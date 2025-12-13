Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 dal 15 al 19 dicembre 2025 rivelano che Mario farà una proposta di matrimonio inattesa a Caterina, mentre il giovane Teo dovrà affrontare le difficoltà dell'arrivo a Milano e sarà accolto da Delia e Concetta.

Nel frattempo Adelaide programmerà un piano di vendetta: partirà per Saint-Moritz, annunciando che non sarà presente a Natale. A quel punto, la contessa farà recapitare un biglietto a Marcello, in cui lo convincerà a raggiungerla per un'emergenza. Poi interverrà Matteo che convincerà Marcello a non partire, temendo le possibili reazioni di Adelaide.

Infine, l'uomo si deciderà ad andare dalla contessa, ignaro della trappola che lo attenderà.

La proposta di matrimonio di Mario e le difficoltà di Teo

Mario prende coraggio e chiede a Caterina di sposarlo, lasciando la ragazza senza parole. Un gesto che arriva in un momento già delicato, mentre Cesare si rende protagonista di un’azione del tutto inaspettata. Intanto Botteri deve affrontare un problema complesso legato al figlio Teo. L’arrivo del ragazzo a Milano lo mette in difficoltà, ma a tendergli una mano ci sono Delia e Concetta, pronte a sostenerlo in una fase che si preannuncia tutt’altro che semplice. Anche Ciro si offre di aiutarlo: il ragazzo viene accolto in Caffetteria, dove ha modo di fare nuove conoscenze e ambientarsi.

Nel frattempo Adelaide invita Matteo al Circolo in occasione della festa di Natale, un gesto che nasconde più di una sfumatura ambigua.

Roberto, invece, guarda al futuro e decide di allestire uno studio di registrazione all’interno del Paradiso: l’idea è quella di far incidere un disco di fiabe raccontate dalle Veneri. Un progetto che entusiasma tutti e che Mario sfrutta come occasione per organizzare una sorpresa speciale per Caterina.

Adelaide si assenta a Natale e la consegna dell'anello per Caterina

Adelaide appare sempre più determinata a portare avanti il suo piano di rivalsa. Annuncia che non sarà presente a Natale, dichiarando di voler partire per Saint Moritz insieme a Italo. Nel frattempo, l’entusiasmo delle Veneri per il progetto del disco cresce, e proprio in questo clima di festa Mario fa il grande passo: consegna a Caterina un anello e le rinnova ufficialmente la proposta di matrimonio.

Marcello vuole raggiungere Adelaide ignaro della trappola

La partenza di Adelaide rattrista profondamente Umberto, che fatica ad accettare l’idea di restare senza di lei. Enrico prova a spronarlo a reagire e a non lasciarsi andare alla malinconia. Intanto, però, la contessa dimostra di non aver affatto rinunciato ai suoi piani: fa recapitare a Marcello un biglietto urgente, chiedendogli di raggiungerla per una presunta emergenza.

Mentre Irene si prepara a trascorrere il Natale con Cesare e Roberto viene a conoscenza della proposta di matrimonio di Mario, Matteo tenta disperatamente di convincere Marcello a non partire, temendo le possibili reazioni di Adelaide. Ma Marcello, deciso a chiarire una volta per tutte, sceglie comunque di raggiungerla, ignaro del fatto che potrebbe cadere in una vera e propria trappola.

Ascolti dal 9 al 12 dicembre 2025: Il Paradiso delle Signore chiude in crescita

Nella settimana compresa tra martedì 9 e venerdì 12 dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore ha confermato la sua forza nel daytime di Rai1 con risultati positivi sul piano Auditel. La puntata di martedì 9 dicembre ha registrato 1.562.000 spettatori con il 18.4% di share, mentre mercoledì 10 dicembre ha migliorato il dato raggiungendo 1.586.000 spettatori e il 18.9%.

Giovedì 11 dicembre, la soap si è mantenuta stabile con 1.569.000 spettatori e il 18.5%, per poi chiudere la settimana in netta crescita: venerdì 12 dicembre ha infatti conquistato 1.723.000 spettatori con il 19.2% di share, segnando il miglior risultato del periodo.