L'oroscopo del 1° gennaio 2026 prevede pensieri poetici per la Bilancia e fraintendimenti per i Gemelli, mentre consiglia al Cancro di proteggersi da illusioni soprattutto in ambito sentimentale.

Segni di Fuoco

Ariete: il Capodanno può iniziare con idee entusiasmanti e grandi progetti, ma fate attenzione: ciò che vi sembra ovvio può non esserlo davvero. Mercurio in quadrato a Nettuno può farvi tralasciare dettagli importanti e far sembrare più facili alcune iniziative di quanto lo siano in realtà. In amore, evitate promesse irrealistiche: meglio parlare chiaro e lasciar emergere le sensazioni profonde senza filtri.

Leone: la quadratura Mercurio–Nettuno vi invita a guardare con occhi nuovi le relazioni di inizio anno. È facile lasciarsi trasportare da fantasie o idealizzazioni — soprattutto nei rapporti affettivi o quando pensate al futuro. Domano più che mai è importante chiedere conferme e non dare nulla per scontato, in modo da non partire con aspettative troppo alte.

Sagittario: avete Mercurio nel vostro segno e questo amplifica la vostra visione, ma con Nettuno che crea tensione c’è il rischio di pensieri confusi o entusiasmi troppo astratti. È un buon giorno per sognare, ma non per prendere decisioni pratiche. In amore, lasciate spazio alle emozioni, ma ricordate che la chiarezza conta quanto il romanticismo.

Segni di Terra

Toro: il cielo di Capodanno può farvi sentire un po’ divisi tra ciò che vorreste dire e ciò che davvero intendete. La quadratura influenza la comunicazione: frasi dette con leggerezza potrebbero essere interpretate male. Concedetevi un po’ di introspezione, soprattutto nei rapporti importanti, prima di aprir bocca.

Vergine: il 1° gennaio vi chiede di mettere ordine nei pensieri prima di agire. Mercurio in quadratura a Nettuno può rendere difficili i piani chiari: è un momento in cui la mente vaga, e serve più attenzione del solito nei dettagli. In amore o con amici, meglio chiedere chiarimenti piuttosto che tirare conclusioni affrettate.

Capricorno: la quadratura vi invita a bilanciare sogni e realtà.

Il Capodanno potrebbe portare ispirazioni che sembrano straordinarie, ma se non le valutate con i piedi per terra rischiano di sfumare in niente. In amore, scegliete sincerità e concretezza: parlare con il cuore è bello, ma serve anche precisione.

Segni d’Aria

Gemelli: Mercurio, vostro pianeta governante, si scontra con Nettuno e questo può rendervi distratti o fraintendibili. Quello che dite potrebbe non essere recepito come intendete, e il rischio di fraintendimenti è alto. Cercate di essere più chiari possibile per evitare malintesi con chi vi ascolta.

Bilancia: Capodanno può portare pensieri poetici e romantici, ma con la quadratura Mercurio–Nettuno è facile che le parole volino via senza lasciare un’impronta chiara.

Se parlate di sentimenti o programmi, assicuratevi che l’altra persona vi comprenda davvero. A voltevolte un gesto vale più di mille parole in questa energia un po’ “nebulosa”.

Acquario: la mente è creativa ma un po’ confusa. Potreste avere intuizioni brillanti, ma anche idee vaghe che sembrano più sogni che piani reali. È un ottimo momento per pensare a progetti artistici o spirituali, ma rimandate le decisioni pratiche a momenti in cui Mercurio sarà più chiaro.

Segni d’Acqua

Cancro: la quadratura Mercurio–Nettuno può rendere il Capodanno un mix di emozioni intense e pensieri sfuggenti. È facile idealizzare qualcuno o qualcosa, quindi proteggetevi da illusioni soprattutto in ambito sentimentale.

Parlate di ciò che sentite con calma e sincere conferme.

Scorpione: la vostra intuizione è molto forte, ma rischiate anche di confondere realtà e fantasia. Se parlate d’amore o fate progetti con qualcuno, assicuratevi di essere compresi in modo chiaro. C’è bellezza nell’ispirazione, ma è bene non lasciare che la nebbia offuschi la vostra visione.

Pesci: con Nettuno nel vostro segno, l’influenza emotiva è particolarmente forte. Mercurio in quadratura può farvi sentir più immersivi nelle sensazioni, meno pratici con le parole. Questa atmosfera è perfetta per esprimere affetto in modo poetico, ma attenzione ai fraintendimenti: a volte un “Ti amo" potrebbe essere detto troppo in fretta ad una persona conosciuta da poco tempo.