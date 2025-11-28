Secondo l'oroscopo della settimana dall'8 al 14 dicembre 2025 il Toro può avere dei conflitti con la persona amata, il Cancro è molto ambizioso e il Capricorno è tenero.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per i single possono nascere dei rapporti interessanti. Un discorso molto profondo può essere iniziato con il partner. Sull'ambito lavorativo è possibile incontrare delle persone esperte.

Toro: durante la settimana si può entrare in conflitto con la dolce metà. I cuori solitari devono ascoltare i consigli della famiglia.

Per gli investimenti è un periodo abbastanza altalenante.

Gemelli: questo è il momento giusto per avere un chiarimento con la persona amata. Chi è solo da tempo è molto curioso pensando all'immediato futuro. Il bilancio sul lavoro risulta essere soddisfacente.

Cancro: in questa settimana è probabile essere molto ambiziosi. Chi cerca l'amore può provare attrazione per delle nuove persone. Sul lavoro, degli obbiettivi precisi possono essere raggiunti facilmente.

Leone: chi ha una relazione è abbastanza nervoso a causa dell'atteggiamento del partner. Una certa questione può creare tanta curiosità. Per la sfera creativa è un momento molto favorevole.

Vergine: chi fa parte di una coppia può sbagliare e avere dei malumori con la dolce metà.

I single possono fare delle battute davvero intelligenti. Chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucido.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: qualcosa può condizionare la vita di chi cerca l'amore e portare scompiglio. La sfera sentimentale è pronta ad accogliere delle idee nuove. Dei progetti interessanti possono essere conclusi in breve tempo.

Scorpione: è possibile affrontare una settimana estremamente piacevole. Chi ha una relazione ha voglia di iniziare una nuova avventura insieme al partner. La solita routine può regalare tanta malinconia.

Sagittario: in questo periodo l'amore è veramente travolgente. I cuori solitari hanno molta determinazione pensando al futuro. Chi lavora nel commercio è abbastanza intraprendente.

Capricorno: chi ha una relazione è molto più tenero con la persona amata. Chi è solo da tempo è pronto ad ascoltare le esigenze della famiglia. L'energia di chi lavora in proprio è ai massimi livelli.

Acquario: è possibile conoscere una persona, ed essere molto spensierati. Per la sfera sentimentale è una settimana splendida. Dei piccoli malesseri passeggeri possono comparire improvvisamente.

Pesci: i single sono stimati da molte più persone del previsto. Chi fa parte di una coppia è particolarmente misterioso. Un progetto di lavoro può regalare tanta soddisfazione.