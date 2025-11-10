L'oroscopo dell'11 novembre 2025 assegna come voto un bel 9,5 ai Pesci e al Cancro che riscopriranno vecchie passioni, mentre va un 7 ai Gemelli che avranno spese e risparmi. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni con le relative pagelle quotidiane.

Segni di Fuoco

Ariete – Votazione: 8/10. Questo transito vi spinge a rivedere questioni familiari o abitative. Potreste capire che l’indipendenza non esclude l’appartenenza. Fate spazio al calore domestico e alle emozioni che avevate accantonato.

Leone – Giudizio: 7.5/10. Rallentate il ritmo e cercate silenzio.

Giove retrogrado vi chiede una pausa di introspezione. I successi esteriori valgono poco se non sono accompagnati da una serenità interiore. Prendetevi cura di voi, non solo della vostra immagine.

Sagittario – Votazione: 8.5/10. Giove, vostro pianeta guida, vi invita a un viaggio interiore. È tempo di ripensare le scelte economiche e affettive: non si tratta di rinunciare, ma di investire meglio le vostre energie.

Simboli di Terra

Toro – Votazione: 8/10. Il rallentamento di Giove porta chiarezza nelle comunicazioni e nei rapporti con fratelli o colleghi. Riscoprite il valore delle parole gentili e della sincerità. La pazienza sarà la vostra arma vincente.

Vergine – Votazione: 9/10. Questo moto retrogrado vi aiuta a consolidare relazioni e progetti che hanno basi solide.

Rallentare non è perdere tempo: è costruire meglio. Ottimo momento per rivedere strategie e budget.

Capricorno – Giudizio: 7.5/10. Giove retrogrado in Cancro illumina la vostra area delle relazioni. Potrebbero riaffiorare situazioni del passato da chiarire una volta per tutte. Siate sinceri, ma anche compassionevoli: certe verità vanno dette con delicatezza.

Segni d’Aria

Gemelli – Votazione: 7/10. Giove retrogrado tocca la vostra area finanziaria: spese, risparmi, e valore personale. È il momento di fare ordine e ridefinire cosa significa “abbondanza” per voi. Non tutto ciò che luccica è guadagno.

Bilancia – Votazione: 8.5/10. Questo transito vi spinge a consolidare i vostri obiettivi professionali.

Potreste ripensare a un progetto passato e scoprire che ha ancora molto potenziale. Fidatevi del vostro intuito estetico e della diplomazia.

Acquario – Giudizio: 7.5/10. Giove retrogrado vi invita a riflettere sul vostro equilibrio tra vita privata e lavoro. Siete troppo proiettati verso il futuro? Tornate al presente e riorganizzate le vostre energie. Meno dispersione, più centratura.

Simboli d’Acqua

Cancro – Votazione: 9/10. Giove retrogrado nel vostro segno è un momento potente di crescita interiore. Potreste riscoprire vecchie passioni o riprendere un sogno lasciato in sospeso. Ascoltatevi, non abbiate fretta: il vostro cuore sa la direzione giusta.

Scorpione – Voto: 8/10. Un periodo perfetto per riflettere su viaggi, studi o percorsi spirituali.

Ciò che cercavate all’esterno ora può essere trovato dentro di voi. Trasformazione dolce, ma profonda.

Pesci – Giudizio: 9.5/10. Lentamente ma con intensità, Giove retrogrado apre un portale di guarigione. Vi accorgerete che la compassione e la sensibilità non sono debolezze, ma il vostro vero potere. Riscoprite passioni che non praticavano da tempo.