L'oroscopo di martedì 16 dicembre porta con sé energie contrastanti. Il Leone brilla di luce propria, mentre l'Ariete fatica a trovare il proprio equilibrio. Lo Scorpione si interroga su scelte importanti e il Cancro riscopre serenità nei piccoli gesti quotidiani. La settimana si avvicina al Natale e questo martedì sembra voler mettere alla prova alcuni segni, premiandone altri con momenti di vera soddisfazione.

L'oroscopo di martedì 16 dicembre: Pesci sognanti, Capricorno in ascesa

12° Ariete: Le energie latitano e vi sentite un po' scarichi. La voglia di fare c'è, ma il corpo non sempre risponde come vorreste.

Sul lavoro qualche imprevisto rallenta i vostri piani e vi innervosisce più del solito. In amore, cercate di non scaricare le tensioni sul partner: una parola di troppo potrebbe creare distanze inutili. Prendetevi una pausa, anche breve, per ricaricare le batterie.

11° Gemelli: La confusione mentale vi accompagna per buona parte della giornata. Avete troppe cose da gestire e fate fatica a stabilire le priorità. Al lavoro rischiate di dimenticare qualche impegno importante, quindi meglio annotare tutto. In amore, il partner potrebbe lamentarsi della vostra distrazione. Cercate di essere più presenti, anche solo per qualche minuto.

10° Vergine: Il perfezionismo vi gioca brutti scherzi. Vorreste che tutto filasse liscio, ma la realtà è ben diversa.

Sul lavoro un progetto non va come speravate e questo vi manda in crisi. In amore, evitate di criticare ogni piccolo dettaglio: il partner non è perfetto e nemmeno voi lo siete. La salute richiede attenzione, soprattutto se accusate tensione muscolare.

9° Toro: Martedì un po' sottotono. Vi sentite stanchi e poco motivati, forse perché avete dato troppo nei giorni scorsi. Al lavoro procedete col pilota automatico, senza particolare entusiasmo. In amore c'è routine, ma non necessariamente è un male: a volte la stabilità conforta. Concedetevi qualche coccola, magari un buon pasto o un momento di relax totale.

8° Acquario: Le idee non mancano, ma metterle in pratica è tutta un'altra storia. Vi sentite un po' bloccati, come se qualcosa vi impedisse di esprimervi liberamente.

Sul lavoro qualche collega potrebbe ostacolare le vostre iniziative. In amore serve maggiore comunicazione: il partner non può leggervi nella mente. La salute è discreta, ma occhio allo stress.

7° Bilancia: Indecisioni a go-go. Proprio non riuscite a prendere una posizione netta su nulla. Al lavoro questa esitazione potrebbe costarvi qualche opportunità. In amore, il partner vi chiede chiarezza su questioni importanti ma voi continuate a rimandare. Cercate di ascoltare di più il vostro istinto invece che analizzare ogni singola variabile. Un po' di movimento fisico vi aiuterebbe a schiarire le idee.

6° Scorpione: Giornata di riflessione profonda. Vi interrogate su scelte fatte in passato e su cosa volete davvero dal futuro.

Al lavoro siete concentrati ma poco collaborativi: preferite fare tutto da soli. In amore, il partner percepisce la vostra distanza emotiva. Non è il momento di chiudervi a riccio, ma di aprirvi e condividere ciò che vi passa per la mente. La salute è buona, ma non trascurate il riposo notturno.

5° Pesci: Sognare è bello, ma ora dovete anche agire. Sul lavoro vi perdete in fantasticherie quando dovreste concentrarvi su compiti concreti. Qualche progetto creativo potrebbe prendere forma se solo vi decideste a dargli seguito. In amore siete dolci e romantici come sempre, ma il partner vorrebbe anche maggiore concretezza nelle promesse. La salute chiede attenzione: non ignorate piccoli segnali di stanchezza.

4° Cancro: Finalmente un po' di serenità. Dopo giorni turbolenti, questo martedì vi regala momenti di pace. In famiglia ritrovate l'armonia che cercavate e questo vi fa stare bene. Al lavoro le cose procedono senza intoppi, anche se senza grandi novità. In amore c'è dolcezza e complicità: godetevi questi attimi senza pensare troppo al domani. La salute migliora sensibilmente.

3° Sagittario: L'ottimismo vi accompagna per tutta la giornata. Avete voglia di fare, di esplorare, di conoscere gente nuova. Sul lavoro un'idea brillante potrebbe attirare l'attenzione dei superiori. In amore siete passionali e coinvolgenti: il partner apprezza la vostra spontaneità. L'energia è alta, ma non esagerate con gli impegni o rischiate di arrivare a sera esausti.

Qualche piccola spesa extra è probabile.

2° Capricorno: La vostra determinazione paga. Riuscite a portare a termine progetti importanti che stavate seguendo da tempo. Al lavoro i colleghi riconoscono il vostro impegno e questo vi gratifica. In amore mostrate il vostro lato più tenero, quello che non fate vedere spesso. Il partner ne è sorpreso e felice. La salute è ottima e vi sentite carichi di energia. Continuate così, ma ricordate di concedervi anche qualche pausa.

1° Leone: Siete i re indiscussi di questo martedì 16 dicembre. Il vostro carisma è irresistibile e tutti sembrano gravitare intorno a voi. Sul lavoro brillate: ogni vostra proposta viene accolta con entusiasmo e i successi si moltiplicano.

In amore siete passionali, generosi e travolgenti. Il partner è conquistato dalla vostra energia e dalla voglia di rendere speciale ogni momento insieme. La salute è al top e vi sentite invincibili. Approfittate di questa giornata fortunata per dare il via a nuovi progetti o per coronare sogni che avevate nel cassetto. Il Natale si avvicina e voi lo anticipate con il vostro calore.