L'oroscopo di domani 10 novembre 2025 è pronto ad anticipare che giornata aspettarsi dalle stelle questo lunedì. Il segno zodiacale meno fortunato è il Capricorno, ultimo classificato e alle prese con una certa persona che lo metterà alla prova. Per la Bilancia si prevedono ore luminose e fortunate, per questo si posiziona al primo posto.

Classifica e oroscopo del giorno 10 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. È una giornata che richiede calma e pazienza. L’irritazione potrebbe farvi dire parole di troppo, perciò respirate e contate fino a dieci prima di reagire.

Qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma la vera forza sta nel mantenere la compostezza. Cercate di ritagliarvi del tempo per riposare e ricaricare le energie dopo una settimana densa di impegni. Il desiderio di evasione è forte, ma prima di sognare mete lontane, imparate ad apprezzare ciò che vi circonda: a volte la bellezza è proprio davanti a voi, basta saperla vedere. Difficoltà in amore. Amate con coraggio e chiarezza, e non arrendetevi all'amore. Arrendetevi all'ossessione per chi non è all'altezza del vostro cuore. L'amore vero non è un gioco al massacro, è un dialogo.

1️⃣1️⃣- Acquario. Una giornata dal ritmo lento e domestico, ideale per chi desidera staccare la spina. C’è chi si dedicherà alle faccende di casa e chi invece preferirà il relax totale.

Sui social o nelle conversazioni potreste trovarvi a discutere, ma evitate di lasciarvi coinvolgere da polemiche inutili. La serata promette emozioni più intense, specialmente per le coppie affiatate. Chi è solo, invece, potrebbe scoprire di avere un ammiratore che osserva da lontano con curiosità e interesse. Vi sentite feriti e disillusi. Il fatto che un giardiniere inesperto abbia calpestato i fiori non significa che la terra non sia più fertile. Significa che dovrete essere più selettivi con chi fa entrare.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Un aeroplano, per decollare, deve andare controvento. La paura è quel vento contrario. Non è un segnale per fermarsi, ma per prendere la rincorsa. È un giorno di equilibrio e introspezione.

Vi sentite più leggeri e pronti a liberarvi da un piccolo peso che vi portate dentro da tempo. Non fidatevi troppo delle apparenze, ma non chiudetevi del tutto agli altri. Se qualcuno vi ha deluso, lasciate scorrere: non tutti riescono a comprendere la profondità dei sentimenti. In amore, meglio non pretendere troppo e accettare che ognuno abbia i propri tempi. Un gesto gentile o una parola sincera potrebbero riaccendere un legame spento.

9️⃣- Toro. Dopo giorni intensi, riuscirete finalmente a ritrovare un po’ di serenità. Qualche pensiero legato alle finanze o al futuro vi accompagna, ma non lasciate che l’ansia vi tolga la pace interiore. Approfittate di questa giornata per concedervi momenti di relax e di dolcezza con la persona amata.

Se siete soli, un piccolo segnale romantico potrebbe sorprendervi. Prestate attenzione a non compiere gesti impulsivi, soprattutto in casa: la distrazione potrebbe costarvi cara. Chi è single soffre e non trova la persona giusta. Smettete di cercare un "qualcuno" e iniziate a incontrare degli "alcuni". Ogni caffè, ogni chiacchierata, è un capitolo della storia che state scrivendo su voi stessi. Anche un appuntamento andato "male" vi ha insegnato cosa non volete. È un progresso, non un fallimento.

8️⃣- Vergine. Siete degli insicuri cronici! La vostra "imperfezione" non è un difetto di fabbrica, ma una firma unica. Chi amerete non amerà un'immagine perfetta e immobile, ma la vostra umanità in movimento.

Avete voglia di cambiamento, e questa energia rinnovata vi spinge ad agire. Forse state pensando a un nuovo progetto, a un trasferimento o semplicemente a migliorare la forma fisica. La mente è lucida, ma non lasciate che l’eccesso di razionalità freni la spontaneità. Ogni passo avanti nasce dal coraggio di mettersi in gioco, anche a costo di sbagliare. Dedicate parte della giornata a un’attività che vi faccia sentire vivi e gratificati.

7️⃣- Cancro. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. È vero. Ma non è un tradimento della logica, è un'integrazione. Permettetevi di sentire, di essere irrazionalmente pazzi per qualcuno. La più grande avventura non è calcolare il rischio, ma essere disposti a perdersi in un sentimento, sapendo di potersi ritrovare.

L’emotività, in questa giornata risulta più forte del solito. Ricordi del passato o vecchie ferite tornano alla mente, ma anziché farvi del male possono diventare uno spunto di crescita. Siete un segno generoso e capace di grande empatia, ma non dimenticate di prendervi cura anche di voi stessi. La famiglia e l’amore restano al centro dei pensieri, con possibili momenti di tenerezza condivisa. Un contatto inatteso o una telefonata da un parente vi farà sorridere.

