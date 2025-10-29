Secondo l'oroscopo del 31 ottobre 2025 l'Ariete può essere di malumore, il Toro può ricevere una buona notizia e i Gemelli devono essere prudenti.

Di seguito, approfondiamo i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere più fortunati del solito. Per recuperare il rapporto con la dolce metà è un momento favorevole. Dei progetti lavorativi possono incontrare degli ostacoli e creare malumori.

Toro: una buona notizia può arrivare sulla sfera sentimentale. Per i single è un periodo di forti tensioni. Il campo finanziario procede in modo soddisfacente.

Gemelli: chi ha affrontato delle difficoltà può finalmente ritrovare la tranquillità. Chi fa parte di una coppia può avere dei momenti di riflessione. Chi lavora in proprio deve usare molta più prudenza del solito.

Cancro: le preoccupazioni lavorative possono rovinare la sfera sentimentale. Un lieve disagio è probabile nei confronti della famiglia. In questo momento è possibile avere degli sbalzi d'umore improvvisi.

Leone: chi è solo da troppo tempo è stanco e soprattutto molto nervoso. Delle parole inopportune possono innervosire chi fa parte di una coppia. Alcuni traguardi importanti possono essere raggiunti sul lavoro.

Vergine: sulla relazione amorosa può emergere una leggera ansia. In ambito lavorativo è presente molta più tranquillità del solito.

La giornata può favorire un lento recupero delle energie.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è pronto ad accogliere delle novità insieme al partner. L'ambito lavorativo può regalare dei grandi successi. Per il fisico e la mente è una giornata soddisfacente.

Scorpione: i cuori solitari possono ricevere delle risposte concrete. L'ottimismo può contagiare anche la persona amata. Per il campo lavorativo è un periodo di grande crescita.

Sagittario: si possono avere delle dolci fantasie nei confronti del partner. I single sono insofferenti alle regole e questo può creare molti problemi con la famiglia. Una buona notizia può rendere il lavoro totalmente diverso.

Capricorno: è probabile essere molto scettici in alcune questioni.

Chi è solo da tempo continua ad essere trasgressivo. Il settore finanziario può avere degli alti e bassi improvvisi.

Acquario: insieme agli amici si possono vivere dei momenti davvero meravigliosi. Finalmente chi ha una relazione è felice con il partner. Le insicurezze interiori possono rallentare il campo professionale.

Pesci: in famiglia si parla solamente di lavoro è questo può fare innervosire la persona amata. I cuori solitari sono molto più maturi del previsto. Chi lavora in proprio può avere alcuni problemi da risolvere.