Nell'oroscopo del giorno sabato 4 ottobre, il cielo regala un’opportunità unica per riflettere su noi stessi e sui nostri desideri più profondi. Le influenze astrali ci spingono a fare scelte che rispecchiano i nostri veri bisogni, soprattutto in amore, lavoro e salute.

I nativi Pesci saranno spinti da un maggior buon senso grazie alla Luna in congiunzione, mentre il cuore sarà al centro dell'attenzione per il segno del Toro. Il Cancro potrebbe sentire la mancanza di una persona speciale, mentre il lavoro si rivelerà costruttivo per la Bilancia.

Previsioni oroscopo sabato 4 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: inizierà un buon weekend per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. Momenti inaspettati potrebbero alimentare in modo particolare il vostro rapporto, e lasciarvi l'occasione di poter costruire un bel legame con il partner. Nel lavoro concentrarsi su nuove sfide professionali potrebbe non essere così semplice. Con Mercurio in opposizione non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Toro: la fortuna vi sorride, e vi darà una mano concreta in ambito professionale. Sarà possibile recuperare terreno e trovare strade alternative per i vostri progetti. L'amore assumerà un ruolo più centrale in questo periodo.

Con la Luna e Venere a favore, sarà importante per voi costruire un buon legame con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra determinazione vi renderà molto produttivi in questo periodo secondo l'oroscopo. Sarà importante per voi svolgere bene i vostri progetti, e fare in modo che possiate raggiungere i vostri obiettivi. In amore dovrete fare più attenzione alla vostra relazione di coppia. Cercate di assecondare i desideri del partner, e vivere un rapporto più concreto. Voto - 7️⃣

Cancro: se è da tanto tempo che non vedete una persona in particolare, magari qualcuno che lentamente vuole entrare nella vostra vita, potreste iniziare a sentire un po’ di mancanza. Provate a fare qualcosa per contattarla.

In quanto al lavoro ve la caverete abbastanza bene, anche se la creatività non sarà il vostro forte. Voto - 7️⃣

Leone: cercate di trattarvi meglio in questo periodo. Avete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio e di stare bene prima di tutto con voi stessi. In amore o nel lavoro, continuate a fare del vostro meglio, ma se ne sentite la necessità, prendetevi qualche momento per fermarvi e riprendervi. Voto - 6️⃣

Vergine: il rapporto con il partner sarà gradevole grazie a Venere, ma la Luna in opposizione dal segno dei Pesci potrebbe mostrare alcuni limiti del vostro rapporto, che non andranno sottovalutati. In ambito lavorativo anche i piccoli dettagli potrebbero fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: il sostegno di Mercurio nel vostro segno zodiacale vi permetterà di essere produttivi in campo professionale. Farete importanti passi avanti in quel che fate, con la possibilità di poter ambire più in alto. In amore le stelle saranno poco influenti in questo periodo, ma con il giusto approccio, sarà comunque possibile godere di un rapporto appagante. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima durante questo sabato di ottobre. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi permetteranno di vivere un rapporto migliore con il partner, mettendo da parte eventuali conflitti. In quanto al lavoro ci saranno tutte le condizioni per svolgere bene le vostre mansioni, ma dovrete saperlo dimostrare.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali poco entusiasmanti dal punto di vista sentimentale. Aprirsi all'amore può rivelarsi un problema se non siete sicuri dei sentimenti che provate per la vostra fiamma. Meglio nel lavoro grazie a Mercurio in sestile. Le idee non mancheranno, ma servirà avere anche il giusto entusiasmo. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale positiva in campo amoroso secondo l'oroscopo. Per voi single un incontro speciale potrebbe fare la differenza. Per chi è già impegnato, dialogo e buoni sentimenti saranno alla base del vostro rapporto. In ambito professionale avrete grandi energie da spendere, ma serviranno anche buone capacità. Voto - 7️⃣

Acquario: le relazioni affettive si riveleranno piuttosto convincenti in questo sabato di ottobre.

Con la giusta creatività, potrebbero esserci emozioni forti da vivere. In ambito professionale sarete capaci di prendere la decisione giusta per i vostri progetti, grazie alla creatività di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà buon senso in voi secondo l'oroscopo. Potreste riuscire a vivere un rapporto migliore se sarete in grado di comprendere meglio la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Marte vi renderà reattivi e pronti a tutto. Con le giuste idee, potreste fare importanti progressi. Voto - 7️⃣