È arrivato il weekend e l'oroscopo di sabato 13 dicembre porta con sé un'energia speciale, quella tipica dei giorni che precedono il Natale. Il Toro si gode una giornata da protagonista assoluto, con Venere che favorisce incontri e progetti. I Gemelli cavalcano l'onda dell'entusiasmo pre-natalizio, mentre la Vergine cerca di mettere ordine tra impegni e emozioni. Il Sagittario sente crescere dentro di sé la voglia di avventura, ma deve fare i conti con qualche responsabilità ancora in sospeso.

L'oroscopo di sabato 13 dicembre: Scorpione intenso nelle relazioni, Capricorno concentrato sugli obiettivi

12° Ariete: La giornata parte un po' in salita e potreste sentirvi meno carichi del solito. Qualche piccola incomprensione sul fronte sentimentale vi mette di cattivo umore, ma non è nulla di grave. Magari rimandate le discussioni importanti a domani. Sul lavoro cercate di non prendere decisioni affrettate, anche se l'impulsività vi spinge ad agire subito. Il fisico chiede riposo, concedetevi una serata tranquilla senza troppi impegni.

11° Cancro: Le emozioni sono un po' altalenanti e faticate a trovare il vostro centro. In famiglia potrebbero esserci tensioni legate all'organizzazione delle feste, e voi vi sentite un po' sotto pressione.

Cercate di non prendervi carico di tutto da soli. In amore serve pazienza, il partner magari non capisce al volo quello che provate. Lo stomaco potrebbe risentire dello stress, fate attenzione a cosa mangiate. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterebbe a schiarire le idee.

10° Acquario: Siete un po' distratti e la mente vaga tra mille pensieri diversi. Avete voglia di cambiamento ma non sapete bene da dove iniziare. Le relazioni affettive sembrano un po' piatte, manca quella scintilla che di solito vi anima. Sul lavoro potreste sentirvi poco apprezzati, ma è solo una sensazione passeggera. Provate a concentrarvi su un progetto che vi appassiona davvero. La salute è discreta, anche se dormite poco e male ultimamente.

9° Leone: Non è proprio la vostra giornata di gloria. Vi sentite un po' in ombra e questo vi dà fastidio più del dovuto. Qualcuno potrebbe rubarvi la scena e voi non la prendete benissimo. In amore cercate di non essere troppo esigenti, il partner ha bisogno di spazio. Sul fronte professionale meglio evitare di mettersi troppo in mostra, non è il momento giusto. Qualche doloretto qua e là vi ricorda che anche voi avete bisogno di coccole e attenzioni.

8° Pesci: vi sentite particolarmente sensibili e tutto sembra toccarvi più del solito. Un commento fuori posto potrebbe farvi stare male per ore. Cercate di non prendere tutto sul personale. In amore c'è bisogno di chiarezza, smettete di idealizzare situazioni che nella realtà sono diverse.

Il lavoro procede, ma senza grandi soddisfazioni. Attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero influenzare anche il vostro benessere fisico. Una tisana rilassante prima di dormire potrebbe aiutarvi.

7° Bilancia: Siete indecisi su tutto e questa incertezza vi blocca. Non riuscite a fare scelte nemmeno sulle piccole cose quotidiane. In amore vorreste più armonia ma evitate di affrontare i problemi, e questo non aiuta. Sul lavoro state rimandando una questione che invece andrebbe risolta. Vi sentite stanchi senza un motivo preciso, probabilmente è lo stress mentale che si accumula. Provate a fare qualcosa che vi piace davvero, senza pensarci troppo.

6° Vergine: La vostra ricerca della perfezione vi crea più problemi che altro.

Vorreste che tutto filasse liscio ma le cose non vanno sempre come previsto, soprattutto con le feste alle porte. In amore potreste essere un po' troppo critici, rilassatevi. Al lavoro siete efficienti come sempre, ma vi manca un po' di leggerezza. La tensione si accumula nelle spalle e nella schiena, concedetevi un massaggio o almeno degli esercizi di stretching. Non tutto deve essere perfetto per forza.

5° Scorpione: L'intensità è la vostra cifra distintiva e ora non fate eccezione. Nelle relazioni cercate profondità, ma attenzione a non diventare troppo possessivi. Qualcuno potrebbe sentirsi soffocato dalla vostra presenza. Sul lavoro siete concentrati e determinati, ma un collega potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

Non reagite d'impulso, usate la vostra astuzia. Lo stress si fa sentire, trovate il modo di scaricare la tensione accumulata. Una corsa o qualche esercizio intenso potrebbero aiutarvi.

4° Ariete: Le stelle vi regalano una discreta energia in questa giornata di metà dicembre. Avete voglia di muovervi e di fare, anche se magari gli altri intorno a voi preferirebbero rilassarsi. In amore c'è passione da vendere, approfittatene se siete in coppia. I single potrebbero fare un incontro interessante durante una commissione. Sul lavoro riuscite a portare avanti i vostri progetti con determinazione. Fate solo attenzione a non esagerare con gli sforzi fisici, potreste farvi male per distrazione.

3° Gemelli: Il weekend inizia con il piede giusto per voi.

Siete socievoli, curiosi e avete voglia di stare in mezzo alla gente. Magari organizzerete qualcosa all'ultimo minuto con gli amici, come al solito. In amore c'è leggerezza e complicità, proprio quello che vi piace. Sul fronte lavorativo qualche idea interessante potrebbe venirvi in mente, annotatela. L'energia mentale è ottima, ma cercate di non disperdere le forze in troppe direzioni diverse. Una bella serata fuori vi ricarica.

2° Sagittario: La voglia di avventura è forte, anche se dovete fare i conti con qualche responsabilità. Pazienza, riuscirete comunque a ritagliarvi degli spazi per voi. In amore c'è entusiasmo e voglia di condividere esperienze con il partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che condivide la vostra passione per i viaggi o per lo sport.

Il lavoro non vi pesa troppo, anche se preferireste essere altrove. La salute è buona, continuate con l'attività fisica che vi fa stare bene.

1° ♉ Toro: Sabato 13 dicembre è tutto vostro! Le stelle vi sorridono e voi vi sentite finalmente al centro dell'attenzione, nel modo giusto. In amore Venere vi regala momenti magici, sia che siate in coppia sia che siate in cerca dell'anima gemella. Potreste ricevere una proposta interessante o semplicemente godervi la vicinanza di chi amate. Sul lavoro arrivano soddisfazioni, magari un riconoscimento che aspettavate da tempo o l'ok per un progetto che vi sta a cuore. Vi sentite bene nel corpo e nello spirito, approfittatene per fare qualcosa di speciale.

È il momento perfetto per coccolarvi un po', magari con una bella cena in compagnia o un regalo che desideravate. La vostra proverbiale calma si unisce a un'energia positiva che contagia tutti intorno a voi.