6️⃣- Ariete. Una relazione è un ballo per due, non un sollevamento pesi. Se state facendo tutti i passi, trascinando l'altro, non state ballando, state trainando un carrello. Pretendete reciprocità, altrimenti andatevene. L’energia non vi manca, e la Luna in Leone vi dona entusiasmo e spirito d’iniziativa.

Cercate però di non perdere la pazienza se qualcuno vi rallenta: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. È il momento giusto per rimettervi in movimento, uscire e lasciarvi alle spalle l’inattività. In amore, dopo un periodo altalenante, tornano chiarezza e desiderio di riconciliazione. Un sentimento sopito potrebbe ritrovare forza e calore.

5️⃣- Leone. Qualcuno rivanga un vecchio amore. State annaffiando una pianta che è già morta. Il ricordo è un luogo da visitare, non in cui abitare. In questa giornata siete al centro della scena, e questa volta non vi dispiace affatto. L’atmosfera è vivace e passionale, perfetta per chi vuole rinnovare l’intesa di coppia o riscoprire il piacere del gioco e della seduzione.

Qualche piccola tentazione può distrarvi, ma mantenete equilibrio e autocontrollo. Cercate di dedicare più tempo alle attività manuali o creative: vi aiuteranno a scaricare la tensione accumulata.

4️⃣- Sagittario. Giornata stimolante e dinamica, in cui il carisma risplende. Siete pronti a divertirvi, a ricevere ospiti o semplicemente a vivere momenti di serenità con chi amate. La passione è forte e può riaccendersi anche in rapporti che sembravano spenti. Chi è solo, invece, preferirà un po’ di tranquillità domestica, ma un messaggio inaspettato potrebbe ravvivare la serata. Approfittate di questa energia per pianificare nuovi obiettivi personali. I frutti migliori maturano nella stagione giusta, non nella vostra fretta.

Forzare la natura non fa che rovinare il sapore. Godetevi il viaggio della scoperta di voi stessi.

3️⃣- Gemelli. Gli imprevisti non sono un deragliamento del treno, sono un cambio di binario. Forse non vi porteranno dove pensavate, ma vi condurranno dove dovete stare. Intanto, remate, un colpo alla volta. Anche un centimetro di progresso è un trionfo rispetto all'immobilità. La stanchezza accumulata negli ultimi giorni si fa sentire, ma potete finalmente concedervi un po’ di respiro. È normale sentirsi irritabili quando si vive sempre di corsa. Ascoltate il corpo, rallentate i ritmi e date più spazio al riposo. In serata, l’umore migliora e il clima sentimentale si fa più dolce. Una parola gentile o un gesto affettuoso potrebbero rafforzare il legame con il partner.

2️⃣- Pesci. Un consiglio per i più timidi in amore. Il rifiuto è un "no" a una proposta, in un dato momento. Non è una sentenza di indegnità eterna. Il rimpianto, al contrario, è un compagno silenzioso e logorante che sussurra "e se...?" per tutta la vita. Un "no" lo digerisci. Un "e se..." non ti abbandona mai. Siate coraggiosi. La vostra voce merita di essere ascoltata. In questo lunedì vi sentite immersi in un’atmosfera romantica e sognante. L’amore torna protagonista e potreste vivere emozioni sincere e profonde. Se siete single, apritevi a nuove conoscenze senza inseguire un ideale di perfezione: la bellezza si trova spesso dove meno ci si aspetta. Le coppie solide ritroveranno armonia e progetti comuni.

È un buon momento per dare forma a desideri rimasti a lungo nel cassetto.

1️⃣- Bilancia. Vi attende una giornata luminosa e piacevole. I rapporti con gli altri scorrono fluidi, e riuscite a trasmettere leggerezza e simpatia. In amore, il dialogo torna al centro e si rafforza l’intesa con la persona amata. Chi è solo può contare su incontri piacevoli e su una nuova fiducia in se stesso. Il consiglio è di non forzare nulla: la vita vi porterà naturalmente ciò che vi serve per crescere e sorridere di nuovo. La speranza non è la certezza che tutto andrà bene. È la convinzione che affrontare la vita con un cuore aperto abbia un senso, indipendentemente dall'esito.

Quadro astrologico della giornata

In sintesi, il 10 novembre 2025 presenta una combinazione intensa e passionale: la Luna in Leone e il Sole in Scorpione creano un contrasto tra desiderio di protagonismo e bisogno di profondità emotiva. L’energia leonina rende più forti l’orgoglio e la voglia di essere notati, mentre lo Scorpione spinge verso introspezione e trasformazione interiore. Le relazioni possono vivere momenti di tensione, ma anche di grande passione. È un giorno favorevole per affermarsi con coraggio, purché si eviti di lasciarsi dominare da gelosia o eccessiva sensibilità. Marte in Leone amplifica l’impulso d’azione, mentre Venere in Bilancia invita a cercare equilibrio e diplomazia nei rapporti.