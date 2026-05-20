L'oroscopo del 21 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro ancora una volta i Gemelli, con quella d'argento il Leone e il terzo posto l'Ariete. L'ultimo posto invece è assegnato al Capricorno che deve superare un certo orgoglio personale.

La classifica del giorno: il podio

1° Posto: Gemelli

I Padroni del Cielo. Buon compleanno! Il Sole entra oggi nel vostro segno e l'energia si impenna. Il bellissimo sestile tra la Luna e il vostro Urano vi rende delle vere e proprie calamite per le buone idee e le sorprese dell'ultimo minuto. Siete brillanti, magnetici e pronti a conquistare la scena.

2° Posto: Leone

Protagonisti Assoluti. Con la Luna che ruggiche nel vostro segno dalle prime ore del mattino, la vostra individualità brilla più che mai. Avete voglia di esprimervi e di farvi valere. L'unico avvertimento: l'opposizione serale della Luna a Plutone potrebbe rendervi un po' troppo drammatici o gelosi. Volate alto.

3° Posto: Ariete

Spinta Visionaria. Il trigono tra la Luna e Nettuno nel vostro segno vi regala un'intuizione pazzesca e una visione chiarissima del futuro. Il Sole in Gemelli vi rende iper-comunicativi: è la giornata perfetta per proporre un'idea o per fare incontri stimolanti.

4° Bilancia: il Sole vi sorride nuovamente dal segno amico dei Gemelli, ridonandovi leggerezza e ottimismo.

La Luna in Leone sostiene la vostra vita sociale: ottima giornata per uscire e fare networking.

5° Acquario: un cielo elettrizzante ma complesso. Il Sole e Urano in Gemelli vi stimolano tantissimo sul piano intellettuale. La Luna in opposizione dal Leone vi sfida a mostrare la vostra unicità, ma l'opposizione serale con Plutone nel vostro segno vi chiede di evitare scontri frontali e giochi di controllo.

6° Sagittario: aria di rinnovo. Sebbene l'inizio del Sole in Gemelli segni l'inizio dell'opposizione annuale, la Luna in Leone oggi vi fa da scudo, regalandovi entusiasmo, voglia di viaggiare e una bella carica passionale.

7° Toro: Marte nel vostro segno vi dà una grinta pazzesca, ma il quadrato della Luna dal Leone potrebbe rendervi un po' troppo testardi o insofferenti ai comandi.

Cercate di non irrigidirvi sulle vostre posizioni.

8° Cancro: dopo i fasti dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel vostro settore delle finanze e del valore personale. È il momento di concretizzare e di capire come dare forma pratica alle splendide intuizioni avute di recente.

9° Vergine: il Sole entra in quadratura dai Gemelli, chiedendovi uno sforzo in più sul lavoro per evitare la dispersione mentale. La Luna in Leone vi invita a muovervi dietro le quinte: pianificate oggi, agirete nei prossimi giorni.

10° Scorpione: la Luna in Leone alta nel vostro cielo accende i riflettori sulle vostre responsabilità e sulla carriera. Con Marte teso dal Toro e Plutone che rema contro in serata, potreste sentire un po' di pressione.

Non reagite d'impulso e mantenete la calma.

11° Pesci: il cambio di segno del Sole vi richiede di rimettere a posto alcune questioni domestiche o familiari. La Luna in Leone vi sprona a prendervi cura della vostra salute e della routine quotidiana: evitate gli strapazzi.

12° Capricorno: una giornata di transizione e di profonda rielaborazione emotiva. La Luna vi chiede di guardare dentro di voi e di superare qualche piccolo orgoglio personale. Usate la forza concreta di Marte a favore per fare scelte stabili.