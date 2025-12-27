Nel giorno del 28 dicembre si susseguiranno diversi accadimenti che riguarderanno tutti i segni dell'arco zodiacale. I Gemelli potrebbero ricucire uno strappo con un amico, mentre il Capricorno dovrebbe ricordarsi di non perdere la pazienza. Il Toro potrebbe sentirsi molto più leggero.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Se siete in contrasto con qualcuno da troppo tempo, oggi avrete la grinta necessaria per chiarire una volta per tutte, ma cercate di non essere troppo bruschi nelle parole.

Toro - Se siete in contrasto con le vostre abitudini, questo è il momento perfetto per introdurre una piccola rivoluzione domestica che vi faccia sentire più leggeri.

Mostrate perseveranza e non fatevi prendere troppo dalla fretta.

Gemelli - Se siete in contrasto con un amico, la vostra parlantina vi aiuterà a ricucire lo strappo, purché sappiate ascoltare con la stessa intensità con cui parlate.

Cancro - Se siete in contrasto con le richieste pressanti della famiglia, prendetevi un pomeriggio tutto per voi, staccando il telefono e immergendovi nel silenzio.

Leone - Se siete in contrasto con l'autorità, sappiate che la vostra leadership naturale brilla oggi più che mai, permettendovi di ottenere ciò che volete con un sorriso. Cercate sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, siate ottimismo.

Vergine - Se siete in contrasto con il disordine che vi circonda, dedicatevi a un'organizzazione metodica che possa riportare la pace mentale tra le pareti di casa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Se siete in contrasto con il partner per questioni di principio, cercate la mediazione diplomatica che è il vostro marchio di fabbrica, evitando inutili rigidità. Ricordate sempre che la calma è la virtù dei forti.

Scorpione - Se siete in contrasto con una vecchia ferita, la configurazione astrale di oggi favorisce una guarigione spirituale inaspettata e molto potente.

Sagittario - Se siete in contrasto con la noia, lanciatevi in una nuova avventura o anche solo in un percorso sconosciuto, lasciando che la curiosità vi guidi.

Capricorno - Se siete in contrasto con i tempi lunghi della burocrazia o del lavoro, non perdete la pazienza: la costanza vi premierà nel giro di pochi giorni.

Acquario - Se siete in contrasto con le convenzioni sociali, oggi vi sentirete liberi di esprimere la vostra eccentricità senza alcun timore del giudizio. Fregatevene di quello che pensano gli altri, andate per la vostra strada.

Pesci - Se siete in contrasto con la realtà troppo cruda, rifugiatevi nell'arte o nella musica per ritrovare quella connessione magica con l'universo che vi appartiene. Sognate e non smettete di farlo per nulla al mondo.