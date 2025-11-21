L'inverno sta per arrivare e l'oroscopo predice una stagione piena di pace interiore per i nati del Cancro, i quali si posizionano al terzo posto in classifica, mentre l'Acquario è il segno dello zodiaco meno favorito dall'astrologia. Approfondiamo ora le previsioni zodiacali per tutti dell'inverno 2025/2026.

Classifica e oroscopo dell'inverno: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. L’inverno inizierà con una certa lentezza e vi ritroverete a gestire situazioni che richiederanno pazienza e spirito pratico. Sentirete il bisogno di stare più in casa, di sistemare ciò che negli ultimi mesi è rimasto in sospeso e di proteggere le energie.

Le spese legate alle feste e all’aumento dei costi vi metteranno un po’ in tensione, soprattutto a gennaio, e questo potrebbe portarvi a rivalutare alcune abitudini. Chi è in cerca di un impiego dovrà muoversi con costanza, magari iniziando da un part-time che, pur piccolo, potrebbe aprire una strada più concreta. Anche la salute andrà tenuta sotto controllo, con qualche possibile malessere di stagione che richiederà riposo e attenzione. In amore, chi è in coppia potrebbe sentirsi più distante, non per mancanza di sentimento ma per la stanchezza generale. Attenderete con desiderio l’arrivo della primavera, confidando in un clima più leggero dentro e fuori di voi.

1️⃣1️⃣- Ariete. Nella prima parte della stagione invernale avvertirete un calo di entusiasmo, quasi come se la mente fosse altrove.

Le festività vi assorbiranno e vi faranno perdere un po’ di vista ciò che vi preme davvero. Tra gennaio e febbraio, l’altalena dell’umore si farà più evidente e il lavoro potrebbe procedere in modo irregolare. La chiave sarà costruirvi dei momenti protetti in cui ricaricarvi, evitando distrazioni inutili. Anche se alcuni giorni vi sembreranno stancanti, non mancheranno occasioni produttive in cui riuscirete ad avanzare con determinazione. Chi lavora da remoto o con progetti digitali dovrà impegnarsi più del previsto, perché un’opportunità importante potrebbe profilarsi all’orizzonte. In famiglia, una persona vicina potrebbe non essere al meglio e questo richiederà sensibilità e presenza da parte vostra.

1️⃣0️⃣- Toro. Per i cuori solitari la stagione potrebbe non essere particolarmente brillante, mentre le coppie troveranno un buon equilibrio e momenti appaganti. Se negli ultimi tempi c’è stato un chiarimento o un riavvicinamento, il periodo invernale aiuterà a consolidare questo legame. Alcuni nuclei familiari potrebbero vivere cambiamenti significativi, come un trasferimento o una decisione importante da affrontare insieme. Sarete portati a rivedere la routine, dedicandovi con maggiore impegno al benessere, alla cura del corpo e a un’alimentazione più consapevole. Il lavoro richiederà disciplina, ma sarà anche un momento utile per chiudere situazioni rimaste in sospeso. In famiglia non mancheranno piccoli contrasti, ma saprete affrontarli con pazienza.

Una nuova serie o un buon libro potrebbe regalarvi svago e ispirazione.

9️⃣- Vergine. Le festività inaugureranno un periodo in cui vorrete dedicarvi soprattutto alla casa e alle persone che amate. Quando arriveranno gennaio e febbraio, il freddo vi peserà e sarà saggio proteggere la salute, magari alleggerendo l’alimentazione dopo gli eccessi. Qualcuno penserà a un progetto importante, come un figlio o un passo decisivo nella relazione. L’umore sarà variabile e ci saranno giornate in cui vi sentirete più vulnerabili, ma le intuizioni saranno valide e vi aiuteranno a migliorare la situazione lavorativa o economica. Evitate investimenti troppo impegnativi, preferendo scelte più flessibili. I single faranno bene a dedicarsi prima a sé stessi, a ciò che vogliono davvero e a ciò che li fa crescere.

Possibili controlli medici o questioni burocratiche da sistemare, come la revisione dell’auto o appuntamenti rimandati da tempo.

8️⃣- Scorpione. Il periodo finale delle feste sarà dedicato al riposo e a una sorta di bilancio personale. A gennaio sentirete il desiderio di ritrovare forma e vitalità, riprendendo abitudini più salutari e concedendovi passeggiate o piccole gite rigeneranti. L’alimentazione richiederà attenzione e costanza: il segreto sarà non mollare. In amore, la situazione procederà con tranquillità, mentre chi è single potrebbe ricevere un gesto inaspettato che rianimerà il cuore. La famiglia potrebbe richiedere il vostro aiuto in più di un’occasione. La stagione potrebbe portare qualche malessere stagionale, quindi sarà importante ascoltare il corpo e non strafare.

