli eventi, oppure useranno molta prudenza.

La posizione di Giove è perturbante, e la sfera professionale continua a essere motivo di incertezza. Evidentemente i compiti di lavoro sono maggiori e non vi è possibile dedicare alla vita affettiva lo spazio desiderato. È molto importante che vi confrontiate in caso di problemi; la giornata di domenica 23 favorirà una maggiore chiarezza e intesa.

Scorpione – Vi attende un periodo di grande energia e slancio per concretizzare le vostre aspirazioni. Riceverete conferme in ambito sentimentale e assumerete nuovi impegni. Il mese di novembre potrebbe essere propizio per chi sta valutando l’idea di un figlio. Inoltre, le coppie affiatate potranno coronare un desiderio atteso, grazie al supporto astrale attivo da tempo: cambiamenti di residenza, lieti eventi come nascite, ma non solo.

Anche chi ha in corso incomprensioni, dicendo "basta" si toglierà un peso. Le controversie tra ex partner potrebbero avviarsi verso una possibile risoluzione e non è escluso che, dopo una separazione, troviate un nuovo affetto. Solo in situazioni davvero particolari, potrebbe esserci addirittura un riavvicinamento. L'aspetto più favorevole di questo mese è la possibilità di superare diversi ostacoli, a condizione che ci sia la collaborazione del vostro partner nel portare a termine un progetto condiviso. Questo influsso astrale, che porta notevoli vantaggi in amore, si estende anche al mese di dicembre. Se la relazione è solida e fondata, è il momento ideale per renderla più stabile. Le vostre intuizioni amorose non deluderanno i single che hanno voglia di rimettersi in gioco.

A partire dal giorno 20, il Sole vi darà maggiore vitalità.

Il mese di novembre dal punto di vista dell'amore: Sagittario e Capricorno

Sagittario – L'atmosfera astrale si fa decisamente più serena, visto l’aspetto favorevole di Venere in questo mese di novembre. Le conoscenze fatte negli ultimi tempi potrebbero rivelarsi costruttive, e le stelle benefiche del passato vi sostengono, specialmente se desiderate un figlio in vista del 2026, anno in cui l'influenza di Giove sarà ancora più propizia. Per chi lo desidera, è il momento ideale per pianificare un matrimonio, una convivenza o una scelta importante per il futuro, da concretizzare nei prossimi mesi. Il cielo vi riserva molteplici possibilità: alcuni di voi potrebbero lasciarsi sorprendere da un nuovo amore dopo una lunga relazione, mentre altri ritroveranno inaspettatamente l'affetto perduto.

Così, il mese che si è appena concluso porta esiti felici: le interazioni con gli altri tornano stimolanti e le amicizie acquistano maggiore valore. Se l'amore vi chiama, dovete rispondere. Se siete impegnati in una disputa legale con un ex, avrete modo di trovare un accordo o una possibile soluzione. Inoltre, in alcune giornate, la passione sarà molto intensa; tra il 24 e il 30 di questo mese non mancheranno le emozioni per chi vuole mettersi in gioco senza timori.

Capricorno – Se avete questioni di coppia da affrontare, l'oroscopo vi consiglia di parlarne apertamente nelle prime due settimane di novembre. Questo mese si può dividere in due periodi: la prima metà è stimolante, chiara e propizia a nuove conoscenze.

Dovrete analizzare il prima possibile eventuali problemi che riguardano i parenti o le finanze, eredità o lasciti. Questo perché nella seconda parte del mese avvertirete un'atmosfera un po' tesa e critica. Chi di voi ha figli a carico potrebbe discutere più spesso, e alcuni potrebbero isolarsi. La fine di novembre non indica necessariamente situazioni irrisolvibili, ma evidenzia la necessità, per le coppie che hanno sperimentato una fase di stallo, di rinegoziare i termini della relazione. Non si esclude qualche momento di tensione. Dare la priorità al lavoro è importante, ma il partner potrebbe risentirsi, specialmente se si sente trascurato. Le giornate del 24 e 25 sono ideali per comprendere meglio la situazione; fate attenzione a non riaprire vecchie ferite con un ex.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo di novembre: Acquario e Pesci

Acquario – Piccoli attriti, tensioni o dispiaceri potrebbero derivare da mancate intese causate non tanto dalla vostra dinamica di coppia, quanto da tormenti e pressioni esterne. Se, per esempio, uno di voi due sta affrontando difficoltà lavorative, è concreto il pericolo di proiettare queste preoccupazioni nell'ambiente familiare. Chi ha preso le distanze per un viaggio interiore, pur condividendo la stessa abitazione, potrà ritrovare un po' di pace dopo il 10 novembre. I single avranno maggiori possibilità di fare incontri interessanti, in particolare nella seconda parte del mese. È il momento opportuno per dare una rinfrescata alla sfera sentimentale, e per farlo non serve necessariamente un nuovo partner.

Vi basterà individuare nuovi spunti di interesse all'interno del rapporto. Se invece il legame non funziona più, dovreste riconoscere che non si può continuare sulla stessa strada. Sentite il peso delle responsabilità familiari e delle spese domestiche, e questo rende particolarmente difficile giungere a un accordo. Cercate nuove ispirazioni: l'inaspettato giocherà un ruolo predominante.

Pesci – L'amore vi riserva qualche stranezza, ma soltanto per i primi quindici giorni di novembre, a dimostrazione che siete impegnati su altri fronti. Forse siete troppo concentrati sulla carriera o su alcuni contrattempi in famiglia, che avrete l'opportunità di appianare con serenità e buona volontà. È importante che restiate ottimisti: tutto ciò che non sarà possibile realizzare o dire nella fase iniziale del mese, troverà compimento nella seconda metà.

Novembre si prospetta, dunque, cruciale per le scelte che riguardano non solo il lavoro, ma anche le questioni di cuore. Tenete presente che avrete i favori di molti pianeti. Le storie d’amore più problematiche potrebbero arrivare a una conclusione chiara. Sganciarvi da un fardello e aprirvi a inedite prospettive non sarà vissuto con dolore, anzi. L'oroscopo vi invita a valorizzare in modo particolare le giornate tra il 20 e il 30 se siete senza partner: le nuove frequentazioni meritano la vostra massima considerazione, e tra la fine di questo mese e l'inizio di dicembre gli innamorati godranno di un periodo memorabile.