Nel weekend del 13 e 14 dicembre saranno diversi gli accadimenti che condizioneranno la vita dei 12 segni dello zodiaco. L'Ariete potrebbe pianificare un viaggio, mentre il Toro sarà alla ricerca di conferme in amore. Il Cancro vivrà un fine settimana all'insegna della sensibilità.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore vi costringerà a rallentare il vostro ritmo frenetico, regalandovi un sabato di coccole inattese, mentre domenica Mercurio in Sagittario vi spingerà a pianificare un viaggio o a dedicarvi a uno studio che vi appassiona.

Toro: sarete alla ricerca di conferme in amore, specialmente sabato, dove potreste avvertire una leggera tensione se non vi sentirete pienamente capiti, quindi evitate gelosie inutili e puntate su un dialogo aperto e sincero.

Gemelli: sarete ancora un po' sotto pressione a causa di qualche piccolo contrattempo a inizio weekend, ma la vostra innata flessibilità vi permetterà di superare ogni ostacolo con un sorriso, in amore le comunicazioni con il partner o con una persona che vi interessa saranno vivaci e ricche di spunti.

Cancro: la sensibilità sarà la vostra parola chiave in questi giorni, in amore potreste sentire il bisogno di maggiore intimità e sicurezza, e un ricordo o una persona dal passato potrebbe tornare a farsi sentire.

Leone: Venere vi inonderà di fascino, rendendovi irresistibili e favorendo nuovi incontri o una rinnovata passione nella coppia; il sabato sarà all'insegna della mondanità e dell'affermazione, con possibili riconoscimenti o novità che vi metteranno in luce.

Vergine: il vostro pragmatismo sarà messo alla prova da questioni affettive che richiedono maggiore flessibilità: in amore evitate di analizzare ogni dettaglio e lasciatevi andare alla spontaneità, soprattutto nella giornata di sabato, che potrebbe portarvi a risolvere una piccola disputa grazie alla vostra chiarezza mentale.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete avvolti da una piacevole socievolezza: in amore, il dialogo e l'armonia tornano protagonisti, Venere vi rende più aperti al corteggiamento e le coppie potranno fare progetti futuri o semplicemente godersi un momento di leggerezza condivisa.

Scorpione: la vostra intensità emotiva sarà palpabile: in amore, Marte vi spinge a volere chiarezza e a non accontentarvi di mezze misure, usate il weekend per approfondire un legame o per fare chiarezza su un sentimento che vi tormenta.

Sagittario: siete i veri protagonisti del cielo con Mercurio nel segno che vi dona un'energia e un entusiasmo contagiosi: in amore la leggerezza e l'ottimismo vi rendono irresistibili, nuovi incontri sono favoriti e in coppia avrete voglia di avventure.

Capricorno: la vostra solita determinazione ha deciso di prendersi una pausa e fate bene a seguirla senza sensi di colpa: in amore il weekend è un invito alla tranquillità e al relax con le persone care.

Acquario: siete in una settimana di movimento, adattamento e opportunità: in amore si prospetta un weekend vivace, ricco di contatti, messaggi e inviti inaspettati, in coppia ci sarà più dialogo e la possibilità di fare progetti futuri.

Pesci: Nettuno riparte da voi, trasformando il caos in fantasia: in amore avrete bisogno di un contatto vero, reale e tangibile, per cui evitate le finzioni e siate onesti con voi stessi e con gli altri.