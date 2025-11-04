L'oroscopo del weekend 8 e 9 novembre 2025 assegna voti nove all'Ariete e Sagittario che sarà audace, mentre otto ai Pesci che non dovrà la lasciarsi sopraffare dalle emozioni troppo forti.

Segni di Fuoco

Ariete –Marte nel Sagittario vi spinge a muovervi e a realizzare ciò che desiderate da tempo. Avrete un fine settimana intenso, perfetto per progetti personali o sportivi. State attenti a non esaurire le energie troppo in fretta.

Votazione: 9

Leone – Venere in Scorpione stimola fascino e relazioni profonde. Queste giornate sono ideali per chiarire malintesi o consolidare legami.

Evitate di sovraccaricare la vostra agenda: serve concentrazione e organizzazione.

Votazione: 8

Sagittario – Marte nel vostro segno vi rende audaci e pronti a lanciarvi in nuove esperienze. È il momento di prendere decisioni importanti, ma ponderate bene le conseguenze prima di agire.

Giudizio: 9

Segni di Terra

Toro – La Luna Piena in Toro illumina bisogni e desideri concreti. Avrete un ottimo weekend per fare il punto su finanze e progetti personali. Attenzione a non essere troppo testardi nelle discussioni.

Votazione: 8,5

Vergine – Settimana intensa ma positiva: portate avanti i vostri progetti con metodo e precisione. Piccoli ritocchi nelle relazioni e nell’organizzazione quotidiana renderanno il weekend più sereno.

Voto: 8

Capricorno – avrete energia stabile e voglia di concludere ciò che è iniziato. Marte e Venere favoriscono azioni concrete, ma prendetevi anche momenti di relax.

Votazione: 8,5

Segni d’Aria

Gemelli – La Luna e Marte stimolano conversazioni importanti. Ottimo fine settimana per fare chiarezza con chi vi circonda e per mettere in pratica idee innovative.

Giudizio: 8

Bilancia – Venere in Scorpione porta intensità nelle relazioni. È il momento di confrontarsi senza paura, esprimendo emozioni e desideri con sincerità.

Votazione: 8,5

Acquario – Un weekend da usare per pianificare, riflettere e capire meglio i vostri obiettivi. Momento favorevole anche per contatti sociali o collaborazioni creative.

Voto: 8

Segni d’Acqua

Cancro – La Luna Piena vi invita a valutare i legami affettivi. Ottimo momento per chiarire malintesi o rafforzare legami importanti. Evita decisioni impulsive.

Votazione: 8,5

Scorpione – Venere e Marte accendono il vostro fascino. Weekend ideale per vivere emozioni intense e dialoghi profondi, sia in amore che nelle amicizie.

Votazione: 9

Pesci – Vivrete momento di intensa introspezione. È un buon momento per ritrovare equilibrio interiore e pianificare azioni future. Fate attenzione a non farvi sopraffare da emozioni troppo forti.

Votazione: 8