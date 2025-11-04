Il Capricorno potrebbe raggiungere dei traguardi importanti, secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 novembre. Il Cancro, invece, farebbe bene ad osare di più in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: nei rapporti di coppia è opportuno essere attenti e non tirare troppo la corda. Ci sono degli equilibri che non possono essere destabilizzati, altrimenti le conseguenze potrebbero essere devastanti. Allo stesso tempo, però, non potete più sopportare il peso di certe decisioni prese, quindi, tirate un bel respiro, e seguite il vostro cuore.

11° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 novembre vi invitano ad essere lungimiranti e coraggiosi. La vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte, ma voi siete degli abili giocatori, quindi non vi lasciate intimorire.

10° Vergine: momento un po' burrascoso per quanto riguarda i sentimenti. Siete in balia delle conseguenze delle vostre azioni, e questo potrebbe causare dei disguidi, anche nei rapporti di coppia. Prestate attenzione a ciò che farete o direte in questi giorni.

9° Capricorno: questo è il momento giusto per compiere un passo importante nella vostra vita. Che riguardi la sfera professionale o privata, adesso è tempo di darsi da fare. Non fidatevi troppo di qualche conoscenza fatta da poco, datevi più tempo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 23 novembre vi invitano ad essere un po' più attenti alle persone di cui andrete a circondarvi. Non tutti sono sinceri come dicono. Nel lavoro ci sono delle opportunità in arrivo, ma dovete avere pazienza.

7° Ariete: in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido, ma nulla che non possa essere risolto con un po' di dialogo e diplomazia. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, ma forse è il caso di riflettere a fondo per evitare di commettere degli errori.

6° Acquario: in questo periodo potreste sentirvi un po' impotenti nei riguardi di una persona a cui tenete particolarmente.

Ad ogni modo, non potete farvi carico dei problemi altrui. Nel lavoro è giunto il tempo di avanzare qualche richiesta in più.

5° Scorpione: se vi sentite svuotati e privi di interessi, provate a fare delle lunghe passeggiate e vedrete che la vostra mente si rasserenerà. Focalizzatevi su ciò che possedete e non su quello che vi manca, solamente in questo modo potrete venirne a capo. In amore è un momento molto significativo e importante.

Previsioni astrologiche, segni fortunati dal 17 al 23 novembre

4° in classifica Toro: non siate impazienti, date tempo al tempo e vedrete che i nodi verranno al pettine. In ambito professionale ci sono delle interessanti opportunità in vista per voi, quindi, cercate di essere audaci e intraprendenti.

In amore potete osare un po' in più.

3° Gemelli: buon momento per raggiungere un obiettivo dal punto di vista professionale. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete osare e credere un po' di più in voi stessi. In amore stanno per cambiare delle cose, ma cercate di non perdere mai il focus sui vostri obiettivi.

2° Cancro: cercate di essere un po' più flessibili in ambito professionale, e vedrete che riuscirete ad ottenere delle gratifiche. In amore è importante osare e lasciarsi andare. Non fatevi condizionare troppo dal parere e, soprattutto, dall'umore delle persone che vi circondano.

1° Bilancia: ottimo momento per l'amore secondo l'oroscopo settimanale al 23 novembre. Ci sono delle novità in arrivo per voi, ma dovete cercare di non tirare troppo la corda. Dal punto di vista professionale potreste riuscire ad ottenere una promozione o una soddisfazione importante sulla quale stavate lavorando da tempo.