7️⃣- Gemelli. La stagione fredda non riuscirà a spegnere la voglia di rinnovamento. Avrete giornate piene di energia e altre più lente, ma lo sguardo rimarrà puntato sugli obiettivi che volete raggiungere. Verso la fine di dicembre vi ritroverete a stilare una lista di traguardi da conquistare e, questa volta, sarete seriamente intenzionati a rispettarla. Cambierete alcune abitudini, introducendo nuove routine che vi faranno sentire meglio. Qualcuno potrebbe iniziare un nuovo lavoro o affrontare una sfida che richiederà coraggio e disciplina. Con il sostegno della famiglia, anche nei momenti in cui vi sentirete fraintesi, riuscirete a ritrovare equilibrio. In amore, ottime prospettive per chi è in coppia.

I single potrebbero vivere un momento speciale che scalderà l’inverno, anche se la salute andrà monitorata con attenzione.

6️⃣- Capricorno. La stagione sarà impegnativa sia dal punto di vista mentale sia economico. Vi ritroverete a fare i conti con spese inevitabili e con nuove responsabilità. Nonostante ciò, manterrete un atteggiamento costruttivo, perché avrete la sensazione che qualcosa di significativo stia maturando per voi. Proverete a seguire uno stile di vita più sano, anche se la tentazione di concedervi qualche sfizio sarà forte. Ci saranno novità che potrebbero riaccendere l’entusiasmo, soprattutto sul piano professionale. In amore, le coppie vivranno un clima sereno, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che risveglierà curiosità e interesse.

La famiglia continuerà a essere un punto di riferimento importante.

5️⃣- Leone. La stagione fredda non rientra tra le vostre preferite e questo si percepirà. Vi ritroverete con poche occasioni sociali e un desiderio crescente di rinnovamento. Nonostante ciò, potrebbero verificarsi cambiamenti che vi costringeranno a reagire con prontezza. Qualcuno vicino a voi avrà bisogno di supporto e voi saprete offrirlo con generosità. Sul lavoro sarà utile evitare scontri e mantenere un atteggiamento diplomatico. La salute presenterà alti e bassi, quindi curate alimentazione e idratazione. Anche nei momenti più grigi troverete il modo di prepararvi a una primavera più viva.

4️⃣- Sagittario. Dopo le feste, vi rimetterete in moto con passo deciso.

Avrete idee chiare sia sul fronte affettivo sia su quello finanziario, ma sarà importante valutare con calma ogni scelta, soprattutto se riguarda investimenti o decisioni delicate. Le coppie procederanno con convinzione, mentre chi vive una relazione complicata dovrà evitare discussioni vecchie che non portano più da nessuna parte. Alcune amicizie potrebbero rivelarsi meno sincere di quanto pensavate. La salute richiederà qualche controllo e l’alimentazione andrà gestita con cura. I movimenti economici saranno frequenti, con entrate e uscite che vi faranno rivedere il vostro equilibrio.

3️⃣- Cancro. L’inverno vi vedrà patire il freddo (che non amate) ma vi porterà pace ed energia interiore, come se voleste riprendere il controllo su ciò che negli ultimi tempi è sfuggito dalle mani.

Il supporto di persone fidate vi aiuterà a ritrovare motivazione e ordine mentale. Rivedrete delle persone che non vedevate da tempo e alcuni rapporti rifioriranno. Sarà il periodo ideale per seguire nuove passioni, fare un corso, formarsi o rafforzare competenze che potrete utilizzare nei mesi successivi. Per non disperdervi sarà fondamentale stabilire obiettivi chiari. In amore, chi è in coppia da poco potrebbe chiedersi se proseguire o meno. I single dovranno attendere la primavera per occasioni più promettenti, anche se qualcuno ha deciso di godersi la vita in solitaria. Chi ha figli potrebbe dover affrontare una questione delicata, offrendo sostegno e presenza.

2️⃣- Bilancia. Il freddo non sarà particolarmente gradito, ma vi ritroverete immersi in impegni legati al lavoro, allo studio o alla famiglia.

Durante le festività sarà saggio evitare discussioni, soprattutto per non rovinare l’atmosfera. In amore, vi sarà richiesto di essere più affettuosi e presenti. Qualcuno potrebbe decidere di compiere un passo importante nella relazione. Per i single sarà meglio aspettare un periodo più vivo. Le spese andranno controllate, soprattutto quelle online, mentre gennaio e febbraio offriranno occasioni per risparmiare grazie a sconti e offerte utili.

1️⃣- Pesci. L’inverno vi porterà un ritmo vivace e stimolante. Il lavoro potrebbe intensificarsi e arrivare proposte interessanti, capaci di aprire scenari nuovi. In amore, sia le coppie sia i single potranno fare passi significativi, trovando maggiore sicurezza nelle proprie emozioni.

Chi preferisce dedicarsi solo a sé stesso otterrà comunque soddisfazioni personali. Qualcuno potrebbe pensare a un trasferimento, a un nuovo ambiente o a un cambiamento che rinnoverà le prospettive future. Fate attenzione a non lasciarvi andare troppo alla pigrizia, perché l’arrivo della primavera vi troverà più energici se saprete mantenere disciplina. Possibili viaggi, incontri speciali e nuove passioni da coltivare, anche sul fronte creativo o culturale. Le finanze richiederanno gestione accurata.