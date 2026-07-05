L'oroscopo del karma dal 6 al 12 luglio 2026 annuncia azioni generose triplicate per il Leone, mentre debito relazionale sta per saldarsi per il Toro e infine consiglia all'Acquario di tagliare un "ramo secco" che impedisce al cresita personale.

Previsioni karmiche dal 6 al 12 luglio 2026

Ariete: il Karma vi chiede di smettere di pretendere dagli altri ciò che non sapete offrire a voi stessi. Troverete la vostra vera svolta nel momento in cui accetterete i vostri limiti con umiltà.

Toro: un importante debito karmico relazionale sta finalmente per essere saldato.

Non opponete alcuna resistenza al cambiamento: ciò che se ne va, vi sta lasciando spazio vitale per nuove, rigeneranti energie.

Gemelli: grazie all'energia elettrica di Marte e Urano nel vostro segno, siete inarrestabili. Il vostro Karma settimanale vi chiede coerenza: mantenete le promesse fatte, specialmente verso i vostri cari.

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno sta creando un po' di nebbia intorno a voi. Il Karma vi suggerisce caldamente di tacere quando avreste voglia di esplodere: il vostro silenzio consapevole sarà la vostra arma più potente.

Leone: con Giove che illumina il vostro segno, siete baciati da una fortuna karmica rara. Le azioni generose che compirete in questi giorni torneranno a voi triplicate entro la fine del mese.

Vergine: l'arrivo di Venere nel vostro segno vi rende magnetici e metodici. Il Karma vi premierà per la dedizione che avete dimostrato: raccoglierete i frutti di un sacrificio silenzioso compiuto mesi fa.

Bilancia: sentite ancora il peso opprimente di una scelta passata. Il Karma vi invita con dolcezza a perdonarvi: non potete cambiare l'inizio della vostra storia, ma avete pieno potere sulla direzione da prendere ora.

Scorpione: la vostra lezione karmica riguarda il controllo. Accettate finalmente che alcune situazioni non dipendono dal vostro volere e vedrete la nebbia mentale diradarsi come per incanto.

Sagittario: Giove e Urano stanno lavorando instancabilmente per voi. Il vostro Karma è legato all'esplorazione: osate uscire dalla vostra zona di comfort, il destino vi sta preparando una sorpresa.

Capricorno: la sfida posta da Saturno vi rende la settimana più faticosa del consueto. Il Karma vi chiede pazienza: questo rallentamento forzato è solo la preparazione necessaria per il vostro successo futuro.

Acquario: rivoluzionare è il verbo che meglio descrive la vostra essenza. Il Karma vi chiede di tagliare quel "ramo secco" che sta impedendo, da troppo tempo, la vostra crescita personale.

Pesci: siete in un momento di profondissima sensibilità. Il vostro Karma è curativo: un gesto di vera gentilezza verso chi ha meno di voi sbloccherà una situazione che ristagnava da troppo tempo.