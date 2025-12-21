Lunedì 22 dicembre apre la settimana di Natale con energie particolari per tutti i segni. Il Toro conquista la vetta della classifica grazie a una giornata serena e appagante, perfetta per godersi i preparativi delle feste. I Gemelli ritrovano voglia di leggerezza dopo giorni un po' sottotono, mentre il Cancro si lascia avvolgere dal calore familiare. Attenzione all'Ariete, che dovrà gestire qualche piccola tensione senza perdere la pazienza.

L'oroscopo di lunedì 22 dicembre: Vergine riflessiva, slancio creativo per l'Acquario

12° ♈ Ariete: Giornata un po' nervosa, ve ne accorgerete già dalla mattina.

Qualcuno potrebbe punzecchiarvi e la tentazione di rispondere a tono sarà forte. Meglio contare fino a dieci. Sul lavoro rallentate il ritmo, non è il momento di forzare. In amore serve pazienza: una discussione rimandata potrebbe tornare a galla. Concedetevi una passeggiata per scaricare la tensione.

11° ♏ Scorpione: Luna storta, umore ballerino. Sentite che qualcosa non va ma non riuscite a capire cosa. Forse è solo stanchezza accumulata. Evitate decisioni importanti e rimandatele a dopo le feste. In coppia potreste sembrare più distanti del solito, ma non fatene un dramma. Prendetevi del tempo per voi, magari con un libro o un film che vi piace.

10° ♐ Sagittario: Avete voglia di evadere ma gli impegni vi tengono ancorati.

Questo lunedì vi sembra un po' stretto, le solite routine pesano più del normale. Sul lavoro cercate di chiudere le cose in sospeso prima della pausa natalizia. In amore va meglio: una chiacchierata con il partner potrebbe alleggerirvi. Stasera regalatevi qualcosa di buono da mangiare.

9° ♍ Vergine: Testa piena di pensieri, forse troppi. State rimuginando su cose che non potete controllare. Il lavoro procede ma senza slanci particolari, fate il minimo indispensabile e va bene così. In amore siete un po' critici, attenzione a non esagerare con le osservazioni. La salute tiene, però un po' di riposo in più non guasterebbe.

8° ♑ Capricorno: Settimana importante che inizia con calma piatta. Non è il vostro giorno migliore ma nemmeno il peggiore.

Gli obiettivi rimangono chiari, solo che manca la spinta per raggiungerli. In coppia tutto tranquillo, niente scossoni. Approfittate della serata per organizzare gli ultimi regali, così vi togliete il pensiero.

7° ♎ Bilancia: Cercate equilibrio tra mille cose da fare e la voglia di staccare. Non è semplice, ma ce la farete. Al lavoro qualche piccola soddisfazione arriva, magari un complimento inaspettato. L'amore chiede attenzione: il partner ha bisogno di sentirvi presenti. Stasera dedicatevi a qualcosa di bello, un po' di sano relax vi farà bene.

6° ♒ Acquario: Idee fresche, voglia di cambiare qualcosa nella routine. Questo lunedì vi porta creatività, sfruttatela. Sul lavoro potreste proporre qualcosa di nuovo, anche se non è il momento ideale verrete ascoltati.

In amore cercate spazi vostri senza escludere chi vi sta accanto. La salute è buona, l'energia non manca.

5° ♋ Cancro: Casa e famiglia al centro di tutto, come piace a voi. I preparativi natalizi vi mettono di buonumore, vi sentite nel vostro elemento. Qualche piccola nostalgia potrebbe affiorare, lasciatela andare. Sul lavoro chiudete quello che potete, poi staccate la spina. L'amore è dolce, le coccole non mancheranno.

4° ♌ Leone: Brillate anche in una giornata qualunque. Questo lunedì vi vede protagonisti, anche solo nelle piccole cose. Al lavoro ricevete apprezzamenti che vi fanno piacere. In amore siete generosi, il partner se ne accorge e ricambia. Unica nota: non monopolizzate le conversazioni, lasciate spazio anche agli altri.

3° ♊ Gemelli: Aria nuova, finalmente. Dopo giorni un po' fiacchi ritrovate la leggerezza che vi appartiene. Le conversazioni scorrono, le idee pure. Sul lavoro chiudete l'anno con una nota positiva, qualche progetto prende forma. In amore c'è voglia di ridere insieme, di non prendersi troppo sul serio. Serata piacevole in vista.

2° ♓ Pesci: Sensibilità a mille, ma stavolta nel senso buono. Captate le emozioni degli altri e sapete come farli stare bene. Sul lavoro la creatività vi aiuta a risolvere una questione in sospeso. L'amore è romantico, magari organizzate qualcosa di speciale per il partner. Attenzione solo a non perdervi troppo nei sogni, ogni tanto servono i piedi per terra.

1° ♉ Toro: Giornata buona, godetevela tutta.

Vi svegliate con la sensazione che le cose vadano al posto giusto, e così sarà. Il lavoro scorre senza intoppi, chiudete l'anno con serenità. In amore c'è dolcezza autentica, momenti semplici che valgono più di grandi gesti. La salute è ottima, vi sentite in forma. Concedetevi qualche piccolo piacere: un buon pranzo, un dolce natalizio, il calore di chi amate. Ve lo meritate.