Il 18 gennaio coloro che appartengono al segno della Bilancia passeranno momenti diversi nell'arco della giornata. Prendersi cura della propria immagine, una visita ad una mostra d'arte potrebbe essere rigenerante.

In accordo con l'universo

In questa domenica di metà gennaio, sarete propensi a ricercare un’armonia quasi assoluta, come se ogni nota della vostra vita dovesse vibrare in perfetto accordo con l'universo. Vi sveglierete con una spiccata sensibilità verso tutto ciò che è estetica e garbo, sentendo un fastidio quasi fisico per i toni alti o le discussioni sguaiate.

Le stelle vi vedono immersi nel tentativo di bilanciare i piatti della vostra bilancia interiore: da una parte il dovere verso gli altri, dall'altra il bisogno prepotente di prendervi cura della vostra immagine e del vostro spirito. Sarete i mediatori perfetti in una disputa familiare o amicale, capaci di trovare quella parola magica che placa gli animi, ma fate attenzione a non svuotare le vostre riserve energetiche per fare da collante tra persone che forse non hanno voglia di riconciliarsi.

Scegliere d'istinto

In amore, il cielo vi sorride con una dolcezza insolita: se siete in coppia, è il momento ideale per pianificare qualcosa di bello per il futuro, che sia un viaggio o un piccolo cambiamento nell'arredamento di casa che rifletta il vostro gusto comune.

Se siete single, il vostro fascino sarà magnetico proprio perché discreto; non avrete bisogno di alzare la voce per farvi notare, poiché sarà la vostra naturale eleganza a parlare per voi. Tuttavia, cercate di non essere troppo indecisi di fronte a un invito inaspettato: a volte, scegliere d'istinto è meglio che pesare ogni pro e contro fino a perdere l'occasione. Dal punto di vista della salute, potreste avvertire una leggera stanchezza ai reni o nella zona lombare; bevete molta acqua e cercate di non stare troppo tempo nella stessa posizione. Una visita a una mostra d'arte o anche solo sfogliare un catalogo di fotografia potrebbe essere il nutrimento di cui la vostra anima ha bisogno oggi. Circondatevi di fiori o di profumi delicati: la bellezza è la vostra medicina più potente.